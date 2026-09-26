Furcsa indoklás, Betlehemet és Fábiánt is megfosztották az Ek-dobogótól

Fábiánnak nem mutattak piros zászlót, neki csak a végén került a neve mellé a kizárás jele. Nála a rajt előtt játszódott le egy fura jelenet: mielőtt a pontonra lépett volna, egy bíró szólt neki, hogy ez a sapka mégsem jó, hoznak neki egy másikat. Csakhogy a rajtig nem értek oda hozzá az új sapkával, így végül ő is elrajtolt. Miután mindketten végigúszták a 10 kilométert és dobogós helyen végeztek, közölték velük, hogy a sapkáik miatt kizárták őket. Később leültek a bírókkal egyeztetni, ám nem jutottak közös nevezőre, maradt a kizárás.

A magyar duó nem akarta annyiban hagyni az esetet. Mindenképpen azt akarták, hogy nyoma maradjon a történteknek, ezért kifizették a szabályban rögzített 500 eurót fejenként, saját kezűleg megírták az óvásukat. Elsősorban azért, hogy később tovább tudjanak lépni, miután reménytelennek tűnt, hogy magát az óvást éppen azok fogadják el, akik a kizárásról döntöttek.

Az Európa-kupa szabályaiban mindössze annyi szerepel a sapka kapcsán, hogy a nemzetközi szövetség sztenderdjeinek kell megfelelnie – ebben a tekintetben egyik sapka sem lehet vita tárgya –, a kizárás alapját a technikai értekezleten szóban elhangzott tájékoztatás jelentette a hivatalos indoklás szerint.

Betlehem Dávid:

„Jó versenyzés volt, harmadik hely, ha a mexikóit nem nézzük, akkor az Európa-kupa rangsorban második. Azért nem vagyok abban a formában, amiben a legjobb napokon szoktam, végig a mexikóival tusakodtunk az első-második helyen, ő nem akart elengedni sehogy sem, aztán az utolsó egyenesen kiléptem, hogy elmenjek mellette – de ehhez képest inkább lemaradtam, mert azért még hiányzik néhány hónap edzés az ilyen manőverekhez… A második körben felmutatták a piros lapot, a végén aztán kizártak, volt itt minden… Néhány szabályt megszegtek azzal, hogy végig hagytak úszni (piros lapnál ki kell szedni az úszót a vízből), tőlük kaptam a sapkát, ami miatt kizártak aztán… Majd beszélünk az ügyvédekkel, mit lehet ezzel tenni… Az a jó, hogy ahelyett, hogy előremenne a nyílt vízi úszás, most ott tartunk, hogy egy Európa-kupát nem lehet nézni sehol, olyan sapkát adnak hivatalos személyek, ami miatt aztán kizárnak, és ezt azzal intézik el aztán, hogy nem ez az első versenyem, azaz nem tudják ezt nekem elnézni. A legjobb úton haladunk afelé, hogy a nyílt vízi úszás végleg kitörlődjön az olimpiáról és mindenki lassan elfelejtse. Mindegy, itt vagyunk, harcolunk, 2028-ig legalábbis biztosan, mert akkor azért még szerepel az olimpia programjában.

Szóval nem is az bánt, hogy most buktam egy érmet meg a pénzdíjat, hanem az igazságtalanság. Meg hogy kizárnak a második körben, és mégis hagyják végigúszni a versenyt, miközben jövő héten is van egy 10 km-es versenyünk Barcelonában. Akkor mondják azt, gyere ki, ehelyett azt mondják, menj tovább… Meg kellett élni ezt is, tanulságokat levonjuk és hétfőn visszaállunk az edzésbe.”