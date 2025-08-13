Evezés: Kup az U19-es Eb-ezüst után a vb-dobogóhoz is közel állt

Ahogyan vasárnap beszámoltunk róla, a négy magyar egység közül három is az A-döntőben, vagyis a top 6-ban fejezte be a szereplést a Litvániában megrendezett U19-es evezős-világbajnokságon. Érmet végül nem hozott haza a küldöttség, a dobogóhoz legközelebb Kup Barnabás (egypár), valamint a Somogyi Dorka és Strochmayer Maja (kétpár) járt, mindkettő negyedik lett.

A két hajó májusban, az U19-es Európa-bajnokságon egyaránt ezüstérmesként zárt, így nem meglepő, hogy a vb-n is odaért a legjobbak közé.

Kupot mindössze két másodperc választotta el attól, hogy medália kerüljön a nyakába,

óriásit hajrázott a döntőben, 1500 méternél még hatodik volt, a végén viszont két helyet is javított.

Kup Barnabás az U19-es vb-n Forrás: MESZ

„Nagyon jól sikerült a felkészülés, a hajómat kölcsönbe kaptam Orbán Gergőtől, ami tökéletesen bevált. Ez újabb, mint amivel korábban dolgoztam, és jobban passzol a súlyomhoz, úgyhogy remekül siklottam benne. Ez az időeredményeimen is érződött – mondja az Utánpótlássportnak Kup. – Az Európa-bajnokság alapján nem lehetett esélyeket latolgatni, ott vannak például az amerikaiak, akik értelemszerűen az Eb-n nem indulhattak, de az angolok és a németek sem voltak ott a kontinensviadalon; mind erős evezős nemzet,

biztosak voltunk benne, hogy ez lesz a nehezebb verseny.

Így különösebb célt nem fogalmaztam meg a kezdés előtt, csak azt, hogy hozzam ki magamból a maximumot, ez pedig sikerült. Igyekeztem a lehető legtöbb nemzetközi eseményen indulni a vébé előtt, hogy minél több tapasztalattal vágjak neki az év utolsó versenyének. Az osztrák mögött értem célba a döntőben, két másodperccel maradtam csak le; a körülmények folyamatosan változtak, ehhez kellett alkalmazkodni, a pálya második felében a többiekkel ellentétben még gyorsultam, így lett meg a negyedik hely. Elégedett vagyok az eredménnyel, most végre jöhet a pihenő!”

(Kiemelt képünk forrása: MESZ)