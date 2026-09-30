Nemzeti Sportrádió

Kétéves eltiltást kapott az egyik legjobb félmaratoni futó

2026.09.30. 16:17
null
Kiplimo elismerte tettét (Fotó: Getty Images)
Címkék
félmaratoni Philemon Kiplimo atlétika dopping
Doppingolás miatt két évre eltiltották az egyik legjobb félmaratoni futót, a kenyai Philemon Kiplimót.

A sportág tisztaságáért felelős szervezet jelezte, hogy a 27 éves atléta elfogadta a büntetést, miután nem tudta igazolni, hogy jogosan került szervezetébe egy júliusi mintában kimutatott klortalidon.

Az 58:11 perces egyéni csúccsal rendelkező Kiplimo eltiltását szeptember elsejétől számolják. A futó azzal védekezett – sikertelenül –, hogy felesége fájdalomcsillapítóit vette be a hosszú versenyek utáni fájdalmak enyhítésére.

Kiplimo legjobb eredményei közé tartozik a 2019-es bostoni és a 2021-es bahreini félmaratoni megnyerése, míg a tavalyi Hamburg Marathonon második volt.

 

félmaratoni Philemon Kiplimo atlétika dopping
Legfrissebb hírek

Vindics-Tóth Lili Anna: Már megvan az az időm, amely Eb-ezüstérmeshez illik

Atlétika
10 órája

Csengettek, mylord! – 70 éves Sebastian Coe

Népsport
Tegnap, 6:36

Féléves kihagyás vár a Berlin Marathon női győztesére

Atlétika
2026.09.28. 14:17

A WADA közzétette a 2027-es tiltólistát

Egyéb egyéni
2026.09.28. 12:08

A tökéletes szezont nem adták ingyen – sztárportré Masai Russellről

Képes Sport
2026.09.24. 15:51

Atlétika: U15-ös és U16-os bajnokokat avattak Székesfehérváron

Utánpótlássport
2026.09.22. 12:54

Kísérleti fázis – Patai Gergely publicisztikája

Atlétika
2026.09.21. 23:11

Agnes Ngetich megdöntötte a női félmaratoni világcsúcsát

Atlétika
2026.09.20. 13:34