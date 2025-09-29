Atlétika: magyar második hely és Marton Zsófi nagy dobása Kaposváron

A múlt hét végén a kaposvári Bodosi Mihály Atlétikai Pályán rendezték az U16-as atléták válogatott viadalát. A megméretésen a magyarok mellett további négy ország fiataljai vettek részt. Hazánk ígéretei Horvátország, Csehország, Szlovákia és Szlovénia korosztályos legjobbjaival mérték össze tudásukat. A versenyen a 2010-ben vagy 2011-ben született atléták indulhattak.

A magyar csapat végül összességében a második helyen végzett a csehek mögött.

A 33 versenyszámból fiataljaink tízben érdemelték ki az első helyet.

Forrás: MASZ

Győzelemnek örülhetett Windisch Dávid (kalapácsvetés), Molnár Petra Laura (kalapácsvetés), Bella Mátyás (távolugrás), Marton Zsófi (diszkoszvetés és súlylökés), Takács Luca (magasugrás), Máté Patrik (100 méteres síkfutás), Szabó Viktor Gergő (100 méteres gátfutás), Emmanuel Sophia Akuchi (300 méteres síkfutás) és Tölgyesi Ábel (magasugrás).

A hazai szövetségi portál kiemeli, hogy

Marton Zsófi a háromkilós súlygolyóval elért 16,08 métere minden idők legjobb magyar serdülőeredménye.

A korábbi Bácskay Zsófia nevéhez fűződött 15,91-gyel 2012-ből. A legjobb magyar fiúversenyző különdíját Szabó Viktor Gergő kapta, amiért 12.92-es idejével áttörte a 13 másodperces határt 100 gáton.

Végeredmény: 1. Csehország 478.5 ponttal, 2. Magyarország 416, 3. Szlovákia 313, 4. Horvátország 292.5, 5. Szlovénia 264



Végeredmény: 1. Csehország 478.5 ponttal, 2. Magyarország 416, 3. Szlovákia 313, 4. Horvátország 292.5, 5. Szlovénia 264

A részletes eredmények ITT érhetők el.

