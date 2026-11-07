ÉLŐ

NB I: Paks–ZTE 2–1

Hatvan százalékból is kihoztam a száz százalékot – Pápai Olivér ifjúsági olimpiai ezüstérmes úszó az NS-nek

CSISZTU ZSUZSACSISZTU ZSUZSA
2026.11.07. 13:41
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Pápai Olivér (Fotó: MOB-Média/Szalmás Péter)
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úszás Pápai Olivér ifjúsági olimpia
Pápai Olivér dakari szereplése korántsem alakult zökkenőmentesen Szenegálban. A 800 méteres gyorsúszást a medence túl magas vízhőmérséklete miatt törölték, a számára legfontosabb 400 gyorsot pedig azért kellett kihagynia, mert a verseny előtti napon belázasodott. A pihenés és az orvosi segítség után végül a 200 méteres gyorsúszásban kapott lehetőséget a bizonyításra. Ahogy arról a Nemzeti Sport már beszámolt, habár nem volt százszázalékos állapotban, a döntőben remek hajrával egészen az ezüstéremig úszott. Az orosz Bogdan Toropkin mögött mindössze 65 századdal maradt le az aranyról. A magyar úszó az NS-nek arról mesélt még a helyszínen, hogy miképp élte meg a különleges körülmények között szerzett sikerét, és melyik távban látja a legnagyobb jövőbeni lehetőséget.

– Dakarban nemcsak az ellenfeleiddel, hanem a körülményekkel és a saját tested korlátaival is meg kellett küzdened. Mit tanultál magadról ezen az ifjúsági olimpián?
– Azt tanultam meg, hogy vannak határaim. Megtanultam azt is, mennyi idő kell ahhoz, hogy az ember visszajöjjön egy betegségből, és azt is, hogy még jobban oda kell figyelnem magamra.

– A döntő után a MOB médiájának azt mondtad, reggel még úgy érezted, esélytelen, hogy érmet szerezz. Az utolsó ötven méteren viszont már üldözőbe vetted az orosz Toropkint. Ha újra leúszhatnád azt a döntőt, mit csinálnál másképp?
– Nem csinálnék semmit sem másképp. Jó lett volna, ha az első ötven méter erősebb lett volna, de minden nagyon jól kijött ahhoz képest, hogy a jelenlegi erőm hatvan százalékán voltam. Abból a hatvan százalékból viszont kihoztam a száz százalékot.

Úszás
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Pápai Olivér ezüstérmes 200 méter gyorson az ifjúsági olimpián

Ezen a napon ez már a második magyar dobogós helyezés Dakarban, mivel a triatlonos Kropkó Jázmin szintén második lett.

– A 200 gyors végül meghozta az olimpiai érmet, de nem ez a leginkább testhezálló számod. Melyik távban érzed a legnagyobb potenciált, és hol szeretnél a legtöbbet fejlődni a következő években?
– Egyértelműen a 400 gyors a favoritom, és a nagypályás 800 méter gyorsban is látok még potenciált. A nyolcszáz mindig olyan volt nekem, hogy valahogy sosem jött ki a lépés. Tudom, hogy bennem van az erő és az idő, de eddig nem sikerült kihoznom magamból. Nagyon sok mindenben tudnék még fejlődni: például a rajtban, az állóképességben, a robbanékonyságban és a fordulókban. Szóval sok mindenben. Szeretnék még tudatosabb úszó lenni.

– Ha most egyetlen olyan embernek mesélhetnéd el személyesen, és dicsekedhetnél el neki ezzel az ezüstéremmel, aki nem családtagod, ki lenne az?
– Az iskolai padtársam, mert ő a legjobb barátom is, és nem kötődik az úszáshoz, úgyhogy neki minden újdonság lenne, amit mesélnék. Pontosabban újdonság lesz.

– A MOB médiájának a döntő után azt is elmondtad, hogy elképesztő élmény volt mindenütt az olimpiai ötkarikát látni Dakarban, és már Los Angeles is ott lebeg a szemed előtt. Mennyire motivál a felnőtt olimpia, illetve a jövő évi hazai rendezésű világbajnokság?
– Elképesztő volt az ötkarikát látni mindenütt a városban. Remélem, kevesebb mint két év múlva is láthatom majd, de már Los Angelesben.

 

úszás Pápai Olivér ifjúsági olimpia
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