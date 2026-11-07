Úszás: évjáratos csúcsokkal zárult az ob

Jancsó Kornél utanpotlassport.huJancsó Kornél utanpotlassport.hu
2026.11.07. 20:08
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Antal Dávid úszás rövid pályás felnőtt ob utánpótlás utánpótlássport
Az utánpótláskorú úszók jóvoltából évjáratos magyar rekordokat hozott a rövidpályás országos bajnokság szombati befejező napja Kaposvárott.

Két korosztályos országos csúcs is megdőlt a 25-ös medencében zajló ob utolsó napján, ráadásul mindkettő a 200 méteres férfi hátúszásban született meg: az egyik még a matinés selejtezőben, a másik pedig az esti döntőben. Az előfutamok során – noha nem jutott tovább – Deutsch Dániel teljesített parádésan: a Jövő SC 2013-as születésű tehetsége 2:05.72 perces idejével a 13 évesek eddigi legjobbját produkálta...

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Antal Dávid úszás rövid pályás felnőtt ob utánpótlás utánpótlássport
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