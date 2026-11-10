NL: Thuram helyett Kroupi került be a francia keretbe, Tchouaméni is megsérült

T. Z.T. Z.
2026.11.10. 19:53
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Marcus Thuram megsérült (Fotó: Getty Images)
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sérülés Nemzetek Ligája Eli Junior Kroupi Marcus Thuram francia labdarúgó-válogatott
A Francia Labdarúgó-szövetség tájékoztatása szerint Marcus Thuram combizomproblémái miatt elhagyta a válogatott edzőtáborát, helyére pedig Éli Junior Kroupi kapott meghívót Zinédine Zidane szövetségi kapitánytól, aki sérülés miatt Aurélien Tchouaméni játékára sem számíthat a soron következő két Nemzetek Ligája-mérkőzésen.

Az Internazionale támadója vasárnap, a Como elleni bajnokin érzett feszülést a jobb combhajlító izmában, és mivel a fájdalmai hétfőre sem múltak el, nem tudott részt venni a francia válogatott legutóbbi edzésén sem – közölte kedd este hivatalos honlapján a Francia Labdarúgó-szövetség (FFF).

Mint arról beszámoltak, a válogatott szakmai vezetése az orvosi stábbal, valamint a játékossal egyeztetve, az orvosi vizsgálatok után úgy határozott, hogy Thuram inkább a klubjának folytassa a rehabilitációt.

A helyére a Bournemouth futballistája, Eli Junior Kroupi kapott meghívót Zinédine Zidane szövetségi kapitánytól. A fiatal támadó várhatóan az esti órákban csatlakozik társaihoz.

Ugyancsak a francia válogatotthoz kapcsolódó hír, hogy Aurélien Tchouaméni sem állhat a kapitány rendelkezésére. A Real Madrid középpályása a keddi edzésen sérült meg, így elhagyta a clairefontaine-i edzőtábort.

Franciaország csütörtökön Olaszország ellen lép pályára a Nemzetek Ligájában, vasárnap pedig Törökországgal találkozik. 

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