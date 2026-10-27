Ilyen még sosem volt az NFL-ben: két csoportban is mindenki pozitív október végén

A HÉT HAZATÉRÉSE. A bajnoki címvédő Seattle Seahawks az eddig veretlen Kansas City Chiefst fogadta, a vendégeknél a Super Bowl legjobbjának választott Kenneth Walkerrel, aki eddig megállíthatatlan volt ebben az idényben. Eddig. A futó mindössze 36 yardig jutott, a Chiefs touchdownt sem szerzett, míg a Seahawksban Jaxon Smith-Njigba tartja kiemelkedő formáját, 150 elkapott yarddal és egy TD-vel zárt, amivel hét meccs után Jerry Rice (1986) és Cooper Kupp (2021) után mindössze a harmadik a Super Bowl-érában legalább 800 yarddal és nyolc elkapott touchdownnal.

A HÉT MEGLEPETÉSE. Az NFL-ben minden évben vannak csapatok, amelyek bárkit képesek legyőzni, de bárkitől ki is kaphatnak. Idén az Atlanta Falcons ilyen, a Carolina Panthers ellen például értékelhetetlen teljesítményt nyújtó csapat elsőként volt képes felülkerekedni az eddig legyőzhetetlennek tűnő San Francisco 49erst. A meglepetéshez kellett a kaliforniai csapat négy eladott labdája és Michael Penix három touchdownja is, a sikert követően az Atlanta az NFC Déli csoportjának második helyén áll, a 3–3-as mérleggel csoportelső Panthershez hasonlóan három győzelemmel.

A HÉT CSAPATA. A Kansas City és a San Francisco veresége után a Minnesota Vikings maradt egyedüliként veretlen a ligában. A Vikingek az Indianapolist győzték le, az előző idényre visszanyúlva sorozatban 11 győzelemnél tartanak, ami a leghosszabb sikersorozatuk az 1974-1975-ös 13-as szériájuk óta. A 11 siker során négy különböző irányító is kezdett, a tavalyi alapszakasz hajrájában J. J. McCarthy és Max Brosmer, idén Kyler Murray és Carson Wentz – 1950 óta az 1985–1987-es Chicago Bears mellett a Minnesota második csapatként épített ilyen hosszú győzelmi sorozatot négy különböző QB-val.

A HÉT CSOPORTRANGADÓJA. Detroitban szoros, az utolsó percekig kiélezett meccset játszott egymással a Lions és a csoportrivális Green Bay Packers. A negyedik negyed hajrájában, 4:53 perccel a vége előtt 17–17-nél Dan Campbell a saját 24 yardos vonalán kockáztatott meg egy támadójátékot negyedik és egynél. Jahmyr Gibbst megállították, a Packers mezőnygóltávolságban kapta meg a labdát. Ám Trey Smack lövését 3:25-tel a vége előtt blokkolták, így visszakapta a labdát a Detroit, és egy Packers-büntetéssel is segített akció végén Jake Bates 22 yardos mezőnygóljával győzött a Lions.

A HÉT EDZŐI HÚZÁSA. A Chicago a forduló nyitányán fogadta a New Englandet, a végjátékban hatpontos Bears-vezetésnél támadott a hazai csapat. Mike Vrabel, a Patriots vezetőedzője még bízott benne, hogy lesz esély fordítani, harmadik és egynél arra kérte védőjét, Cory Durdent, hogy a játékhívás előtt ugorjon be a semleges zónába, így egy időkérést és 40 másodpercet megspórolt a csapatának. A húzás bejött, a Bearsnek 4:48 perccel a vége előtt el kellett rúgnia a labdát, de Cairo Santos egyéni rekordot jelentő 58 yardos mezőnygólt rúgott, amivel a Pats lehetetlen helyzetbe került, és végül kikapott. De Vrabel nagyon okosan átlátta, hogyan hozhatja a legkedvezőbb helyzetbe a csapatát, ami egy kalapemelést mindenképpen megérdemel.

A HÉT ÁTTÖRÉSE. Az eddig nyeretlen Miami Dolphins a pihenőhetéről visszatérve idegenben 28–25-re legyőzte a New York Jetset, ezzel megszerezte első győzelmét Jeff Hafley vezetőedzővel. Malik Willis mindkét touchdownpasszát az újonc Caleb Douglasnek adta, és futott is egy TD-t. Az idény előtt teljesen leírt Dolphins elkerülte, hogy utolsó csapatként maradjon nyeretlen, ez a cím a szabad hétvégéjét töltő Los Angeles Chargersé lett.

A HÉT VÉDELME. Az NFL történetének első párizsi mérkőzésén Franciaország lett a tizedik ország (az Egyesült Államok, Kanada, Nagy-Britannia, Mexikó, Németország, Brazília, Írország, Spanyolország és Ausztrália után), amelyben tétmérkőzést rendeztek. A Pittsburgh teljesen megbénította a New Orleans futójátékát, a Saints 17 kísérletből 18 yardot tett meg a talajon. A tavaly Dublinban is győző Steelersben Aaron Rodgers karrierje 540. touchdownpasszával maga mögött hagyta Peyton Manninget, és egyedül harmadik a vonatkozó örökranglistán Tom Brady (649) és Drew Brees (571) mögött. A TD-passzt elkapó Darnell Washington kihasználta a méretbeli különbségeket: a több mint kétméteres tight endet reménytelenül próbálta hatástalanítani a 180 centis Kool-Aid McKinstry.

