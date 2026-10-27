Sikeres volt a műtét, Kvarachelia megkezdheti a rehabilitációt

Mint ismert, Hvicsa Kvarachelia a Barcelona elleni múlt heti, 4–2-re megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzésen sérült meg, és bár klubja nem bocsátkozott jóslatokba a visszatéréséről, a grúz válogatott labdarúgó nagy valószínűséggel az egész idényt kihagyni kényszerül.

Point médical concernant Khvicha Kvaratskhelia. 🗞️ : https://t.co/84AcRUpNgg @Aspetar https://t.co/ji9OrnLXJa — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 27, 2026