Nemzeti Sportrádió

Negyvenhetedik nemzetközi címét szerezte meg a dél-koreai olimpiai bajnok tollaslabdázó

2026.10.19. 16:04
An Sze Jong (Fotó: Getty Images)
Címkék
An Sze Jong világrekord tollaslabda
A dél-koreaiak olimpiai bajnok tollaslabdázója, An Sze Jong a sportág legeredményesebb női egyes játékosává vált, miután a dán nyílt bajnokságon megszerezte pályafutása 47. nemzetközi címét.

An Sze Jong a dán nyílt bajnokság odensei döntőjében a japán Akane Jamagucsit győzte le, amivel megelőzte az indonéz Susi Susantit, aki 1997-es visszavonulásáig 46 címet gyűjtött.

A sportág nemzetközi szövetsége (BWF) közölte, hogy a regionális versenyeken szerzett győzelmek nem számítanak bele a statisztikába, ráadásul a hivatalos nyilvántartást csak 1989 óta vezetik.

„Szeretnék történelmet írni és rekordokat dönteni, de mindig csak az aktuális mérkőzésre összpontosítok – nyilatkozta An, aki megszakítás nélkül immár 105 hete vezeti a világranglistát. – Ez a motivációm. A közönség miattam jön ki a csarnokba, és örülök, hogy az emberek élvezik minden mérkőzésemet.”

An idén hat egyéni címet szerzett a BWF World Tour-sorozatban, emellett aranyérmet nyert a többi között az Ázsiai Játékokon, a világbajnokságon, valamint a női csapat-világbajnokságon (Uber-kupa).

A 24 éves tollaslabdázó egyetlen idei vereségét a márciusi All England Open döntőjében szenvedte el, a kínai Vang Cse-ji bizonyult jobbnak nála.

 

An Sze Jong világrekord tollaslabda
Legfrissebb hírek

Tollaslabda: 30. a magyar csapat az U19-es vb-n

Utánpótlássport
2026.10.09. 07:45

WNBA: elsőként érte el a 100 millió dolláros bevételt a Golden State Valkyries

Kosárlabda
2026.10.08. 12:40

Tollaslabda: kezdődik a junior-vb és az U15-ös Eb

Utánpótlássport
2026.10.05. 13:42

Ázsiai Játékok: négy súlyemelő-világcsúcs az utolsó előtti napon

Egyéb egyéni
2026.09.28. 17:55

Ázsiai Játékok: újabb világcsúcsok a női súlyemelőknél

Egyéb egyéni
2026.09.26. 10:27

Ázsiai Játékok: a férfiaknál is megvan az első súlyemelő-világcsúcs

Egyéb egyéni
2026.09.24. 21:56

Tollaslabda: véget ért a tatabányai U19-es Európa-bajnokság

Utánpótlássport
2026.08.28. 14:20

Tollaslabda: megvan az első magyar győzelem a tatabányai U19-es Eb-n

Utánpótlássport
2026.08.20. 14:10