Atlétika: két arany- és egy ezüstérem az U20-as Eb utolsó napján

A hazai szövetség beszámolója szerint
aranyérmet szerzett a magasugró Bátori Lilianna
a Tamperében zajló U20-as atlétikai Európa-bajnokságon. A Vasas sportolója a tavalyi U18-as Eb-győzelem után tehát az eggyel fentebbi korosztályban is csúcsra ért a kontinensen; az idei szabadtéri legjobbjának számító 189 centiméteres ugrása bizonyult a győztesnek, a magasság másodjára sikerült neki.
Nem sokkal később
a távolugró Rózsahegyi Bori is első helyet ünnepelhetett,
646 centiméteres eredményével bizonyult a legjobbnak.
Kriszt Sarolta pedig hétpróbában mérette meg magát, és 6251 pontos korosztályos nemzeti rekorddal második lett.
