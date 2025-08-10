Sportrádió

Atlétika: két arany- és egy ezüstérem az U20-as Eb utolsó napján

UP-info utanpotlassport.hu
2025.08.10. 20:01
Címkék
Bátori Lilianna utánpótlás atlétika utánpótlássport
A magasugró Bátori Lilianna és a távolugró Rózsahegyi Bori is aranyérmet szerzett a tamperei U20-as atlétikai Európa-bajnokságon, Kriszt Sarolta pedig hétpróbában lett második.

A hazai szövetség beszámolója szerint

aranyérmet szerzett a magasugró Bátori Lilianna

a Tamperében zajló U20-as atlétikai Európa-bajnokságon. A Vasas sportolója a tavalyi U18-as Eb-győzelem után tehát az eggyel fentebbi korosztályban is csúcsra ért a kontinensen; az idei szabadtéri legjobbjának számító 189 centiméteres ugrása bizonyult a győztesnek, a magasság másodjára sikerült neki.

Nem sokkal később

a távolugró Rózsahegyi Bori is első helyet ünnepelhetett,

is első helyet ünnepelhetett,

646 centiméteres eredményével bizonyult a legjobbnak. 

Rózsahegyi Bori (középen) a győzelem után Forrás: MASZ

Kriszt Sarolta pedig hétpróbában mérette meg magát, és 6251 pontos korosztályos nemzeti rekorddal második lett.

(Kiemelt képünkön: Bátori Lilianna Forrás: MASZ)

