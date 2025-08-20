Evezés: eredményes nyarat zárt a magyar utánpótlás

Három korosztályos evezős világversenyt rendeztek a nyáron: az U19-esek Európa-bajnokságon kezdtek májusban, a lengyelországi viadalon pedig Kup Barnabás egypárevezősben és a kétpárak között induló Somogyi Dorka és Strochmayer Maja párosa is ezüstérmet szerzett, és szintén A-döntőbe jutott a kétpár (Csutorás Balázs, Hajdú András) és a kormányos nélküli kettes (Makai Samu, Tóth Bertold), míg a leány kormányos nélküli négyes (Tarlós Dóra, Tumpek Flóra, Rádai Bianka, Csókás Kira) első, az egypárevezős Demkó Janka pedig harmadik lett a B-döntőben.

A korosztály legjobbjai augusztusban már világbajnokságon gyűltek össze, Litvániában Kup és a Somogyi, Strochmayer duó is egyetlen helyezéssel maradt le a dobogóról. Csutorás és Hajdú is bejutott az A-döntőbe, azonban Hajdú betegsége miatt nem indult el a fináléban, Makai és Tóth pedig összesítésben a nyolcadik helyen zárt.

Az U23-asok júliusban Poznanban szerepeltek vb-n, két 12. és egy 14. helyezés állt a végelszámolásnál a magyarok neve mellett.

Az U23-as válogatott a világbajnokságon Forrás: MESZ

Az U19-es Európa-bajnokság után a világbajnokságon is az esemény történetének legjobb magyar szereplését figyelhettük.

A vébén a kormányos nélküli kettes hihetetlen erős középfutamot kapott, biztos vagyok benne, hogy ha a másik ágra kerülnek, ők is A-döntőbe jutottak volna; az ötödik-hatodik hely könnyedén összejöhetett volna, extra teljesítménnyel lettek nyolcadikok. A fiú kétpárnál Hajdú Bandi sajnos a fináléra már nem tudott vízre szállni, de remek eredmény a top hat, Dorka és Maja személyében két remek hozzáállású és kiváló adottságokkal rendelkező sportolóról beszélünk, akik a jövőben meghatározó alakjai lehetnek a magyar evezésnek. Ahogyan Barni is, aki született tehetség, repül alatta a hajó – kezdi Simon Béla, a válogatott szövetségi kapitánya a nyár értékelését. – Az U19-es korosztály esetében egészen kitűnő évünk volt, soha rosszabbat. Óriási az örömöm, hiszen ez azt mutatja, hogy megvan az a bázis, akivel igazán komoly munkát lehet végezni, és nagyszerű dolgot alkothatunk. Egyébként rajtuk kívül is vannak még reménységek hazánkban, és az U23-as csapatot is tehetséges evezősök alkotják, annak ellenére, hogy nekik kevésbé alakult a remények szerint a vébé.”

A kapitány szerint szép eredményeket tartogat a jövő.

Az U19-esek esetében elsősorban 2032-ről, a brisbane-i olimpiáról beszélhetünk, de akár a Los Angeles-i játékok is szóba jöhet, hiszen sokszor látjuk, hogy U23-as evezősök kvalifikálják magukat. Nekem ez a vágyálmom.

A korosztályos világversenyek sora még nem ért véget, szeptember 6-7. között az U23-asok Európa-bajnoksága következik, az ősszel pedig az olimpiai programba bekerült beach sprint-szakág (amelyben evezés mellett futni is kell) utánpótlás-világversenyei következnek.

„Nincs mese, így, hogy az olimpián is ott lesz a beach sprint, nekünk is nagy figyelmet kell rá fordítani. Októberben rendezik meg az ifi Eb-t, rá pár hétre pedig jön a vébé, amelyen szintén indítunk U19-es versenyzőket.”

(Kiemelt képünkön: az U19-es magyar vb-csapat Forrás: MESZ)