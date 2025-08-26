Cselgáncs: kezdődik az ifjúsági világbajnokság Szófiában

Hat fiú és két leány dzsúdós képviseli majd a magyar színeket a szerdán kezdődő, bulgáriai ifjúsági világbajnokságon, amelyen összesen 71 ország 551 versenyzője indul. A Bíró Norbert és Bejczi Zsuzsa vezette magyar válogatott létszáma végül némiképp megcsappant, ugyanis a lányok közül sérülés miatt többen is kidőltek a csapatból. Így például nem lesz ott a szófiai indulók között az Eb-hetedik Bozsó Zita (57 kg), az EYOF-bronzérmes Kiss Viktória (48 kg), illetve az Eb- és EYOF-ötödik, a karrierje során már öt Európa-kupa-versenyt is nyerő Vas Mira (52 kg) sem.

„Az előjelek sajnos nem túl jók, mivel a leányszekciónk sajnos alaposan megfogyatkozott – mondta Biró Norbert szövetségi edző az Utánpótlássportnak. –

Azon versenyzőink közül, akik az idei Európa-kupa-sorozatban, majd az EYOF-on is remekül szerepeltek, hárman is lesérültek, így nem tudnak részt venni a vébén, ami mindenképpen fájó pont számunkra.

Ezzel a női vonalon két főre szűkült a csapatunk, és a reményeink összpontosulnak Radics Majára és Bartyik Izára. Ugyanakkor a fiúk között hál'istennek nincsenek ilyen problémáink, és az eredetileg tervezett csapattal készülhetünk."

Fedora Ferenc Forrás: EJU

A fiúk közül többen is vérmes reményekkel vághatnak neki a viadalnak. A nehézsúlyú (+90 kg) Csermák Dániel ifjúsági Európa-bajnokként és EYOF-győztesként készülhet a vb-re, míg Fedora Ferenc (60 kg) szintén két éremmel zárta az említett korábbi világversenyeket, az Eb-ről és az EYOF-ról egyaránt bronzzal térhetett haza.

Kíváncsian várjuk, hogy mire lesznek képesek a fiúk, mindannyian ígéretes dzsúdósok, és értek el idén szép eredményeket a korábbi versenyeken.

A hatvan és a plusz kilencven kilós súlycsoportban is erősek vagyunk, hiszen két-két indulónk is lesz, és mindketten sokra hivatottak. Alapvetően a világbajnokságokon sok minden múlik a sorsoláson is, hiszen már az első körben is akár ki lehet fogni egy nem kiemelt, japán vagy éppen orosz versenyzőt. Ráadásul az ifjúsági korosztályban a vébé az egyetlen olyan verseny, amely a felnőttekhez hasonló lebonyolítási rendszerben zajlik, tehát csak akkor kerülhet valaki a vigaszágra, ha legalább eljut a negyeddöntőig. Ha viszont korábban kikapsz, nincs esélyed a javításra, emiatt jóval nagyobb a tét már az első körökben is.

Összességében természetesen nem is lehet más a célunk, minthogy megtörjük az elmúlt évek rossz szériáját, és 2022 után végre újra érmet nyerjünk az ifi-vébén.

Mindenképpen benne van a csapatban az éremszerzés lehetősége, azon leszünk, hogy ezt sikerüljön realizálni is a tatamin."

A szerdai nyitó napon két magyar fiatal, Radics Maja (40 kg) és Szabó Milán (50 kg) kezd a vb-n.

IFJÚSÁGI VILÁGBAJNOKSÁG, SZÓFIA (BULGÁRIA)

A program:

Augusztus 27., szerda

10:00: selejtezők. 17:00: érmes mérkőzések, döntők

Fiú 50 (Szabó Milán, Budapesti Honvéd SE) és 55 kg

Leány 40 (Radics Maja, Mogyi-Bajai JC) és 44 kg



Augusztus 28., csütörtök

10:00: selejtezők. 17:00: érmes mérkőzések, döntők

Fiú 60 (Kunyik Botond, Tatabányai SC; Fedora Ferenc, DSI Debrecen) és 66 kg (Gál Kristóf, Ledényi JI)

Leány 48 és 52 kg



Augusztus 29., péntek

10:00: selejtezők. 17:00: érmes mérkőzések, döntők

Fiú 73 és 81 kg

Leány 57 (Bartyik Iza, Vasas Judo) és 63 kg



Augusztus 30., szombat

10:00: selejtezők. 17:00: érmes mérkőzések, döntők

Fiú 90 és +90 kg (Csermák Dániel, DVTK; Szekeres Ábel, Atomerőmű SE)

Leány 70 és +70 kg



Augusztus 31., vasárnap

10:00: selejtezők. 17:00: érmes mérkőzések, döntők

Vegyes csapatverseny (a magyar csapat nem indul)

(Kiemelt képen: Csermák Dániel Forrás: EJU)