Nemzeti Sportrádió

Fábián Bettina és Mihályvári-Farkas Viktória is jelölt az év női nyílt vízi úszója címre

2026.10.08. 11:43
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Fábián Bettina (Fotó: Árvai Károly)
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nyíltvízi úszás World Aquatics Mihályvári-Farkas Viktória Fábián Bettina
A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szervezetnél (World Aquatics) Fábián Bettina és Mihályvári-Farkas Viktória is jelölt az év női nyílt vízi úszója címre.

A WA csütörtökön közösségi oldalán hozta nyilvánosságra azt az öt sportolót, akikre szavazni lehet, a jelöltek közt ott van Fábián Bettina és Mihályvári-Farkas Viktória is. A két magyar versenyző mellett az ausztrál Moesha Johnson, a spanyol Ángela Martínez Guillén, valamint a monacói Lisa Pou szerepel még a listán.

Mihályvári-Farkas az augusztusi, párizsi Európa-bajnokságon 5 és 10 kilométeren is ezüstérmes lett, míg Fábián a 3 kilométeres, kieséses versenyben zárt másodikként. Emellett mindketten bronzérmet nyertek a vegyes váltó tagjaként.

A világkupa-sorozat ranglistáján Fábián a negyedik, Mihályvári-Farkas a hatodik helyen zárt.

 

nyíltvízi úszás World Aquatics Mihályvári-Farkas Viktória Fábián Bettina
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