A HÉT NEGYEDE. A Tampa Bay Buccaneers elképesztő második negyedet produkált a Carolina ellen, Chase McLaughlin mezőnygólját követően három touchdownt is szerzett: először Calijah Kancey futott vissza egy elejtett carolinai labdával, majd Bucky Irving futott be a Panthers célterületére, végül a visszatérő Baker Mayfield passzát kapta el Tez Johnson. És közben még szereztek is egy kétpontost is, a Carolina TD-je után a jutalomrúgást blokkolták, és a labdát Tyon McCollum visszavitte az ellenfél end zone-jába. 26–6-ra nyerte meg ezt a 15 percet a Buccaneers, aligha lehet színesebb és eredményesebb negyedet produkálni NFL-meccsen.

A visszahordott jutalompont – tavaly az egész szezonban egy ilyen volt

BLOCKED THE EXTRA POINT & TO THE HOUSE FOR ✌️ 📺: #TBvsCAR on FOX https://t.co/G5ITN0VTcA — Tampa Bay Buccaneers (@Buccaneers) October 25, 2026

A HÉT CSOPORTJAI. Az NFL történetében először fordul elő, hogy hét forduló után két csoportban is mindegyik csapat pozitív győzelem-vereség mutatóval áll. Az AFC-ben és az NFC-ben is az Északi csoport csapatai remekelnek, az Amerikai főcsoportban 5, illetve 4 győzelemmel állnak, és a Cleveland úgy vezet, hogy neki van egyedül negatív pontkülönbsége. A Nemzeti főcsoportban a veretlen Minnesotán szintén 5, illetve 4 győzelemmel álló csapatok követnek, itt csak a negyedik Green Bay áll negatív pontkülönbséggel.

A HÉT ÜNNEPE. Minden október negyedik vasárnapja a tight end pozíció ünnepe, ezen a hétvégén is különleges figyelem övezte a poszton szereplőket, akik vasárnap 13 touchdownt szereztek (ez a 2024-es 16 TD utáni második legtöbb e jeles napon), közülük a Jetsből Mason Taylor és a Ramsből Davis Allen kettőt-kettőt, de eredményes volt még a pittsburghi Darnell Washington, az arizonai Trey McBride, az atlantai Kyle Pitts és Nick Muse, a Green Bay-i Tucker Kraft, a carolinai Darren Waller, a minnesotai T. J. Hockenson, a cincinnati Mike Gesicki és Drew Sample is. A seattle-i A. J. Barner az egyyardos futásokkal jeleskedett, háromszor is szerzett first downt ilyen módon a Kansas City ellen. Az ünnepet 2018-ban kitaláló George Kittle ezúttal nem remekelt, TD nélkül, egy elejtett labdával zárta a napot.

NFL, ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

Péntek

Chicago Bears–New England Patriots 30–24

Vasárnap kora este

New Orleans Saints–Pittsburgh Steelers 10–16 – Párizsban

Tennessee Titans–Cleveland Browns 24–27

New York Jets–Miami Dolphins 25–28

Minnesota Vikings–Indianapolis Colts 16–10

Baltimore Ravens–Cincinnati Bengals 13–35

Houston Texans–New York Giants 21–27 – hosszabbítás után

Carolina Panthers–Tampa Bay Buccaneers 13–43

Atlanta Falcons–San Francisco 49ers 29–20

Vasárnap késő este

Arizona Cardinals–Denver Broncos 16–30

Las Vegas Raiders–Los Angeles Rams 21–35

Detroit Lions–Green Bay Packers 20–17

Seattle Seahawks–Kansas City Chiefs 20–3

Kedd

Philadelphia Eagles–Dallas Cowboys 21–38

Szabadnapos: Buffalo Bills, Jacksonville Jaguars, Los Angeles Chargers, Washington Commanders

A 8. FORDULÓ MŰSORA

Péntek

1.15: Green Bay Packers–Carolina Panthers (Tv: Arena4)

Vasárnap

19.00: Cincinnati Bengals–Tennessee Titans

19.00: Jacksonville Jaguars–Indianapolis Colts

19.00: Pittsburgh Steelers–Cleveland Browns

19.00: Buffalo Bills–Baltimore Ravens

19.00: Tampa Bay Buccaneers–Atlanta Falcons

19.00: Detroit Lions–Minnesota Vikings (Tv: Arena4)

19.00: Dallas Cowboys–Arizona Cardinals

19.00: New York Jets–Las Vegas Raiders

22.05: Los Angeles Rams–Los Angeles Chargers

22.25: Denver Broncos–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

22.25: Miami Dolphins–New England Patriots

Hétfő

2.20: Washington Commanders–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Seattle Seahawks–Chicago Bears (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Houston Texans, New Orleans Saints, New York Giants, San Francisco 49ers