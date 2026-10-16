Nemzeti Sportrádió

Pápai Olivér bronzérmes 400 méter gyorson a rövid pályás úszó-vk-n

2026.10.16. 17:41
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Fotó: Facebook/Magyar Úszószövetség/Derecsényi István
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Senánszky Petra úszás Pápai Olivér Asztana
Pápai Olivér egyéni csúccsal bronzérmet nyert 400 méteres gyorsúszásban a rövid pályás világkupa-sorozat harmadik, asztanai állomásának pénteki versenynapján.

A győriek 16 éves sportolója fő számában – melyben nagymedencében augusztusban országos rekorddal nyert ezüstérmet a párizsi Európa-bajnokságon – 3:40.52 perces idővel csapott célba, eddigi legjobbja 3:45.16 volt 25 méteres medencében.

Pápai első alkalommal versenyez felnőtt nemzetközi viadalon.

A pénteki döntőkben Senánszky Petra is érdekelt volt, az Európa-bajnok magyar versenyző 24.48 másodperccel a kilencedik lett 50 méter gyorson.

 

Senánszky Petra úszás Pápai Olivér Asztana
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