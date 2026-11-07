Hatvan százalékból is kihoztam a száz százalékot – Pápai Olivér ifjúsági olimpiai ezüstérmes úszó az NS-nek

– A 200 gyors végül meghozta az olimpiai érmet, de nem ez a leginkább testhezálló számod. Melyik távban érzed a legnagyobb potenciált, és hol szeretnél a legtöbbet fejlődni a következő években?

– Egyértelműen a 400 gyors a favoritom, és a nagypályás 800 méter gyorsban is látok még potenciált. A nyolcszáz mindig olyan volt nekem, hogy valahogy sosem jött ki a lépés. Tudom, hogy bennem van az erő és az idő, de eddig nem sikerült kihoznom magamból. Nagyon sok mindenben tudnék még fejlődni: például a rajtban, az állóképességben, a robbanékonyságban és a fordulókban. Szóval sok mindenben. Szeretnék még tudatosabb úszó lenni.

– Ha most egyetlen olyan embernek mesélhetnéd el személyesen, és dicsekedhetnél el neki ezzel az ezüstéremmel, aki nem családtagod, ki lenne az?

– Az iskolai padtársam, mert ő a legjobb barátom is, és nem kötődik az úszáshoz, úgyhogy neki minden újdonság lenne, amit mesélnék. Pontosabban újdonság lesz.

– A MOB médiájának a döntő után azt is elmondtad, hogy elképesztő élmény volt mindenütt az olimpiai ötkarikát látni Dakarban, és már Los Angeles is ott lebeg a szemed előtt. Mennyire motivál a felnőtt olimpia, illetve a jövő évi hazai rendezésű világbajnokság?

– Elképesztő volt az ötkarikát látni mindenütt a városban. Remélem, kevesebb mint két év múlva is láthatom majd, de már Los Angelesben.