Atlétika: két arany- és egy ezüstérem az U20-as Eb utolsó napján

A hazai szövetség beszámolója szerint

aranyérmet szerzett a magasugró Bátori Lilianna

a Tamperében zajló U20-as atlétikai Európa-bajnokságon. A Vasas sportolója a tavalyi U18-as Eb-győzelem után tehát az eggyel fentebbi korosztályban is csúcsra ért a kontinensen; az idei szabadtéri legjobbjának számító 189 centiméteres ugrása bizonyult a győztesnek, a magasság másodjára sikerült neki.

Nem sokkal később

a távolugró Rózsahegyi Bori is első helyet ünnepelhetett,

646 centiméteres eredményével bizonyult a legjobbnak.

Rózsahegyi Bori (középen) a győzelem után Forrás: MASZ

Kriszt Sarolta pedig hétpróbában mérette meg magát, és 6251 pontos korosztályos nemzeti rekorddal második lett.

(Kiemelt képünkön: Bátori Lilianna Forrás: MASZ)