Labdarúgás: kikapott a horvátoktól az U17-es válogatott

Az U17-es labdarúgó-válogatott az Istria Youth Cupon szerepel, melyen a B csoport elődöntőjében

3–2-re kikapott a házigazda horvát csapattól.

A horvátok a félidőben 2–0-ra vezettek, a második játékrészben sikerült az egyenlítés, a végén mégis a vendéglátók örülhettek.

„Fizikálisan kemény meccs volt – kezdte értékelését az mlsz.hu-nak Horváth Dávid szövetségi edző. – Mivel a pálya talaja nem volt kifogástalan, mindkét csapat leegyszerűsítette a játékát. Az első félidőben nagy nyomás nehezedett ránk, pozitívum, hogy a szünet után fordult a kocka, mi tudtunk nyomást gyakorolni a horvátokra, sikerült is kiegyenlítenünk. Annak ellenére, hogy kétgólos hátrányban voltunk és büntetőt hibáztunk, volt tartásunk, becsülettel beleálltunk a meccsbe. Az persze csalódottá tesz minket, hogy hiába öltünk rengeteg energiát az egyenlítésbe, végül vereséget szenvedtünk. Azt ugyanakkor el kell ismerni, hogy az ellenfél jobb volt, összeségében megérdemelten nyert. Mi elsősorban a novemberi Európa-bajnoki selejtezőkre készülünk, ezt a tornát felkészülésnek tekintjük – ebből a szempontból is rendkívül hasznos mérkőzésen vagyunk túl.”

U17-es válogatott, Istria Youth Cup, B csoport, elődöntő:

Horvátország–Magyarország 3–2 (2–0)

Magyarország: Mácsik Marcell – Mészáros Magor (Horváth-Garaba Botond, 46.), Hermann Dávid, Piróth Edvin, Szalma Zétény – Horváth Áron, Homola-Vaskó Zalán (Molnár-Bencze Zsombor, 84.) – Bazsika Botond Szoják Botond, 60.), Orji Dávid (Angyal Adrián, 46.), Szegedi Botond – Vasziljevics Andrej

Gólszerző: Kante (7.), Dacer (45+2.), Primorac (79.) ill. Angyal (52.), Vasziljevics (74.)



A magyar válogatott további programja:

Október 3., szombat: Magyarország–Ausztria/Norvégia, 15:30

Október 5., kedd: helyosztók

(Kiemelt kép forrása: MLSZ)