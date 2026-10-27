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Sótonyi László: Rögös ösvény vezethet az olimpiára
HESZ TAMÁS
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2026.10.27. 14:05
Sótonyi László (Fotó: Nemzeti Sport)
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Sótonyi László
kézilabda
férfi kézilabda
magyar férfi kézilabda-válogatott
Az új szövetségi kapitány, Sótonyi László szerint autópálya helyett rögös ösvény vezethet az olimpiára a magyar férfi kézilabda-válogatottnak.
Kézilabda
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Sótonyi László
kézilabda
férfi kézilabda
magyar férfi kézilabda-válogatott
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