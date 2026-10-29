A második nap meghozta az első világrekordokat a súlyemelő-vb-n

2026.10.29. 09:46
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Pak Mjong Dzsin (Fotó: International Weightlifting Federation/Facebook)
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Pak Mjongdzsin világcsúcs birkózó-vb birkózás
A férfiak 65 kg-os kategóriájában lökésben és összetettben is világcsúcsok születtek a súlyemelők világbajnokságának második versenynapján a kínai Ningpóban.

A szerda esti viadalon a második fogásnemben először a török Muhammed Furkan Özbek döntött rekordot 183 kilóval, majd az amerikai Hampton Morris bánt el a 185 kilóval, ám a csattanót az észak-koreai Pak Mjong Dzsin befejező gyakorlata jelentette, aki 187-re javította tovább a fogásnemi csúcseredményt.

A KNDK 23 éves emelője összetettben is új, 331 kilogrammos világcsúccsal szerezte meg a vb-aranyat, megelőzve a 330 kilóig jutó, de csak rövid ideig rekordernek számító török vetélytársát, aki másodikként zárt a súlycsoportban.

 

Pak Mjongdzsin világcsúcs birkózó-vb birkózás
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