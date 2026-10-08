Úszás: Európa-csúcs női 100 vegyesen a taskenti rövid pályás vk-viadalon
A holland Marrit Steenbergen nyerte meg a 100 méter vegyest az úszó rövid pályás világkupa-sorozat második állomásának első napján Taskentben – Európa-rekorddal.
Marrit Steenbergen saját, a tavalyi lublini rövid pályás kontinensviadalon felállított Európa-csúcsát (56.26) megdöntve (56.18) nyerte meg a 100 méter vegyes Taskentben, a rövid pályás világkupa-sorozat második állomásának csütörtöki napján.
A viadalra egyetlen magyar nevezett: Senánszky Petra az 50 és a 100 gyors mellett az 50 pillangót tervezte be a háromnapos versenyre – 50 gyorson a délelőtti előfutam során a 12. legjobb időt úszta (24.82), így nem jutott be a döntőbe (azt egyébként 10 pályán rendezik a vk-sorozatban).
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