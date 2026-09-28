Kérjük az érmeket! – a Magyar Úszószövetség beadvánnyal áll ki Betlehem és Fábián mellett

A sapka nem felel meg a szabályoknak – ezzel a magyarázattal zárták ki Betlehem Dávidot és Fábián Bettinát az Európa-kupa-sorozat razanaci állomásán: szombaton egyébként előbbi a harmadik (az EK-sorozat tekintetében második, hiszen megelőzte őt egy mexikói fiú is), utóbbi a második helyen ért célba.



A két eset egyforma, valójában kicsit mégis más.



Alapvetés, hogy minden verseny kapcsán írott formában kell rögzíteni a szabályokat, Razanecben ez mégsem érvényesült, hiszen a versenybírók a „technikai értekezleten elhangzott” formulára is hivatkoztak…



Ami az írásos szabályt illeti: a nemzetközi szövetség (WA) nyílt vízi világkupa-sorozat kapcsán lefektetett regulája kimondja, hogy a sapka jobb oldalán a szponzor lógója – Betlehem Dávid ilyet viselt a versenyen. Más kérdés, hogy az európai szövetség (EA) két éve a bal oldalt preferálja, teszi mindezt szóban, a technikai értekezleteken. Betlehem Dávid kezébe egy hivatalos versenybíró adta azt a sapkát (és fogadta el azt szabályosnak ezzel egyidejűleg), amelyik később a kizárás alapját képezte. A WA írott (!) szabályrendszere amúgy rögzíti azt is, ha egy versenybíró hibája miatt hibázik a sportoló, a kiszabott büntetését vissza kell vonni.



Az igaz, hogy a férfiak 10 km-es rajtja előtt fél perccel Betlehem kapott egy figyelmeztetést, hogy fordítsa meg a sapkáját, de mellette kapott egy ugyanilyen jelzést Andrea Filadelli is. Egyikük sem tette ezt meg (a rajt előtt néhány másodperccel ez amúgy sem feltétlenül kivitelezhető…), Betlehemet kizárták, a mögötte hajrázó, Betlehem kizárása miatt végül harmadiknak kihirdetett olasz meg örülhetett, megkapta a magyar klasszis érmét és pénzdíját is…



Fábián Bettina kizárását a hivatalos indokolás szerint azért rendelték el, mert az egyik bíró azt mondja, a regisztrációnál adtak a magyar sportolónak egy jó sapkát, csakhogy ő ezt nem fogadta el. Európa-bajnokunk ezzel szemben azt mondja, ilyen nem történt. A teljes képhez hozzátartozik, hogy a női rajt előtt az egyik bíró szólt a másiknak, nem jó sapkában készül vízbe ugrani a magyar lány, elküldtek egy jóért valakit, aki viszont a rajtig nem ért vissza – csak hogy bonyolítsuk a helyzetet: nem ért vissza azzal a sapkával, amelyik nyilvánvalóan ugyanolyan lett volna, mint amilyet Betlehem kapott korábban. S amelyik miatt kizárták…



Káosz a köbön, ezt nyugodtan leszögezhetjük az eset(ek) kapcsán, de még fokozzuk is kicsit, hiszen az is tény, hogy az EK-sorozat előző állomásán az olasz Dario Verani szintén szabálytalan sapkában úszva nyert, akkor az volt a magyarázat, hogy elfogytak a hivatalos sapkák.



Egyelőre a szavak is elfogytak, annyira képtelen ez az ügy, pláne, hogy nem szabálytalanságról, vagyis nem pofonokról, verekedésekről van szó, nem is nem megengedett előny szerzéséről, pusztán arról, a sapka bal vagy jobb oldalán van-e a szponzor lógója. Arról a sapkáról folyik a vita, amelyiket ebben a sportágban egy-egy „szorosabb kontakt” következményeként gyakorta el is veszítik az úszók…



Az európai szövetség elnöksége jövő héten ülésezik Azerbajdzsánban, ott minden bizonnyal téma lesz a Magyar Úszószövetség beadványa, amely az eset részletes leírása mellett tartalmazza azt is, rendelje el a vízben elért eredmények „visszaállítását”, így az érmeket és a pénzdíjat is kapják meg a magyar versenyzők, emellett intézkedjen arról is, hogy Fábiánék az óvásra a helyszínen kifizetett 500-500 eurót is kapják vissza.



Döbbenet, vizsgálódás, beadvány – mini interjú Wladár Sándorral, a Magyar Úszószövetség elnökével

– Mi volt az első gondolata, amikor meghallotta, mi is történt a razanaci viadalon?

– Értetlenség, döbbenet. Miután felocsúdtam, csak az vezérelt, hogy ebben az ügyben tájékozódni kell, s ha az ismeretek teljes birtokába jutunk, teljeskörűen járjunk el.



– Szombat délelőtt volt a verseny, azóta vizsgálódnak, próbálnak megszerezni minden információt?

– Igen. Előbb megismertük a helyzetet, s ebben segített minket az is, hogy a szövetség sajtófőnöke, Csurka Gergely a helyszínen tartózkodott, így tőle kaptunk egy hosszú, nagyon részletest feljegyzést. Emellett vasárnap találkoztam is Betlehem Dáviddal és Fábián Bettinával, úgy hiszem, teljes mértékben képbe kerültem, kerültünk az esetet illetően.

Wladár Sándor (Fotó: Kovács Péter)

– Beadvánnyal fordultak az európai szövetséghez, ennek mi a legfontosabb irányvonala?

– Az eredmények visszaállítását kérjük. A beadványt az európai szövetség minden illetékesének elküldtük, szélesebb kört céloztunk meg vele, mert semmiképpen sem szeretnénk, ha a szőnyeg alá sepernének egy ilyen esetet. S nemcsak azért, mert két csodálatos magyar úszóról van szó, hanem azért is, mert mérhetetlen igazságtalanság történt: a szabályok nem ismerése és értése mellett hibák láncolatát követték el a bírók, ráadásul egymással sem kommunikáltak a versenyen.



– Kell félteni a sportágat attól, hogy az ilyen esetek nem segítik a jövőjét?

– Nem kell túldramatizálni az esetet, hiszen ez egy kisebb verseny volt, más kérdés, hogy annak színvonalát éppen a mi két versenyzőnk emelte… Fontos viszont a küldetésük, amely egyezik a miénkkel is, fel kell hívni a figyelmet a bíráskodás nem megfelelő színvonalára. A Magyar Úszószövetség ezt meg is teszi, mi kiemelt figyelmet fordítunk a bíróképzésre, remélem, sőt, biztos vagyok benne, hogy a beadványunk hatására színvonalasabb és igazságosabb lesz a bíráskodás a jövőben. Annyit azért szeretnék megjegyezni még, hogy a szövetségünk mindig az elfogadott felszereléseket biztosítja válogatottaink részére, ha ezt használták volna a mieink szombaton, elkerülhető lett volna az incidens – azt persze nyomatékosítanám, hogy szabálytalanságot így sem követtek el úszóink.