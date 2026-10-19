Negyvenhetedik nemzetközi címét szerezte meg a dél-koreai olimpiai bajnok tollaslabdázó

An Sze Jong a dán nyílt bajnokság odensei döntőjében a japán Akane Jamagucsit győzte le, amivel megelőzte az indonéz Susi Susantit, aki 1997-es visszavonulásáig 46 címet gyűjtött.

A sportág nemzetközi szövetsége (BWF) közölte, hogy a regionális versenyeken szerzett győzelmek nem számítanak bele a statisztikába, ráadásul a hivatalos nyilvántartást csak 1989 óta vezetik.

„Szeretnék történelmet írni és rekordokat dönteni, de mindig csak az aktuális mérkőzésre összpontosítok – nyilatkozta An, aki megszakítás nélkül immár 105 hete vezeti a világranglistát. – Ez a motivációm. A közönség miattam jön ki a csarnokba, és örülök, hogy az emberek élvezik minden mérkőzésemet.”

An idén hat egyéni címet szerzett a BWF World Tour-sorozatban, emellett aranyérmet nyert a többi között az Ázsiai Játékokon, a világbajnokságon, valamint a női csapat-világbajnokságon (Uber-kupa).

A 24 éves tollaslabdázó egyetlen idei vereségét a márciusi All England Open döntőjében szenvedte el, a kínai Vang Cse-ji bizonyult jobbnak nála.