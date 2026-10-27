Nemzeti Sportrádió

A Leyton, a Millwall és a Norwich is büszkén gratulált Kane Aranylabdájához

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.10.27. 13:40
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Ritkán látott fotók Harry Kane-ről (Fotók: Getty Images)
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Aranylabda Millwall FC Norwich City Leyton Orient Harry Kane
Ha Harry Kane kapcsán klubcsapatokra kell gondolni, akkor a legtöbb embernek minden bizonnyal a Tottenham Hotspur és a Bayern München ugrik be. Pedig 2026 aranylabdása Anglián belül más csapatokban is játszott...

Harry Kane a Tottenham Hotspur akadémiáján (is) nevelkedett, első gólját azonban a Leyton Orient színeiben szerezte felnőttként: a 2010–2011-es idény során kölcsönben szerepelt az akkor harmadosztályú (League One) csapatnál.

„Minden Aranylabda-győztes emlékszik az első góljára, amelyet felnőttként szerzett. Gratulálunk a hihetetlen sikeredhez!” – írta a Leyton hétfő este az X-oldalán.

Kane ezt követően egy osztállyal feljebb kapott lehetőséget, mégpedig a Millwall színeiben: 22 meccsen hétszer volt eredményes.

„Soha nem fogjuk elfelejteni azt a kölcsönt... Az egyetlen aranylabdás, aki viselte a színeinket. Hatalmas gratuláció!” – köszöntötte egykori játékosát a Millwall.

Következő állomáshelye a Norwich City volt Kane-nek, szintén kölcsönben.

„Csakis arra a hat hónapra gondolunk, amelyet Norfolkban töltöttél. Te vagy az egyetlen aranylabdás, aki Kelet-Angliát otthonának nevezheti. Megérdemled!” – írták büszkén a Norwich részéről.

Kane aztán a Leicester Citynél is megfordult, mielőtt berobbant a Spursnél – érdekesség, hogy a „rókák” nem gratuláltak korábbi futballistájuknak, aki viszont alaposan megünnepelte, hogy őt választották meg a világ legjobb labdarúgójának.

Harry Kane’s Ballon d’Or after party
by u/Hen_W in soccer

 

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