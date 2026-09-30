Kétéves eltiltást kapott az egyik legjobb félmaratoni futó

Doppingolás miatt két évre eltiltották az egyik legjobb félmaratoni futót, a kenyai Philemon Kiplimót.
A sportág tisztaságáért felelős szervezet jelezte, hogy a 27 éves atléta elfogadta a büntetést, miután nem tudta igazolni, hogy jogosan került szervezetébe egy júliusi mintában kimutatott klortalidon.
Az 58:11 perces egyéni csúccsal rendelkező Kiplimo eltiltását szeptember elsejétől számolják. A futó azzal védekezett – sikertelenül –, hogy felesége fájdalomcsillapítóit vette be a hosszú versenyek utáni fájdalmak enyhítésére.
Kiplimo legjobb eredményei közé tartozik a 2019-es bostoni és a 2021-es bahreini félmaratoni megnyerése, míg a tavalyi Hamburg Marathonon második volt.
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