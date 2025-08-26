Cselgáncs: kezdődik az ifjúsági világbajnokság Szófiában

Hat fiú és két leány dzsúdós képviseli majd a magyar színeket a szerdán kezdődő, bulgáriai ifjúsági világbajnokságon, amelyen összesen 71 ország 551 versenyzője indul. A Bíró Norbert és Bejczi Zsuzsa vezette magyar válogatott létszáma végül némiképp megcsappant, ugyanis a lányok közül sérülés miatt többen is kidőltek a csapatból. Így például nem lesz ott a szófiai indulók között az Eb-hetedik Bozsó Zita (57 kg), az EYOF-bronzérmes Kiss Viktória (48 kg), illetve az Eb- és EYOF-ötödik, a karrierje során már öt Európa-kupa-versenyt is nyerő Vas Mira (52 kg) sem.
„Az előjelek sajnos nem túl jók, mivel a leányszekciónk sajnos alaposan megfogyatkozott – mondta Biró Norbert szövetségi edző az Utánpótlássportnak. –
Azon versenyzőink közül, akik az idei Európa-kupa-sorozatban, majd az EYOF-on is remekül szerepeltek, hárman is lesérültek, így nem tudnak részt venni a vébén, ami mindenképpen fájó pont számunkra.
Ezzel a női vonalon két főre szűkült a csapatunk, és a reményeink összpontosulnak Radics Majára és Bartyik Izára. Ugyanakkor a fiúk között hál'istennek nincsenek ilyen problémáink, és az eredetileg tervezett csapattal készülhetünk."
A fiúk közül többen is vérmes reményekkel vághatnak neki a viadalnak. A nehézsúlyú (+90 kg) Csermák Dániel ifjúsági Európa-bajnokként és EYOF-győztesként készülhet a vb-re, míg Fedora Ferenc (60 kg) szintén két éremmel zárta az említett korábbi világversenyeket, az Eb-ről és az EYOF-ról egyaránt bronzzal térhetett haza.
Kíváncsian várjuk, hogy mire lesznek képesek a fiúk, mindannyian ígéretes dzsúdósok, és értek el idén szép eredményeket a korábbi versenyeken.
A hatvan és a plusz kilencven kilós súlycsoportban is erősek vagyunk, hiszen két-két indulónk is lesz, és mindketten sokra hivatottak. Alapvetően a világbajnokságokon sok minden múlik a sorsoláson is, hiszen már az első körben is akár ki lehet fogni egy nem kiemelt, japán vagy éppen orosz versenyzőt. Ráadásul az ifjúsági korosztályban a vébé az egyetlen olyan verseny, amely a felnőttekhez hasonló lebonyolítási rendszerben zajlik, tehát csak akkor kerülhet valaki a vigaszágra, ha legalább eljut a negyeddöntőig. Ha viszont korábban kikapsz, nincs esélyed a javításra, emiatt jóval nagyobb a tét már az első körökben is.
Összességében természetesen nem is lehet más a célunk, minthogy megtörjük az elmúlt évek rossz szériáját, és 2022 után végre újra érmet nyerjünk az ifi-vébén.
Mindenképpen benne van a csapatban az éremszerzés lehetősége, azon leszünk, hogy ezt sikerüljön realizálni is a tatamin."
A szerdai nyitó napon két magyar fiatal, Radics Maja (40 kg) és Szabó Milán (50 kg) kezd a vb-n.
(Kiemelt képen: Csermák Dániel Forrás: EJU)