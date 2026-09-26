Fábián Bettina a kizárása után: Szégyellje magát az európai szövetség!

„Általában nem beszélek azokról a döntésekről, amelyeket a versenyek után hoznak meg, de ami ma történt, az egyszerűen elfogadhatatlan. A regisztráció során személyesen mutattam be a sapkámat a bíróknak. Ellenőrizték, azt mondták, rendben van, én pedig folytathatom. Nem jelezték, hogy a sapkám nem engedélyezett, ahogyan arra sem kértek, hogy viseljek helyette másikat. Ha ez megtörtént volna, akkor lecseréltem volna a sapkámat. Miért is kockáztatnék egy sapka miatt? Soha nem állt szándékomban megszegni a szabályokat. Jóváhagyták az indulásomat, én pedig leúsztam a teljes, tíz kilométeres távot” – írta Fábián Bettina.

A magyar úszó azt is kifogásolta, hogy verseny közben nem érzékelte a kizárására utaló jelzést.

„Úgy tűnik, a harmadik körben kaphattam piros lapot, de én erről nem szereztem tudomást verseny közben. Élen álltam, senki nem volt a közelemben, de semmilyen jelzést nem tapasztaltam, ami miatt be kellett volna fejeznem a versenyt. Szóval folytattam...” – tette hozzá.

„A sportolók igazságosságot érdemelnek, én pedig pontosan tudom, hogy mi történt a regisztráció során. Kiállok mellette! Szégyellje magát az európai szövetség!”