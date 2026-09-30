Nemzeti Sportrádió

„Az ember fontosabb, mint a kézilabda” – az Eb-t is kihagyhatja a Fradi átlövője

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.30. 16:25
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Mette Tranborg pihenésre van szüksége (Fotó: Czinege Melinda)
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Mette Tranborg FTC női kézilabda dán női kézilabda-válogatott női kézilabda Európa-bajnokság Helle Thomsen
Mette Tranborg a következő, októberi összetartáson sem lesz ott a dán női kézilabda-válogatottban. A Ferencváros jobbátlövője a legutóbbi keretből is kimaradt, mivel úgy érzi, a hosszú idény közben mentálisan és fizikailag is szüksége van a pihenésre – számolt be róla a dán Tv 2.

Helle Thomsen szövetségi kapitány szerint egyelőre az sem biztos, hogy Mette Tranborg decemberben pályára lép az Európa-bajnokságon.

„Nagyon is lehetséges, hogy Tranborg nem áll majd rendelkezésünkre a kontinensviadalon. Szerencsére még sok idő van addig, és a dolgok változhatnak, de nem lepne meg, ha nem lenne ott a tornán” – mondta Thomsen a Tv 2 Sportnak.

A kapitány hozzátette, folyamatos párbeszédet folytatnak a játékossal, aki maga döntött úgy, hogy ezúttal sem csatlakozik a dán válogatotthoz.

„Tranborggal jó beszélgetni, és ésszerűen értékeli a helyzetet, de mindig azt mondtam, hogy neki kell nyilatkoznia erről, hiszen az ő teste és az ő döntése, hogy nem akar velünk lenni. A legfontosabb, hogy vigyázzon magára, hogy még sok évig kézilabdázhasson” – fogalmazott Thomsen.

A szövetségi kapitány korábban elmondta, hogy bár nagyon szeretné Tranborgot a csapatban tudni, nem akarja mindenáron rávenni a visszatérésre. A jobbátlövő védekezésben is fontos szerepet tölt be, ráadásul balkezes, így jelentős erősítést jelentene a válogatottnak.

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„Van bennem egyfajta önzés, amikor azt gondolom: őt mindenképpen akarom, és mindent meg akarok tenni azért, hogy ott legyen. De amikor leülünk és beszélgetünk, szerintem mégis az ember fontosabb, mint a kézilabda. Egy pillanatig sem volt kétségem afelől, hogy ezen az összetartáson nem szabad nyomást gyakorolnom Tranborgra” – mondta korábban Thomsen.

Érdekesség, hogy a papírforma alapján könnyen előfordulhat, hogy a dánok a magyar válogatottal is találkoznak majd a december Eb középdöntőjében.

Mette Tranborg FTC női kézilabda dán női kézilabda-válogatott női kézilabda Európa-bajnokság Helle Thomsen
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