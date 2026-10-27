Árva Cintia tizedik lett összetettben a súlyemelő-vb-n

Árva Cintia tizedik helyen végzett összetettben a 49 kilogrammosok súlycsoportjában a kínai Ningpóban kedden kezdődött súlyemelő-világbajnokságon.
A Kecskeméti TE 23 éves versenyzője a viadal eredményközlője szerint a 18 fős kategória B-csoportjában mutatkozott be a vb nyitó napján, szakításban – miután kezdősúlyán kétszer is rontott – 70 kilón ragadt, ez pedig a fogásnemi 14. helyhez volt elegendő.
Lökésben elbánt a 93, majd a 95 kilogrammal is, a 98 viszont – amely egy kilóval nagyobb, mint az általa tartott országos csúcs – kifogott rajta, ezzel együtt ebben a fogásnemben nyolcadik lett, a 165 kilogrammos eredményével pedig összetettben tizedikként zárt.
A háromfős magyar csapatból legközelebb Fekécs Szilárd szerepel, aki jövő szerdán a 95 kilogrammos kategória D-csoportjában versenyez.
Legfrissebb hírek
Moszkva lesz a 2030-as súlyemelő-vb házigazdája
Egyéb egyéni
2026.10.25. 14:37
Ázsiai Játékok: újabb világcsúcsok a női súlyemelőknél
Egyéb egyéni
2026.09.26. 10:27