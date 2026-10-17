Nemzeti Sportrádió

Úszás: Gretchen Walsh megdöntötte saját világcsúcsát 50 gyorson

K. Zs.K. Zs.
2026.10.17. 10:08
Gretchen Walsh (Fotó: Getty Images)
Címkék
Gretchen Walsh világcsúcs gyorsúszás
Gretchen Walsh megdöntötte saját világcsúcsát 50 méteres gyorsúszásban: az amerikai úszó 22.75 másodpercnyi száguldás után csapott célba az első helyen a Virginiai Egyetem magyar idő szerint szombat hajnali versenyén, mostantól ez az új női világrekord 25 méteres medencében.

Az ezúttal hazai környezetben, az SCM World Prep Pro Am keretében brillírozó Gretchen Walsh az előző két világrekordot (22.87, 22.83) a 2024-es budapesti rövid pályás világbajnokságon érte el. Az a vb nagyon jól sikerült neki: összesen 11-szer javított világcsúcsot (ebből kilencszer egyéni versenyszámban), és hét aranyérmet szerzett.

Walsh az elmúlt két és fél évben összesen 17 alkalommal döntött meg egyéni világcsúcsot (tucatnyit 25 méteren, 5-öt pedig nagymedencében), amivel beérte Katie Ledeckyt (15 nagymedencés, 2 rövid pályás rekord); rövid pályán pillanatnyilag hat számban tartja a világrekordot, míg nagymedencében négy csúcs – közte az 50 méter gyorsé – az övé.

A decemberi pekingi rövid pályás világbajnokság előtti amerikai válogatóverseny október 28. és 31. között lesz Westmontban.

 

 

Gretchen Walsh világcsúcs gyorsúszás
Legfrissebb hírek

Törőcsik Zsófia világrekordját megjavítva lett ismét világbajnok

Csupasport
2026.10.05. 12:22

Kornyev beállította a 100 méteres gyorsúszás rövid pályás világcsúcsát

Úszás
2026.10.03. 09:53

Ázsiai Játékok: két szakítás-világrekord a súlyemelőversenyek záró napján

Egyéb egyéni
2026.09.29. 17:38

Világcsúcsot úszott a japánok 17 éves tehetsége férfi 200 méter mellen

Úszás
2026.09.24. 11:29

Súlyemelő-világcsúcsok születtek az Ázsiai Játékokon

Egyéb egyéni
2026.09.23. 12:10

Több mint egy kilométeres lövésével világrekordot állított fel Mónus József íjász

Egyéb egyéni
2026.09.02. 13:44

Úszás: megdöntötte a 4x100-as világcsúcsot az Egyesült Államok vegyes csapatok vegyesváltója

Úszás
2026.08.13. 08:51

Megdőlt az 1 mérföld 27 éve fennálló világcsúcsa

Atlétika
2026.07.18. 17:31