Ellentétben a tavalyi esztendővel, amikor úszó MEFOB időzítése nem igazán illeszkedett a válogatott úszók programjába, az idén ismét egy sor ismerős arc tűnt fel a különböző felsőoktatási intézmények csapataiban. A részvétel egyébként is minden létező rekordot megdöntött, hiszen 23 egyetem 800 hallgatója állt rajtkőre a gödöllői uszodában, ahol összesen 102 futamba sorolták be a szereplőket.

Amúgy a rajtkőre állás még a profiknak sem ment simán: a veszprémi Pannon Egyetem színeiben induló Fábián Bettina például bevallotta, hogy a tavaszi országos bajnokság óta kizárólag nyílt vízen versenyzett, azaz most kellett először rajtkőről klasszikus startfejessel indulnia, ezért a melegítésnél igyekezett feleleveníteni a megfelelő mozdulatsort a tudástárból… (Betlehem Dávid begipszelt lábbal ott ült a lelátón, hogy szurkoljon kedvesének.)

A Testnevelési Egyetemen úszóedzőnek tanuló Németh Nándor csatlakozott a csapatához, és három aranyéremmel, plusz a viadal csúcspontjának számító 10×50 méteres intézményi gyorsváltóban egy egészen elképesztő utolsó sprinttel repítette a TF csapatát az összetett elsőségig.

„Egy ideje küzdök az egyetemmel, mert az olimpia miatt halasztottam is, de most már itt a célegyenes, és végül mondtam a csapatvezetőnknek, Molnár Bencének – aki egyébként is sokat segített a szakdolgozatommal –, hogy akkor most eljövök és bevállalok több számot – mondta Németh. – Nyilván a váltót is, mert imádom, nem csak a válogatottban, de itt is. Ami az idén nyáron történt Párizsban, az teljesen új dimenziót nyitott, most jön két kőkemény év, a budapesti vébé, aztán az olimpia, de úgy vagyok vele, hogy ezért a gyorsváltóért bármit megtesz az ember. Egyébként is (Kós) Hubi azzal húzott pont ma reggel, hogy küldött magáról valami videót, hogy szokásától eltérően keményen kondizik kint Amerikában, mert készül a váltóra…”

Női mellúszásban igen komoly csatákat láthattunk, a győri Széchenyi Egyetemet képviselő Fángli Henrietta, illetve a TF-et erősítő Zsebők Laura és Békési Eszter nagyjából lejátszotta az ob-k visszavágóit – a rövidebb távokra szakosodottak csatája 1-1-gyel zárult Fángli (100) és Zsebők (50) között; Békési két bronz jutott, mivel a 200-as táv nem szerepelt a programban.

Pillangón remekelt a Semmelweis Egyetemet képviselő Ilyés Laura, gyorson pedig a magyar felnőttbajnoki aranyérmet is szerzett, Egerben tanuló Kovács Attila. A nyílt vízi kontingens tagjai közül az „emberesebb” távokon szerepelt jobban a szintén a Szokolai Lászlónál Veszprémben készülő, „pannonos” Nagy Nándor, illetve a voltaképp „hazai pályán” versenyző Kovács-Seres Hunor. Ő ugyanis a gödöllői Agrár és Élettudományi Egyetem hallgatójaként agrármérnöknek tanul.

Természetesen a bajnokság nem csupán a legjobbakról szólt: minden korábbinál több, nem igazolt, azaz amatőr egyetemista vállalta az indulást – illetve egy sor, hazánkban tanuló külföldi diák számára is magától értetődő volt, hogy csatába szállnak az egyetemükért –, akik számára óriási élmény volt több, olimpián, világ- és Európa-bajnokságon látott klasszissal együtt versenyezni.

Úszó MEFOB, összetett Top 6

1. Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem 260 pont

2. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 187

3. Semmelweis Egyetem 158

4. Budapesti Corvinus Egyetem 78

5. Nyíregyházi Egyetem 70

6. Széchenyi Tudományegyetem (Győr) 65