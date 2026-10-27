Futsal BL: vereséggel kezdte a csoportkört az Újpest

K. Zs.K. Zs.
2026.10.27. 15:27
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Suscsák Máté lőtte a lila-fehérek első gólját (Fotó: Újpest FC/Jani Martin)
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Újpest futsal Újpest futsal futsal BL
Az Újpest FC 5–4-re kikapott az azeri Araz-Naxcivantól a futsal Bajnokok Ligája-csoportkör első fordulójának keddi játéknapján a lengyelországi Gliwicében.

Az európai szövetség honlapja szerint az első tíz percben négy gól esett: az újpestiek kétszer szereztek vezetést, azonban a 19-szeres bajnok, 2010-ben és 2014-ben BL-bronzérmes azeri rivális mindkétszer egyenlített, és a szünetre már előnyben volt.

Az Araz a második félidő első percében tovább növelte a különbséget, és bár az Újpest két öngóllal meccsben tartotta magát, a kettő között az ellenfél is betalált, így a végére megmaradt a minimális előnye.

Németh Péter vezetőedző együttese szerdán 19 órától a házigazda Piast Gliwice ellen folytatja a csoportkört, majd pénteken 13 órától a bosnyák MNK Bubamara Cazin ellen zárja a minitornát.

A legjobb 32 között a nyolc csoportból 16 gárda jut tovább a kieséses szakaszba: az A-ágról minden csoportból a legjobb három, míg a B-ágról – ahol a magyar bajnok is szerepel – csak a csoportgyőztesek folytathatják a sorozatot.

FUTSAL
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
ELITKÖR, 1. FORDULÓ
5. CSOPORT, GLIWICE
Araz-Naxcivan (azeri)–Újpest FC 5–4 (3–2)
Később
18.00: MNK Bubamara Cazin (bosnyák)–Piast Gliwice (lengyel)

(MTI)

 

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