Nemzeti Sportrádió

Javult Vincent Kompany állapota, de továbbra is bizonytalan, mikor térhet vissza

2026.10.27. 13:50
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Továbbra sem tudni, mikor térhet vissza Vincent Kompany (Fotó: Getty Images)
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Bayern München német bajnokság Vincent Kompany német labdarúgás
Javult Vincent Kompanynak, a német labdarúgó-bajnokságban címvédő és éllovas Bayern München vezetőedzőjének az állapota, de visszatérésének időpontja továbbra is bizonytalan.

Minderről Aaron Danks másodedző számolt be a bajorok szerdai, Magdeburg elleni Német Kupa-mérkőzése előtt tartott sajtótájékoztatón.

„Tegnap rövid látogatást tettem nála, jó hangulatban van, napról napra jobban érzi magát. A visszatérésével kapcsolatban azonban nincs új fejlemény, hagyjuk pihenni, adunk neki időt” – fogalmazott Danks, majd kifejtette, mennyire örültek a klubnál Harry Kane Aranylabda-díjának, ugyanakkor az elmúlt napok nehézségeit is kezelniük kellett.

A vezetőedző Vincent Kompanyt pénteken mentőhelikopterrel szállították kórházba, miután a tartalékcsapat edzése közben rosszul lett és összeesett. A belga szakember az azt megelőző héten vírusfertőzést kapott, betegsége miatt az RB Leipzig elleni bajnoki szünetében és után is le kellett pihennie az edzői öltözőben. Korábban megjelent, hogy a 40 éves szakember várhatóan hetekig nem tud majd munkába állni. Mindenesetre a 35-szörös német bajnokra Kompany nélkül is mozgalmas hét vár, mivel a Magdeburg elleni kupamérkőzés után szombaton rangadót játszik a Borussia Dortmunddal a Bundesligában, majd jövő kedden Madridban az Atléticóval csap össze.

 

Bayern München német bajnokság Vincent Kompany német labdarúgás
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