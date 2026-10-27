Javult Vincent Kompany állapota, de továbbra is bizonytalan, mikor térhet vissza

Minderről Aaron Danks másodedző számolt be a bajorok szerdai, Magdeburg elleni Német Kupa-mérkőzése előtt tartott sajtótájékoztatón.

„Tegnap rövid látogatást tettem nála, jó hangulatban van, napról napra jobban érzi magát. A visszatérésével kapcsolatban azonban nincs új fejlemény, hagyjuk pihenni, adunk neki időt” – fogalmazott Danks, majd kifejtette, mennyire örültek a klubnál Harry Kane Aranylabda-díjának, ugyanakkor az elmúlt napok nehézségeit is kezelniük kellett.

A vezetőedző Vincent Kompanyt pénteken mentőhelikopterrel szállították kórházba, miután a tartalékcsapat edzése közben rosszul lett és összeesett. A belga szakember az azt megelőző héten vírusfertőzést kapott, betegsége miatt az RB Leipzig elleni bajnoki szünetében és után is le kellett pihennie az edzői öltözőben. Korábban megjelent, hogy a 40 éves szakember várhatóan hetekig nem tud majd munkába állni. Mindenesetre a 35-szörös német bajnokra Kompany nélkül is mozgalmas hét vár, mivel a Magdeburg elleni kupamérkőzés után szombaton rangadót játszik a Borussia Dortmunddal a Bundesligában, majd jövő kedden Madridban az Atléticóval csap össze.