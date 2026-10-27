A Leyton, a Millwall és a Norwich is büszkén gratulált Kane Aranylabdájához

Harry Kane a Tottenham Hotspur akadémiáján (is) nevelkedett, első gólját azonban a Leyton Orient színeiben szerezte felnőttként: a 2010–2011-es idény során kölcsönben szerepelt az akkor harmadosztályú (League One) csapatnál.

„Minden Aranylabda-győztes emlékszik az első góljára, amelyet felnőttként szerzett. Gratulálunk a hihetetlen sikeredhez!” – írta a Leyton hétfő este az X-oldalán.

Every Ballon d'Or winner remembers their first senior goal 🏆 Congrats on an incredible achievement, @HKane ❤️ #LOFC #OneOrient | #BallonDor https://t.co/Oz00rXrgV6 — Leyton Orient FC (@leytonorientfc) October 27, 2026

Kane ezt követően egy osztállyal feljebb kapott lehetőséget, mégpedig a Millwall színeiben: 22 meccsen hétszer volt eredményes.

„Soha nem fogjuk elfelejteni azt a kölcsönt... Az egyetlen aranylabdás, aki viselte a színeinket. Hatalmas gratuláció!” – köszöntötte egykori játékosát a Millwall.

💙 We'll never forget that loan spell. The only Ballon d'Or winner in history to wear our colours. A huge congratulations, @HKane 👏 https://t.co/lekUIHXZW3 — Millwall FC (@MillwallFC) October 27, 2026

Következő állomáshelye a Norwich City volt Kane-nek, szintén kölcsönben.

„Csakis arra a hat hónapra gondolunk, amelyet Norfolkban töltöttél. Te vagy az egyetlen aranylabdás, aki Kelet-Angliát otthonának nevezheti. Megérdemled!” – írták büszkén a Norwich részéről.

Thinking about those six months in Norfolk 🥹 The only #BallonDor winner to call East Anglia home. Well deserved, Harry Kane. 👏 https://t.co/xf5cLwdLdu — Norwich City FC (@NorwichCityFC) October 26, 2026

Kane aztán a Leicester Citynél is megfordult, mielőtt berobbant a Spursnél – érdekesség, hogy a „rókák” nem gratuláltak korábbi futballistájuknak, aki viszont alaposan megünnepelte, hogy őt választották meg a világ legjobb labdarúgójának.