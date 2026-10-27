Az Ajka a Magyar Kupa 4. fordulójának első továbbjutója
A másodosztályú FC Ajka 2–0-ra győzött az NB III-as Kaposvári Rákóczi otthonában a labdarúgó Magyar Kupa 4. fordulójában, így a bakonyi együttes lett a keddi játéknap első továbbjutója.
Az Ajka első gólját Csizmadia Zoltán szerezte, a második félidőben Artner Dávid duplázta meg az előnyt.
Az első félidő derekán csak a jobb oldali kapufa mentette meg a vendégeket a góltól Hampuk Ádám lövését követően, a szünet után pedig Gágyor Domán lövése csattant az ajkai kapufán.
A Gyirmót FC Győr–Kispest Honvéd meccset ma este 19 órától rendezik, a további találkozókat szerdán és csütörtökön játsszák.
MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ
Kaposvári Rákóczi FC (NB III)–FC Ajka (NB II) 0–2 (0–1)
Gólszerző: Csizmadia Z. (45.), Artner D. (72.)
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