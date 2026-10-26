70. Aranylabda-gála: Yamalé a Kopa-díj, De la Fuente az Év edzője, Kane az Év csatára
Az Év fiatal tehetségének járó Kopa-díjat a 2004-es aranylabdás, Andrij Sevcsenko adta át, s a díjat sorozatban harmadszor a Barcelona támadója, Lamine Yamal kapta. A győztes a díj átvételekor elmondta: úgy érzi, barcelonai csapattársának, Pau Cubarsinak kellett volna nyerni. Yamal csapattársa a második lett, Warren Zaire-Emery, majd Lennart Karl és Yan Diomande teszik teljessé az első ötöt.
A női Kopa-díjnál sincs új díjazott, itt is címvédés történt, a szintén a Barcelonában futballozó tavalyi győztes Vicky Lopezé a díj.
Az Év női edzője díj is a Barcelonáé: Rafa Beníteztől Pere Romeu a női csapat vezetőedzője vette át – gyakorlatilag mindent megnyert a Barcával: spanyol bajnok, és kupa- és Szuperkupagyőztes lett a csapattal, valamint megnyerte a női BL-t.
Az Év férfi edzője díjat is Benítez adja át, mégpedig honfitársának a spanyol válogatott szövetségi kapitányának, Luis de la Fuentének! A spanyolokkal nyáron megnyerte a világbajnokságot, ráadásul 42 meccs óta veretlen a nemezti csapattal, ami hatalmas világrekord.
„Ez nem egy egyéni elismerés, az egész csapaté, amely egy nagyszerű csapat. Külön élmény ezekkel a labdarúgókkal dolgozni. Jár a köszönet a spanyol szövetségnek és a többi négy jelöltnek is, aki mind bőven rászolgáltak, hogy itt legyenek” – fogalmazott De la Fuente.
Az Év legjobb kapusának járó a Yasin-díjat Peter Schmeichel adja át: előbb a nőknél a Barcelonával mindent vivő Cata Collnak...
...majd a férfiaknál a világbajnokságot megnyerő spanyol válogatott kapusának Unai Simónnak.
A pályán kívüli teljesítményt is elismerik, azaz átadják a Sócrates-díjat, amelyet a humanitárius tevékenységért osztanak ki. A vb főcímdalának társszerzője, Burna Boy érkezik a színpadra, ő adja át a díjat Bukayo Sakának, az Arsenal és az angol válogatott támadójának, rászoruló gyermekek és családok támogatásáért kifejtett munkájáért.
Az Év csapata Sol Campbelltől és Patrick Vieirától veheti át a díjat. A nőknél a Barcelona kapta az elismerést és Joan Laporta klubelnök veszi át a színpadon az Arsenal két legendájától. A férfiaknál a PSG lett a legjobb, a díját Ousmane Dembélé veszi át – sérülése miatt kihagyta csapata Lyon elleni hétfő esti bajnokiját, amit nélküle is 2–0-ra megnyert a csapat.
Következik a Gerd Müller-díj, amelynek átadására a Premier League gólcsúcstartója, Alan Shearer és a Trónok Harca színésznője, Sophie Turner érkezik. A nőknél a mexikói Charlyn Corral, a férfiaknál pedig a 73 gólig jutó Harry Kane veheti át az elismerést.