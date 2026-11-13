NB I: Stronati hosszabbított Újpesten

Továbbra is marad az Újpest játékosa Patrizio Stronati – jelentette be a lila-fehér klub a hivatalos honlapján. A cseh-olasz állampolgárságú védő 2026 januárjában a Puskás Akadémiától érkezett a Megyeri útra, átigazolása óta pedig minden bajnoki meccsen pályára lépett. Ebben az idényben egy gólt is szerzett, a Ferencváros kapuját vette be idegenben. A IV. kerületiek a közleményükben nem tértek ki arra, hogy a játékos mennyi időre írt alá.

„Patrizio Stronatiban megvan az a mentalitás és intenzitás, ami pláne védőként elengedhetetlen ahhoz, hogy jól végezze a munkáját. Nem csak a mérkőzéseken remekel, hanem edzéseken is példát mutat, és kiváló hatással van a fiatalokra is. Örülünk, hogy úgy döntött, nálunk marad, hiszek abban, hogy ha így folytatja, ennyit beletesz a közösbe, akkor még sok örömet fog nekünk okozni” – nyilatkozta a klub oldalán Dárdai Pál, az Újpest sportigazgatója.