Varga Zsolt kihirdette keretét az első őszi összetartásra

A válogatott november elején tartja első őszi összetartását, amelynek során négy edzés vár a meghívott játékosokra. A keretben – amelyet a Magyar Vízilabda-szövetség kedden hozott nyilvánosságra – többek között ott van a Ferencvárosból Vogel Soma, Jansik Szilárd, Manhercz Krisztián és Vigvári Vendel, valamint a légiósok közül Zalánki Gergő és Leinweber Olivér is.

Varga Zsolt szövetségi kapitány elmondta, a két nap elsődleges célja az állapotfelmérés, hogy a szakmai stáb képet kapjon a játékosok fizikai állapotáról, és az esetleges problémákat még a téli felkészülés előtt orvosolni lehessen.

A szövetségi kapitány hozzátette, a sűrű versenynaptár miatt arra is fontos lehetőséget biztosít az összetartás, hogy a játékosok együtt készülhessenek. A válogatott november 23-án és 24-én ismét találkozik majd.

A keret nem teljes: a külföldön szereplők közül csak a két, olasz klubban játszó, Zalánki Gergő és Leinweber Olivér kapott engedélyt a részvételre, míg a BVSC játékosai a november 5-i, montenegrói Eurokupa-szereplésük miatt hiányoznak.

Kapusok: Csoma Kristóf (Honvéd), Mizsei Márton (Vasas), Vogel Soma (FTC)

Mezőnyjátékosok: Aranyi Máté (Vasas), Ekler Bendegúz (Honvéd), Fekete Gergő (FTC), Gábor Lőrinc (Kaposvár), Gólya Noel (Szeged), Jámbor Csaba (FTC), Jansik Szilárd (FTC), Lakatos Soma (Vasas), Leinweber Olivér (AN Brescia), Lugosi Csongor (FTC), Manhercz Krisztián (FTC), Nagy Ákos (FTC), Szabó Bence (Szolnok), Szalai Péter (Vasas), Szépfalvi Gergely (Honvéd), Varga Vince (FTC), Vigvári Vendel (FTC), Vismeg Zsombor (FTC), Zalánki Gergő (Pro Recco)