Árva Cintia tizedik lett összetettben a súlyemelő-vb-n

A Kecskeméti TE 23 éves versenyzője a viadal eredményközlője szerint a 18 fős kategória B-csoportjában mutatkozott be a vb nyitó napján, szakításban – miután kezdősúlyán kétszer is rontott – 70 kilón ragadt, ez pedig a fogásnemi 14. helyhez volt elegendő.

Lökésben elbánt a 93, majd a 95 kilogrammal is, a 98 viszont – amely egy kilóval nagyobb, mint az általa tartott országos csúcs – kifogott rajta, ezzel együtt ebben a fogásnemben nyolcadik lett, a 165 kilogrammos eredményével pedig összetettben tizedikként zárt.

A háromfős magyar csapatból legközelebb Fekécs Szilárd szerepel, aki jövő szerdán a 95 kilogrammos kategória D-csoportjában versenyez.