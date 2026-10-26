70. Aranylabda-gála: Yamalé a Kopa-díj, De la Fuente az Év edzője, Kane az Év csatára

Az Év fiatal tehetségének járó Kopa-díjat a 2004-es aranylabdás, Andrij Sevcsenko adta át, s a díjat sorozatban harmadszor a Barcelona támadója, Lamine Yamal kapta. A győztes a díj átvételekor elmondta: úgy érzi, barcelonai csapattársának, Pau Cubarsinak kellett volna nyerni. Yamal csapattársa a második lett, Warren Zaire-Emery, majd Lennart Karl és Yan Diomande teszik teljessé az első ötöt.

VICKY LOPEZ IS THE 2026 WOMEN’S YOUNG TALENT OF THE YEAR! ✅ 2025 ✅ 2026 Back-to-back winner. #ballondor https://t.co/VvlQZuxA2D — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

A női Kopa-díjnál sincs új díjazott, itt is címvédés történt, a szintén a Barcelonában futballozó tavalyi győztes Vicky Lopezé a díj.

VICKY LOPEZ IS THE 2026 WOMEN’S YOUNG TALENT OF THE YEAR! ✅ 2025 ✅ 2026 Back-to-back winner. #ballondor https://t.co/VvlQZuxA2D — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Az Év női edzője díj is a Barcelonáé: Rafa Beníteztől Pere Romeu a női csapat vezetőedzője vette át – gyakorlatilag mindent megnyert a Barcával: spanyol bajnok, és kupa- és Szuperkupagyőztes lett a csapattal, valamint megnyerte a női BL-t.

PERE ROMEU IS THE WOMEN’S COACH OF THE YEAR! #ballondor https://t.co/XbAgHn6h0r — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Az Év férfi edzője díjat is Benítez adja át, mégpedig honfitársának a spanyol válogatott szövetségi kapitányának, Luis de la Fuentének! A spanyolokkal nyáron megnyerte a világbajnokságot, ráadásul 42 meccs óta veretlen a nemezti csapattal, ami hatalmas világrekord.

„Ez nem egy egyéni elismerés, az egész csapaté, amely egy nagyszerű csapat. Külön élmény ezekkel a labdarúgókkal dolgozni. Jár a köszönet a spanyol szövetségnek és a többi négy jelöltnek is, aki mind bőven rászolgáltak, hogy itt legyenek” – fogalmazott De la Fuente.

VICKY LOPEZ IS THE 2026 WOMEN’S YOUNG TALENT OF THE YEAR! ✅ 2025 ✅ 2026 Back-to-back winner. #ballondor https://t.co/VvlQZuxA2D — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Az Év legjobb kapusának járó a Yasin-díjat Peter Schmeichel adja át: előbb a nőknél a Barcelonával mindent vivő Cata Collnak...

CATA COLL IS THE 2026 WOMEN’S GOALKEEPER OF THE YEAR! #ballondor https://t.co/f38udAQxM2 — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

...majd a férfiaknál a világbajnokságot megnyerő spanyol válogatott kapusának Unai Simónnak.

UNAI SIMON IS THE 2026 MEN’S GOALKEEPER OF THE YEAR! The 2026 World Cup winner 🧤🌎 #ballondor https://t.co/U5qzuFo2Rz — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

A pályán kívüli teljesítményt is elismerik, azaz átadják a Sócrates-díjat, amelyet a humanitárius tevékenységért osztanak ki. A vb főcímdalának társszerzője, Burna Boy érkezik a színpadra, ő adja át a díjat Bukayo Sakának, az Arsenal és az angol válogatott támadójának, rászoruló gyermekek és családok támogatásáért kifejtett munkájáért.

Az Év csapata Sol Campbelltől és Patrick Vieirától veheti át a díjat. A nőknél a Barcelona kapta az elismerést és Joan Laporta klubelnök veszi át a színpadon az Arsenal két legendájától. A férfiaknál a PSG lett a legjobb, a díját Ousmane Dembélé veszi át – sérülése miatt kihagyta csapata Lyon elleni hétfő esti bajnokiját, amit nélküle is 2–0-ra megnyert a csapat.

Következik a Gerd Müller-díj, amelynek átadására a Premier League gólcsúcstartója, Alan Shearer és a Trónok Harca színésznője, Sophie Turner érkezik. A nőknél a mexikói Charlyn Corral, a férfiaknál pedig a 73 gólig jutó Harry Kane veheti át az elismerést.