Sportlövő-vb: legalább egy olimpiai kvóta megszerzésében bízik a szövetség

A keddi sajtótájékoztatón a Magyar Sportlövők Szövetségének (MSSZ) főtitkára ismertette, hogy a dohai vb lesz az első olyan világverseny, amelyről országkvótát lehet szerezni a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. Hozzátette: a nemzetközi szövetség visszatért a korábbi kvalifikációs rendszerhez, így Párizzsal ellentétben ezúttal világkupákról is újra indulási joghoz lehet majd jutni, ilyen viadalból összesen négyet rendeznek 2027-ben. Ezeken kívül a kontinensbajnokságok is lehetőséget nyújtanak majd a kvótaszerzésre, ezekről az első két versenyző juthat ki az olimpiára.

A kvalifikációs rendszer 2028. április 30-án zárul, minden számban az akkori világranglistáról még a legjobb olyan sportoló biztosítja a helyét Los Angelesre, aki addig nem szerzett kvótát – ez viszont személyre szól majd.

Sinka sportdiplomáciai sikernek nevezte, hogy a 2028-as kvótaszerző Európa-bajnokságot ismét Győrben rendezik, 2016 óta már harmadszor. Ennek azért van jelentősége, mert a korábbi két hazai kontinensviadalról sikerült magyar kvótát kiharcolni.

Sinka László emlékeztetett rá, hogy Párizsban öt sportlövő képviselte Magyarországot az ötkarikás játékokon, és most is hasonló létszámban reménykednek. Hozzáfűzte: bíznak abban, hogy az első magyar országkvóta már most, Dohában összejön, ehhez az első háromban kell végezni.

A főtitkár elmondta, hogy a katari fővárosba az elnökség döntése alapján 17 versenyző utazik ki, hét pisztolyos, hat puskás, illetve négy koronglövő.

Puskában a férfiaknál Péni István, Pekler Zalán és Somogyi Péter, a nőknél Dénes Eszter, Nagybányai Nagy Anna, Mészáros Eszter, pisztolyban Nagy Ákos Károly, Rédecsi Máté és Laczik Dávid, a nőknél a párizsi bronzérmes Major Veronika, Fábián Sára Ráhel, Jákó Miriam és Domsits Olívia, míg a korongosoknál trapban Hegyi Norbert, Nyitrai Anna és Tömör-Tones Anna, skeetben pedig Renner Bálint indul.

A világ- és Európa-bajnok Péni arról beszélt, örül a régi szabály visszatérésének, mert így folyamatosan versenyezve nagyobb esélyt lát a jó eredményekre, mintha két kvalifikációs esemény között sok idő telne el, és szerinte a régi-új szisztéma amúgy is az európai versenyzőknek kedvez.

Mind Kissné Oroszi Edit, a puskások, mind Pál-Plichta Györgyi, a pisztolyosok szakágvezetője azt mondta, hogy a magyar versenyzők felkészülése jól sikerült.

A puskásoknál biztató jel, hogy Péni István a kairói világkupán légpuskában 634.1 körös eredménnyel megnyerte az alapversenyt, majd a negyedik helyen zárt. A pisztolyosok szakvezetője pedig azt mondta, kifejezetten örül annak, hogy Major Veronikáék a közelmúltban nem szerepeltek kiemelkedően, mert ők a formájuk csúcspontját a vb-re időzítik.

Gerebics Roland, a korongszakág idén kinevezett szakvezetője kiemelte, ha fiatal trapos csapata a vb-n megismétli azt a teljesítményt, amit az eddigi viadalokon nyújtott, akkor nagyon jók a kilátásaik.