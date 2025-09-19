Országúti kerékpár: nagyon bejött a szakágváltás Révész Ádámnak

Mint arról beszámoltunk, két magyar bringás áll rajthoz a jövő hét pénteken kezdődő, ruandai országúti világbajnokság korosztályos szinten. A sportág történetének első afrikai vb-jén Feldhoffer Bálint az U23-asok, Révész Ádám a juniorok között méreti meg magáta mezőnyversenyben. Előbbi indulása egyáltalán jelent meglepetést, hiszen Feldhoffer idén már a felnőttkategóriában, így például a Tour de Hongrie-n is jól szerepelt, ugyanakkor Révész vb-szereplése már korántsem ilyen magától értetődő, főleg azt figyelembe véve, hogy a 2007-es születésű, Veszprémben nevelkedett fiatalnak az idei még csak az első éve az országúti versenyzésben, ugyanis korábban kizárólag a hegyikerékpározásra fókuszált.

Ha valaki egy évvel ezelőtt azt mondta volna nekem, hogy jövőre ilyenkor országúti vébén fogok szerepelni, jól megmosolyogtam volna az illetőt, mivel akkor ez még teljesen irreálisnak tűnt

– kezdte Révész az Utánpótlássportnak. – Úgy indult minden, hogy tavaly az év végén – igazából csakis saját elgondolástól vezérelve – elhatároztam, hogy váltani fogok: felhagyok a mountain bike-kal, és inkább megpróbálkozom az országúti versenyzéssel. Úgy éreztem, hogy mivel én nem vagyok az a kimondottan robbanékony típus, így hozzám sokkal jobban illene az országút, ahol sokkal inkább az állóképességre, valamint a hosszú, de kiegyenlített erőkifejtésekre van szükség. Majd amikor döntöttem a váltásról, szinte ezzel egyidőben jött is a lehetőség, hogy az MBH csapatánál folytathatom, amire azonnal le is csaptam, s így utólag visszatekintve, azt kell mondjam: minden előzetes elképzelésemet sikerült túlszárnyalni az első országúti szezonomban. Legmerészebb álmaimban sem hittem volna, hogy ilyen gördülékenyen fog menni a szakágváltás.

Az pedig, hogy indulhatok még a vébén is, már csak a hab tortán.

A »montiban« még soha nem indulhattam hasonló nagy versenyem, ez lesz az első vébén most Ruandában. Önmagában már a helyszín is igencsak különleges, ráadásul a pálya profilja is olyan, ami viszonylag feküdhet nekem, szóval nagyon izgatott és kíváncsi is vagyok, alig várom már, hogy ott versenyezzek."

Révész Ádám Forrás: MBH Cycling Team

Elmondta, amikor tavasszal neki vágott a szezonnak, nem voltak különösebb elvárásai az eredményességet illetően.

„A legfontosabb az volt, hogy felmérjem, hol tartok a többiekhez képest, és tényleg van-e a keresnivalóm országúton. Hál'istennek bebizonyosodott, hogy jól gondoltam, és az országúti szakág valóban fekszik nekem, és lehet benne jövőm. Nyitányként márciusban mindjárt az első versenyemet, a Kardacs Nagydíjat megnyertem itthon, ami rögtön egy pozitív visszajelzés volt, és megadta az alaphangot a folytatásra. Utána jöttek olaszországi és csehországi versenyek, amelyeken már erősebb volt a mezőny, így azokon elsősorban a tapaszatalatszerzés volt a fő célom.

Ezek után a nyár elején következett a junior országos bajnokság, amelyet meg is tudtam megnyerni. Eddig ezt a győzelmemet tartom idén a legnagyobb eredményemnek. Nagyon örültem annak a sikernek, és a csapatnak, illetve nekem is sokat jelentett ez az első hely az ob-n.

Ez a bajnoki cím aztán további lendületet adott, és legutóbb egy rangos olasz egynapos versenyen már a top tízben tudtam zárni, ami szintén kifejezetten értékes eredmény számomra.

Úgy érzem, a formám egyre jobb mostanában, és az edzőmmel azon vagyunk, hogy a csúcsformámat a világbajnokságon tudjam hozni.

Konkrét célkitűzést alapvetően nem fogalmaztam meg, de nyilván

rendkívül boldog lennék, ha sikerülne az első húszban végeznem Ruandában.

Alapvetően szeretném élvezni a versenyt, és kihozni magamból a legjobbat. Aztán a világbajnokságot követően egy hétre rá rögtön jön az Európa-bajnokság is Franciaországban, szóval sűrű hetek elé nézek, igyekszem mindkét világversenyen helytállni."

(Kiemelt kép forrása: MBH Cycling Team)