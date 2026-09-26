Nemzeti Sportrádió

Fábián Bettina a kizárása után: Szégyellje magát az európai szövetség!

R. D. P.R. D. P.
2026.09.26. 16:44
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Fábián Bettina (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert, archív)
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kizárás Európai Úszószövetség nyílt vízi úszás Fábián Bettina
Fábián Bettina szerint elfogadhatatlan, ami a razanaci Európa-kupa-versenyen történt vele: a magyar úszó másodikként ért célba a 10 kilométeres viadalon, ám a nem megfelelőnek ítélt sapkája miatt utólag kizárták, így az éremtől is megfosztották.

A Magyar Úszószövetség korábbi tájékoztatása szerint Fábián Bettinának közvetlenül a rajt előtt jelezték, hogy másikat kellene viselnie, ám az új sapka nem érkezett meg időben. A magyar versenyző így elrajtolt, majd végigúszta a távot, és másodikként ért célba. Ezt követően közölték vele a kizárást, amely ellen azonnal fellebbezést nyújtott be.

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Mindkét versenyzőt nem megfelelő sapka használata miatt zárták ki Razanacban…

„Általában nem beszélek azokról a döntésekről, amelyeket a versenyek után hoznak meg, de ami ma történt, az egyszerűen elfogadhatatlan. A regisztráció során személyesen mutattam be a sapkámat a bíróknak. Ellenőrizték, azt mondták, rendben van, én pedig folytathatom. Nem jelezték, hogy a sapkám nem engedélyezett, ahogyan arra sem kértek, hogy viseljek helyette másikat. Ha ez megtörtént volna, akkor lecseréltem volna a sapkámat. Miért is kockáztatnék egy sapka miatt? Soha nem állt szándékomban megszegni a szabályokat. Jóváhagyták az indulásomat, én pedig leúsztam a teljes, tíz kilométeres távot” – írta Fábián Bettina.

A magyar úszó azt is kifogásolta, hogy verseny közben nem érzékelte a kizárására utaló jelzést.

„Úgy tűnik, a harmadik körben kaphattam piros lapot, de én erről nem szereztem tudomást verseny közben. Élen álltam, senki nem volt a közelemben, de semmilyen jelzést nem tapasztaltam, ami miatt be kellett volna fejeznem a versenyt. Szóval folytattam...” – tette hozzá.

„A sportolók igazságosságot érdemelnek, én pedig pontosan tudom, hogy mi történt a regisztráció során. Kiállok mellette! Szégyellje magát az európai szövetség!”

kizárás Európai Úszószövetség nyílt vízi úszás Fábián Bettina
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