Futsal BL: vereséggel kezdte a csoportkört az Újpest
Az európai szövetség honlapja szerint az első tíz percben négy gól esett: az újpestiek kétszer szereztek vezetést, azonban a 19-szeres bajnok, 2010-ben és 2014-ben BL-bronzérmes azeri rivális mindkétszer egyenlített, és a szünetre már előnyben volt.
Az Araz a második félidő első percében tovább növelte a különbséget, és bár az Újpest két öngóllal meccsben tartotta magát, a kettő között az ellenfél is betalált, így a végére megmaradt a minimális előnye.
Németh Péter vezetőedző együttese szerdán 19 órától a házigazda Piast Gliwice ellen folytatja a csoportkört, majd pénteken 13 órától a bosnyák MNK Bubamara Cazin ellen zárja a minitornát.
A legjobb 32 között a nyolc csoportból 16 gárda jut tovább a kieséses szakaszba: az A-ágról minden csoportból a legjobb három, míg a B-ágról – ahol a magyar bajnok is szerepel – csak a csoportgyőztesek folytathatják a sorozatot.
FUTSAL
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
ELITKÖR, 1. FORDULÓ
5. CSOPORT, GLIWICE
Araz-Naxcivan (azeri)–Újpest FC 5–4 (3–2)
Később
18.00: MNK Bubamara Cazin (bosnyák)–Piast Gliwice (lengyel)
(MTI)