Nemzeti Sportrádió

Úszás: Európa-csúcs női 100 vegyesen a taskenti rövid pályás vk-viadalon

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
2026.10.08. 17:22
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Marrit Steenbergen megdöntötte saját rekordját (Fotó: Getty Images)
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úszás Marrit Steenbergen rövid pályás világkupa-sorozat
A holland Marrit Steenbergen nyerte meg a 100 méter vegyest az úszó rövid pályás világkupa-sorozat második állomásának első napján Taskentben – Európa-rekorddal.

Marrit Steenbergen saját, a tavalyi lublini rövid pályás kontinensviadalon felállított Európa-csúcsát (56.26) megdöntve (56.18) nyerte meg a 100 méter vegyes Taskentben, a rövid pályás világkupa-sorozat második állomásának csütörtöki napján. 

A viadalra egyetlen magyar nevezett: Senánszky Petra az 50 és a 100 gyors mellett az 50 pillangót tervezte be a háromnapos versenyre – 50 gyorson a délelőtti előfutam során a 12. legjobb időt úszta (24.82), így nem jutott be a döntőbe (azt egyébként 10 pályán rendezik a vk-sorozatban).

 

úszás Marrit Steenbergen rövid pályás világkupa-sorozat
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