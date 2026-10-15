Nemzeti Sportrádió

Úszás: Pápai 1500-on második a világkupafutamon

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.10.15. 12:14
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Címkék
úszás Pápai Olivér rövid pályás világkupa utánpótlás Asztana utánpótlássport
A 16 éves tehetség Asztanában, a rövid pályás világkupa-sorozat állomásán 1500 gyorson remekelt.

A nagy meglepetésre a nyári, párizsi felnőtt Európa-bajnokságon 400 méter gyorson új országos csúccsal ezüstérmes úszót, hogy élesítse a formáját a dakari ifjúsági olimpiára, az asztanai versenyen az 1500 gyorsra is benevezték. Megérte. Mint arról a hazai szövetség a közösségi oldalán beszámolt: az UNI Győri ÚSE sportolója

eddigi legjobbján 49 (!) másodpercet javítva, 14:40.55-tel lett ezüstérmes.

(Kiemelt képünk forrása: MÚSZ)

 

úszás Pápai Olivér rövid pályás világkupa utánpótlás Asztana utánpótlássport
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