A Leyton, a Millwall és a Norwich is büszkén gratulált Kane Aranylabdájához
Harry Kane a Tottenham Hotspur akadémiáján (is) nevelkedett, első gólját azonban a Leyton Orient színeiben szerezte felnőttként: a 2010–2011-es idény során kölcsönben szerepelt az akkor harmadosztályú (League One) csapatnál.
„Minden Aranylabda-győztes emlékszik az első góljára, amelyet felnőttként szerzett. Gratulálunk a hihetetlen sikeredhez!” – írta a Leyton hétfő este az X-oldalán.
Kane ezt követően egy osztállyal feljebb kapott lehetőséget, mégpedig a Millwall színeiben: 22 meccsen hétszer volt eredményes.
„Soha nem fogjuk elfelejteni azt a kölcsönt... Az egyetlen aranylabdás, aki viselte a színeinket. Hatalmas gratuláció!” – köszöntötte egykori játékosát a Millwall.
Következő állomáshelye a Norwich City volt Kane-nek, szintén kölcsönben.
„Csakis arra a hat hónapra gondolunk, amelyet Norfolkban töltöttél. Te vagy az egyetlen aranylabdás, aki Kelet-Angliát otthonának nevezheti. Megérdemled!” – írták büszkén a Norwich részéről.
Kane aztán a Leicester Citynél is megfordult, mielőtt berobbant a Spursnél – érdekesség, hogy a „rókák” nem gratuláltak korábbi futballistájuknak, aki viszont alaposan megünnepelte, hogy őt választották meg a világ legjobb labdarúgójának.