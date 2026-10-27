Az Ajka a Magyar Kupa 4. fordulójának első továbbjutója

Az Ajka első gólját Csizmadia Zoltán szerezte, a második félidőben Artner Dávid duplázta meg az előnyt.

Az első félidő derekán csak a jobb oldali kapufa mentette meg a vendégeket a góltól Hampuk Ádám lövését követően, a szünet után pedig Gágyor Domán lövése csattant az ajkai kapufán.

A Gyirmót FC Győr–Kispest Honvéd meccset ma este 19 órától rendezik, a további találkozókat szerdán és csütörtökön játsszák.

MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ

Kaposvári Rákóczi FC (NB III)–FC Ajka (NB II) 0–2 (0–1)

Gólszerző: Csizmadia Z. (45.), Artner D. (72.)