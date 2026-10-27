Sikeres volt a műtét, Kvarachelia megkezdheti a rehabilitációt

K. Zs.K. Zs.
2026.10.27. 16:08
A Hvicsa Kvarachelia számára súlyos következménnyel járó ütközés (Fotó: Getty Images)
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Grúzia PSG Hvicsa Kvarachelia
Egy dohai kórházban sikeresen megoperálták a jobb térdében keresztszalag-szakadást szenvedő Hvicsa Kvaracheliát – adta hírül kedden a grúz labdarúgót foglalkoztató Paris Saint-Germain.

Mint ismert, Hvicsa Kvarachelia a Barcelona elleni múlt heti, 4–2-re megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzésen sérült meg, és bár klubja nem bocsátkozott jóslatokba a visszatéréséről, a grúz válogatott labdarúgó nagy valószínűséggel az egész idényt kihagyni kényszerül.

 

Grúzia PSG Hvicsa Kvarachelia
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