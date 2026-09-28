Kérjük az érmeket! – a Magyar Úszószövetség beadvánnyal áll ki Betlehem és Fábián mellett
A sapka nem felel meg a szabályoknak – ezzel a magyarázattal zárták ki Betlehem Dávidot és Fábián Bettinát az Európa-kupa-sorozat razanaci állomásán: szombaton egyébként előbbi a harmadik (az EK-sorozat tekintetében második, hiszen megelőzte őt egy mexikói fiú is), utóbbi a második helyen ért célba.
A két eset egyforma, valójában kicsit mégis más.
Alapvetés, hogy minden verseny kapcsán írott formában kell rögzíteni a szabályokat, Razanecben ez mégsem érvényesült, hiszen a versenybírók a „technikai értekezleten elhangzott” formulára is hivatkoztak…
Ami az írásos szabályt illeti: a nemzetközi szövetség (WA) nyílt vízi világkupa-sorozat kapcsán lefektetett regulája kimondja, hogy a sapka jobb oldalán a szponzor lógója – Betlehem Dávid ilyet viselt a versenyen. Más kérdés, hogy az európai szövetség (EA) két éve a bal oldalt preferálja, teszi mindezt szóban, a technikai értekezleteken. Betlehem Dávid kezébe egy hivatalos versenybíró adta azt a sapkát (és fogadta el azt szabályosnak ezzel egyidejűleg), amelyik később a kizárás alapját képezte. A WA írott (!) szabályrendszere amúgy rögzíti azt is, ha egy versenybíró hibája miatt hibázik a sportoló, a kiszabott büntetését vissza kell vonni.
Az igaz, hogy a férfiak 10 km-es rajtja előtt fél perccel Betlehem kapott egy figyelmeztetést, hogy fordítsa meg a sapkáját, de mellette kapott egy ugyanilyen jelzést Andrea Filadelli is. Egyikük sem tette ezt meg (a rajt előtt néhány másodperccel ez amúgy sem feltétlenül kivitelezhető…), Betlehemet kizárták, a mögötte hajrázó, Betlehem kizárása miatt végül harmadiknak kihirdetett olasz meg örülhetett, megkapta a magyar klasszis érmét és pénzdíját is…
Fábián Bettina kizárását a hivatalos indokolás szerint azért rendelték el, mert az egyik bíró azt mondja, a regisztrációnál adtak a magyar sportolónak egy jó sapkát, csakhogy ő ezt nem fogadta el. Európa-bajnokunk ezzel szemben azt mondja, ilyen nem történt. A teljes képhez hozzátartozik, hogy a női rajt előtt az egyik bíró szólt a másiknak, nem jó sapkában készül vízbe ugrani a magyar lány, elküldtek egy jóért valakit, aki viszont a rajtig nem ért vissza – csak hogy bonyolítsuk a helyzetet: nem ért vissza azzal a sapkával, amelyik nyilvánvalóan ugyanolyan lett volna, mint amilyet Betlehem kapott korábban. S amelyik miatt kizárták…
Káosz a köbön, ezt nyugodtan leszögezhetjük az eset(ek) kapcsán, de még fokozzuk is kicsit, hiszen az is tény, hogy az EK-sorozat előző állomásán az olasz Dario Verani szintén szabálytalan sapkában úszva nyert, akkor az volt a magyarázat, hogy elfogytak a hivatalos sapkák.
Egyelőre a szavak is elfogytak, annyira képtelen ez az ügy, pláne, hogy nem szabálytalanságról, vagyis nem pofonokról, verekedésekről van szó, nem is nem megengedett előny szerzéséről, pusztán arról, a sapka bal vagy jobb oldalán van-e a szponzor lógója. Arról a sapkáról folyik a vita, amelyiket ebben a sportágban egy-egy „szorosabb kontakt” következményeként gyakorta el is veszítik az úszók…
Az európai szövetség elnöksége jövő héten ülésezik Azerbajdzsánban, ott minden bizonnyal téma lesz a Magyar Úszószövetség beadványa, amely az eset részletes leírása mellett tartalmazza azt is, rendelje el a vízben elért eredmények „visszaállítását”, így az érmeket és a pénzdíjat is kapják meg a magyar versenyzők, emellett intézkedjen arról is, hogy Fábiánék az óvásra a helyszínen kifizetett 500-500 eurót is kapják vissza.
Döbbenet, vizsgálódás, beadvány – mini interjú Wladár Sándorral, a Magyar Úszószövetség elnökével
– Mi volt az első gondolata, amikor meghallotta, mi is történt a razanaci viadalon?
– Értetlenség, döbbenet. Miután felocsúdtam, csak az vezérelt, hogy ebben az ügyben tájékozódni kell, s ha az ismeretek teljes birtokába jutunk, teljeskörűen járjunk el.
– Szombat délelőtt volt a verseny, azóta vizsgálódnak, próbálnak megszerezni minden információt?
– Igen. Előbb megismertük a helyzetet, s ebben segített minket az is, hogy a szövetség sajtófőnöke, Csurka Gergely a helyszínen tartózkodott, így tőle kaptunk egy hosszú, nagyon részletest feljegyzést. Emellett vasárnap találkoztam is Betlehem Dáviddal és Fábián Bettinával, úgy hiszem, teljes mértékben képbe kerültem, kerültünk az esetet illetően.
– Beadvánnyal fordultak az európai szövetséghez, ennek mi a legfontosabb irányvonala?
– Az eredmények visszaállítását kérjük. A beadványt az európai szövetség minden illetékesének elküldtük, szélesebb kört céloztunk meg vele, mert semmiképpen sem szeretnénk, ha a szőnyeg alá sepernének egy ilyen esetet. S nemcsak azért, mert két csodálatos magyar úszóról van szó, hanem azért is, mert mérhetetlen igazságtalanság történt: a szabályok nem ismerése és értése mellett hibák láncolatát követték el a bírók, ráadásul egymással sem kommunikáltak a versenyen.
– Kell félteni a sportágat attól, hogy az ilyen esetek nem segítik a jövőjét?
– Nem kell túldramatizálni az esetet, hiszen ez egy kisebb verseny volt, más kérdés, hogy annak színvonalát éppen a mi két versenyzőnk emelte… Fontos viszont a küldetésük, amely egyezik a miénkkel is, fel kell hívni a figyelmet a bíráskodás nem megfelelő színvonalára. A Magyar Úszószövetség ezt meg is teszi, mi kiemelt figyelmet fordítunk a bíróképzésre, remélem, sőt, biztos vagyok benne, hogy a beadványunk hatására színvonalasabb és igazságosabb lesz a bíráskodás a jövőben. Annyit azért szeretnék megjegyezni még, hogy a szövetségünk mindig az elfogadott felszereléseket biztosítja válogatottaink részére, ha ezt használták volna a mieink szombaton, elkerülhető lett volna az incidens – azt persze nyomatékosítanám, hogy szabálytalanságot így sem követtek el úszóink.