Cselgáncs: ötödik és hetedik hely a szófiai ifjúsági vb nyitó napján

Két magyar dzsúdós lépett tatamira, és mind a ketten pontszerző helyen végeztek a Bulgáriában zajló ifjúsági világbajnokság szerdai versenynapján.

A fiúk 50 kilós súlycsoportjában induló Szabó Milán az üzbég Muhammadkodir Sodmanov legyőzésével kezdett a legjobb 32 között, majd a kirgiz Marselbek Berdibekov ellen is nyerni tudott a nyolcaddöntőben. A Budapesti Honvéd Eb-hetedik és EYOF-ötödik fiatalja ezután kikapott a bolgár Cvetelin Martinovtól a legjobb négy közé kerülésért, azonban a vigaszágon a kuvaiti Abdulvahab Alsammari ellen javított, és kiharcolta a bronzmeccset.

Az éremcsatában Szabó végül ipponnal vereséget szenvedett a kazah Arman Misszától, ezzel az ötödik helyen fejezte be a vb-t.

Eközben a lányok 40 kilós kategóriájában Radics Maja szerepelt, és a kirgiz Anasztazija Sztepanova elleni hosszabbításos sikerrel rajtolt a 16 között, viszont a következő körben a későbbi aranyérmes, üzbég Dalifruz Boltabojeva megállította a magyar lányt a negyeddöntőben. Ezután a Mogyi-Bajai Judo Club Eb-ötödik reménysége a vigaszágon nem bírt a belga Fenne Peetersszel sem, így a hetedik helyen zárt.

Csütörtökön a magyarok közül Kunyik Botondot, Fedora Ferencet és Gál Kristófot láthatjuk versenyezni.

IFJÚSÁGI VILÁGBAJNOKSÁG, SZÓFIA (BULGÁRIA)

A további program:



Augusztus 28., csütörtök

10:00: selejtezők. 17:00: érmes mérkőzések, döntők

Fiú 60 (Kunyik Botond, Tatabányai SC; Fedora Ferenc, DSI Debrecen) és 66 kg (Gál Kristóf, Ledényi JI)

Leány 48 és 52 kg



Augusztus 29., péntek

10:00: selejtezők. 17:00: érmes mérkőzések, döntők

Fiú 73 és 81 kg

Leány 57 (Bartyik Iza, Vasas Judo) és 63 kg



Augusztus 30., szombat

10:00: selejtezők. 17:00: érmes mérkőzések, döntők

Fiú 90 és +90 kg (Csermák Dániel, DVTK; Szekeres Ábel, Atomerőmű SE)

Leány 70 és +70 kg



Augusztus 31., vasárnap

10:00: selejtezők. 17:00: érmes mérkőzések, döntők

Vegyes csapatverseny (a magyar csapat nem indul)

(Kiemelt képen: Szabó Milán Forrás: IJF)