Nemzeti Sportrádió

Sótonyi László: Rögös ösvény vezethet az olimpiára

HESZ TAMÁSHESZ TAMÁS
2026.10.27. 14:05
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Sótonyi László (Fotó: Nemzeti Sport)
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Az új szövetségi kapitány, Sótonyi László szerint autópálya helyett rögös ösvény vezethet az olimpiára a magyar férfi kézilabda-válogatottnak.

 

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Sótonyi László kézilabda férfi kézilabda magyar férfi kézilabda-válogatott
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