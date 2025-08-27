Nemzeti Sportrádió

Cselgáncs: ötödik és hetedik hely a szófiai ifjúsági vb nyitó napján

2025.08.27.
Szabó Milán (50 kg) az ötödik, Radics Maja (40 kg) a hetedik helyen zárt a szófiai ifjúsági cselgáncs-világbajnokság első napján.

Két magyar dzsúdós lépett tatamira, és mind a ketten pontszerző helyen végeztek a Bulgáriában zajló ifjúsági világbajnokság szerdai versenynapján.

A fiúk 50 kilós súlycsoportjában induló Szabó Milán az üzbég Muhammadkodir Sodmanov legyőzésével kezdett a legjobb 32 között, majd a kirgiz Marselbek Berdibekov ellen is nyerni tudott a nyolcaddöntőben. A Budapesti Honvéd Eb-hetedik és EYOF-ötödik fiatalja ezután kikapott a bolgár Cvetelin Martinovtól a legjobb négy közé kerülésért, azonban a vigaszágon a kuvaiti Abdulvahab Alsammari ellen javított, és kiharcolta a bronzmeccset.

Az éremcsatában Szabó végül ipponnal vereséget szenvedett a kazah Arman Misszától, ezzel az ötödik helyen fejezte be a vb-t.

Eközben a lányok 40 kilós kategóriájában Radics Maja szerepelt, és a kirgiz Anasztazija Sztepanova elleni hosszabbításos sikerrel rajtolt a 16 között, viszont a következő körben a későbbi aranyérmes, üzbég Dalifruz Boltabojeva megállította a magyar lányt a negyeddöntőben. Ezután a Mogyi-Bajai Judo Club Eb-ötödik reménysége a vigaszágon nem bírt a belga Fenne Peetersszel sem, így a hetedik helyen zárt.

Csütörtökön a magyarok közül Kunyik Botondot, Fedora Ferencet és Gál Kristófot láthatjuk versenyezni.

IFJÚSÁGI VILÁGBAJNOKSÁG, SZÓFIA (BULGÁRIA)
A további program:

Augusztus 28., csütörtök
10:00: selejtezők. 17:00: érmes mérkőzések, döntők
Fiú 60 (Kunyik Botond, Tatabányai SC; Fedora Ferenc, DSI Debrecen) és 66 kg (Gál Kristóf, Ledényi JI)
Leány 48 és 52 kg

Augusztus 29., péntek
10:00: selejtezők. 17:00: érmes mérkőzések, döntők
Fiú 73 és 81 kg
Leány 57 (Bartyik Iza, Vasas Judo) és 63 kg

Augusztus 30., szombat
10:00: selejtezők. 17:00: érmes mérkőzések, döntők
Fiú 90 és +90 kg (Csermák Dániel, DVTK; Szekeres Ábel, Atomerőmű SE)
Leány 70 és +70 kg

Augusztus 31., vasárnap
10:00: selejtezők. 17:00: érmes mérkőzések, döntők
Vegyes csapatverseny (a magyar csapat nem indul)

(Kiemelt képen: Szabó Milán Forrás: IJF)

 

 

