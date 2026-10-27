Népes magyar csapat vesz részt a Rio de Janeiró-i Gymnasiadén

2026.10.27. 14:57
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Magyar Diáksport-szövetség Nemzetközi Iskolasport-szövetség Gymnasiade
Negyvenöt ország mintegy 2300 képviselőjét várják Brazíliába, a középiskolás korosztály decemberi világversenyére, a Gymnasiadéra – hangzott el a magyar delegáció kedd délutáni csapatértekezletén.

A Magyar Sport Házában tartott eseményen Erdős Dániel, a Magyar Diáksportszövetség (MDSZ) ügyvezető igazgatója elmondta, a Nemzetközi Iskolasport-szövetség (ISF) által kétévente szervezett versenynek december 3. és 8. között Rio de Janeiro ad otthont. Brazíliában ezúttal tíz sportágban, közte egy parasportágban – atlétikában és paraatlétikában, strandröplabdában, sakkban, cselgáncsban, karatéban, tekvandóban, birkózásban, továbbá a modern kor kihívásait követve virtuális kerékpárban és virtuális evezésben – mérhetik össze tudásukat a fiatalok.

A magyar küldöttséget hetvenfős helyszíni delegáció képviseli majd, a legnépesebb az atléták csapata, további 11 fiatal pedig a virtuális sportágakban a technika segítségével Magyarországról kapcsolódik be a küzdelmekbe.

Az ISF nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a Gymnasiade a versenyek mellett edukációs és közösségépítő célokat is szolgáljon. Elhangzott, hogy a különböző foglalkozások kiemelt témái között szerepel például a gyermekvédelem és a doppingmegelőzés is.

Erdős Dániel emlékeztetett, Magyarország előszőr 1998-ban vett részt a Gymnasiadén, amelynek azóta rendszeres résztvevője.

„Brazíliában már rendeztek Gymnasiadét, de Rióban még nem. A versenyeknek a 2016-os riói olimpia és paralimpia helyszínei adnak otthont, ami bizonyára plusz motivációt jelent majd mindenkinek” – mondta, és azt kívánta a multisport-esemény résztvevőinek, ismételjék meg vagy szárnyalják túl a magyar delegáció 2024-es teljesítményét, amikor Bahreinben az összesített éremtáblázat nyolcadik helyén végzett a csapat 20 arany-, 17 ezüst- és 25 bronzéremmel.

 

Magyar Diáksport-szövetség Nemzetközi Iskolasport-szövetség Gymnasiade
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