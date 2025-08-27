Atlétika: az U20-as Eb-n remekeltek, de nem érnék be ennyivel

Augusztus elején a finnországi Tamperében rendezett U20-as atlétikai Európa-bajnokságon Szabados Ármin kalapácsvetésben, Bátori Lilianna magasugrásban, Rózsahegyi Bori pedig távolugrásban érdemelt ki aranyérmet, miközben Kriszt Sarolta hétpróbában ezüstnek, Dobó Zsombor diszkoszvetésben bronznak örülhetett. Egyik magyar ígéret remeklése sem meglepetés, az idei teljesítményük alapján a dobogóra esélyesként indultak a kontinensviadalon, az pedig már

kiváló versenyzői karakterüket dicséri, hogy el is érték kitűzött céljukat.

A 82,91 méterig jutó Szabados diadalához kétség sem férhetett, Bátori 189 centivel rukkolt ki, Rózsahegyi 646 centivel lett első. Kriszt 6251 pontos U20-as országos csúcsot mutatott be, míg Dobó 62,26 méterrel zárt. Rajtuk kívül még a legjobb nyolcban végzett az egyaránt hetedik Szabó Benjámin (3000 m akadály, 8:52.58) és a döntőben Szentgyörgyi Zita, Lalik Petra, Besenyődi Petra, Brucker Lili összeállításban szereplő 4x400 méteres női váltó (3:37.84).

A hazai szövetség sportszakmai igazgatója, Scheidler Géza szerint érmeseink bebizonyították, hogy élversenyzésre alkalmas a karakterük, és valamennyiükre hosszú távon építhet a magyar atlétika.

Rózsahegyi Bori a távolugrás kiemelkedő ígérete Forrás: European Athletics

A legjobbjaink eredményei bizakodásra adnak okot, hiszen azok nemcsak az európai kontinensen, hanem világviszonylatban is nagyszerűek. Az összehasonlítás alapjaként szolgálhat a tavalyi, limai U20-as világbajnokság, amelyen férfi kalapácsvetésben a ciprusi Keszidisz 82,80 méterrel nyert, női magasugrásban a szerb Topics 191, míg női távolban az ausztrál Amidzovski 658 centivel érdemelt ki aranyat. Peruban a mostani Eb-eredménnyel Szabadosnak ugyanígy első hely (ott egyébként harmadik lett), Bátorinak a 189 centijével ezüst- (Tamperében ennyi elég volt a győzelemhez, de az idén már tudott 193-at is), Rózsahegyinek a 646-jával bronzérem lehetett volna a jutalma...

Szabados fölényét jól mutatja, hogy a Haladásban Lezsák Balázs és a szombathelyi klub szakmai stábja által felkészített dobóatléta több mint nyolc méterrel volt jobb az Eb-n a második helyezett finn vetélytársánál. Az ígéret az U20-asok által használt szerrel az elmondása szerint igen keveset edz, mert főként a szeptemberi, tokiói felnőtt-világbajnokságra készül. Ám augusztus végén még egyszer biztosan kezébe veszi korosztálya hatkilós kalapácsát, és megkísérli megdönteni az U20-as világrekordot. A jelenlegi csúcsot Ashraf Amgad Elseify tartja 85,57 méterrel. A katari versenyző a 2012-es barcelonai U20-as vb-n érte el ezt az eredményt. Szabados eddigi legnagyobb dobása versenyen 82,93 méter.

Augusztus harmincadikán Pápán szeretném megdönteni az U20-as világrekordot

– jelentette ki határozottan. – Az Eb-n a negyedik kísérletem nyolcvanöt méteres volt, csak nem maradtam bent a dobókörben. Ha nem lenne realitása a világcsúcsnak, akkor biztosan nem indulnék már ezen a pápai versenyen a hatkilóssal, mert a tokiói világbajnokságra fókuszálok. A felnőttszerrel 78,06 méter az egyéni csúcsom. Az idősebbek között teher nélkül versenyezhetek, szeretném a legjobb formámat mutatni a vébén, és döntőbe akarok jutni.”

A magasugró Bátori Lilianna kitűnően teljesít téthelyzetekben Forrás: European Athletics

Nem mellékes, hogy legjobb korosztályos atlétáink és trénereik a kitűnő eredmények mellett is hangsúlyozzák a fokozatosság fontosságát.

Azt, hogy elsősorban nem az utánpótlásban szeretnének a világ élvonalába tartozni.

„Az utánpótlás-nevelésben az egyik legfontosabb a türelem – vallja a magasugró Bátorit a Vasasban felkészítő Kun-Szabó Balázs. – Mindig látnunk kell magunk előtt a célt, hogy hova szeretnénk elérni. Azt is érdemes előre tudnunk, milyen eszközöket akarunk majd bevetni annak érdekében, hogy a tanítványunkból kihozzuk a legjobbat, és minél hosszabb ideig a pályán tartsuk őt.”

A türelem Rózsahegyi esetében is kulcsszó. A Tatabányai SC-Geotech színeit képviselő kétszeres EYOF-győztes reménység tavalyi évét bokaszalag-szakadás hátráltatta, majd edzőt váltott – Henyecz László után a német válogatottal kiemelkedő sikereket elérő tréner, Kiss Tamás foglalkozik vele Stuttgartban –, és új technikát is tanult.

„Az átálláshoz azonban idő és türelem kell. Tisztában voltam vele, hogy ha váltok, akkor egy ideig kiemelkedő eredmény nélkül maradhatok. De nem is most akarok hatalmasat ugrani, hanem majd három év múlva meg utána” – mondta.

(Kiemelt képünkön: A kalapácsvető Szabados Ármin az U20-as világcsúcsot is megjavítaná Forrás: European Athletics)