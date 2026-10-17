Úszás: Gretchen Walsh megdöntötte saját világcsúcsát 50 gyorson

Az ezúttal hazai környezetben, az SCM World Prep Pro Am keretében brillírozó Gretchen Walsh az előző két világrekordot (22.87, 22.83) a 2024-es budapesti rövid pályás világbajnokságon érte el. Az a vb nagyon jól sikerült neki: összesen 11-szer javított világcsúcsot (ebből kilencszer egyéni versenyszámban), és hét aranyérmet szerzett.



Walsh az elmúlt két és fél évben összesen 17 alkalommal döntött meg egyéni világcsúcsot (tucatnyit 25 méteren, 5-öt pedig nagymedencében), amivel beérte Katie Ledeckyt (15 nagymedencés, 2 rövid pályás rekord); rövid pályán pillanatnyilag hat számban tartja a világrekordot, míg nagymedencében négy csúcs – közte az 50 méter gyorsé – az övé.



A decemberi pekingi rövid pályás világbajnokság előtti amerikai válogatóverseny október 28. és 31. között lesz Westmontban.





🚨 GRETCHEN WALSH 🇺🇸 ÉTABLIT UN NOUVEAU RECORD DU MONDE DU 50M NAGE LIBRE EN PETIT BASSIN. 22.75 !!! 🤯🤯🤯 L’américaine profite du UVA SCM World Prep Pro pour abaisser son propre record du monde. Walsh - 22.75 (2026) 🆕 Walsh - 22.83 (2024) #Natation https://t.co/YECnPPPWRY — MR.CARTER 🌚 (@NelsonCarterJr) October 17, 2026