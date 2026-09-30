„Az ember fontosabb, mint a kézilabda” – az Eb-t is kihagyhatja a Fradi átlövője

Helle Thomsen szövetségi kapitány szerint egyelőre az sem biztos, hogy Mette Tranborg decemberben pályára lép az Európa-bajnokságon.

„Nagyon is lehetséges, hogy Tranborg nem áll majd rendelkezésünkre a kontinensviadalon. Szerencsére még sok idő van addig, és a dolgok változhatnak, de nem lepne meg, ha nem lenne ott a tornán” – mondta Thomsen a Tv 2 Sportnak.

A kapitány hozzátette, folyamatos párbeszédet folytatnak a játékossal, aki maga döntött úgy, hogy ezúttal sem csatlakozik a dán válogatotthoz.

„Tranborggal jó beszélgetni, és ésszerűen értékeli a helyzetet, de mindig azt mondtam, hogy neki kell nyilatkoznia erről, hiszen az ő teste és az ő döntése, hogy nem akar velünk lenni. A legfontosabb, hogy vigyázzon magára, hogy még sok évig kézilabdázhasson” – fogalmazott Thomsen.

A szövetségi kapitány korábban elmondta, hogy bár nagyon szeretné Tranborgot a csapatban tudni, nem akarja mindenáron rávenni a visszatérésre. A jobbátlövő védekezésben is fontos szerepet tölt be, ráadásul balkezes, így jelentős erősítést jelentene a válogatottnak.