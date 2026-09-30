Sem a Sopron, sem a DVTK nem jutott főtáblára a női kosár Euroligában

Sopron Basket–Kibirkstis-TOKS (litván) 62–81

AHOGYAN A DVTK, a legutóbbi Magyar Kupát megnyerő Sopron Basket is pontosan tudta: nincs javítási lehetőség, most vagy soha! A győzelem Euroliga-főtáblát érhetett a litván Kibirkstis ellen, de ehhez mondjuk nem ártott volna vezetni. Az első negyed négypontos vendégelőnnyel zárult, miután Angyal Barbara hiába száguldott végig a félpályán, a dudaszó előtt elengedett ziccere leperdült a gyűrűről.

Biztosan haladt előre a Kibirkstis, amelynek a francia hátvéd, Zoé Wadoux volt a húzóembere, az ő triplájának köszönhetően már 30–20-ra vezetett csapata. A nagyszünetig ebből egyetlen pontot sikerült ledolgozni, ami aggasztó volt, a hét kihagyott büntető, és hogy távolról csak Angyal tudott betalálni, de ő legalább háromszor is.

A második félidőt azonnali időkéréssel nyitotta Gáspár Dávid mester, némi életmagra is kapott a Sopron, lendületesebb kosárlabdát mutatott be, igazán közel azonban nem jutott ellenfeléhez. Amikor fel lehetett volna zárkózni a harmadik negyed végén kettőre vagy háromra, Kennedy Todd-Williams adta el érthetetlenül a labdát, majd nem sikerült Zala Friskovec saroktriplája, s szempillantás alatt ismét kilenc lett közte (45–54). A szurkolók sem igazán érezték fontosnak ezt a találkozót, annyi üres hely volt a lelátón, hogy néhány mosógépet is le lehetett volna ejteni, nem csak gombostűt.

Mivel nagyjából négy perccel a vége előtt már 12 pont volt a hátrány, elkönyvelhettük, a Sopron Basket a 2026–2027-es idényben az Európa-kupa főtábláján szerepel majd.

„Szívünket, lelkünket kitettük a pályán, ezért nagyon csalódottak vagyunk. Sok hibát követtünk el, és a lepattanók összegyűjtésében is jócskán kikaptunk. Kevés közös edzésünk volt, még sokat kell fejlődnünk az előrelépéshez.” AHO Nina, a DVTK irányítója

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ

Sopron Basket–Kibirkstis-TOKS (litván) 62–81 (16–20, 12–17, 19–17, 15–27)

Sopron, 1000 néző. V: Tomic (horvát), Sztojanova (bolgár), Car (osztrák)

SOPRON: Todd-Williams 6, Laczkó 5, Friskovec 12/6, JANKOVICS 16, Ezeigbo 6. Csere: Angyal 12/9, Tóth F. 5/3, Sinka-Pálinkás, Sitku. Edző: Gáspár Dávid

KIBIRKSTIS: WOOLFOLK 18/3, WADOUX 27/18, Miknaite 2, Becker 6/3, Use 12. Csere: Meskonyte 8, Labuckiene 3, Paliulyte 5, Galvanauskaite. Edző: Vilius Stanisauskas

Az eredmény alakulása. 4. p.: 6–8. 8. p.: 8–14. 13. p.: 19–20. 15. p.: 19–25. 18. p.: 23–32. 22. p.: 30–41. 25. p.: 39–43. 28. p.: 43–50. 32. p.: 49–58. 35. p.: 54–62. 38. p.: 60–72

MESTERMÉRLEG

Gáspár Dávid: – Mindig nagyon fájó egy ilyen mérkőzés után értékelni és reálisan látni a történteket. Nagyon gyenge mérkőzéskezdés és egy még gyengébb zárás a negyedik negyedben. Támadásban sok buta hibát és nem jó csapatjátékot mutattunk fel. Támadásban nem mozgattuk jól a labdát, a megbeszélt akciókat nem úgy hajtottuk végre, ahogy azt megbeszéltük. Ez egyfelől érthető, miután még épülő csapatunk van, és még nincsenek meg az automatizmusok, de a megvalósítás terén többet vártam. Védekezésben szintén elcsúsztunk azon, hogy min kell lennie a fókusznak, kiknek a védésére kell figyelni. Sok gyakorlás kell még, amit gyakorlunk, azt vissza szeretnénk látni. A csapat küzdött, hajtott becsülettel, de rossz döntéshozatalok jellemezték a játékunkat. E mellé borzasztó gyenge büntetőzés, kihagyott ziccerek és tiszta helyzetek rossz arányú értékesítése párosult. Gratulálni kell a Vilniusnak, megérdemelten jutott fel a főtáblára. Nem lett volna reális, ha a mai teljesítmény után továbbjutottunk volna.

Vilius Stanisauskas: – Nagyon nehéz mérkőzés volt, nagy siker ez a klubnak, a játékosoknak és a litván kosárlabdának. Nagyon boldogok vagyunk! Jól felkészültünk ellenfelünkből, és az első perctől fogva készen álltunk a győzelemre.

DVTK Hun-Therm–Crvena zvezda (szerb) 66–71 (17–18, 19–12, 17–25, 13–16)

Miskolc, 1700 néző. V: Obertová (szlovák), Mansson (svéd), Marchis (román)

DVTK: AHO N. 8/6, Boros J. 8/6, KÁNYÁSI 12/6, ENABOSI 11/3, Balayera 8/3. Csere: Aho T. 4, Szabó F. 8/6, Smuda 7. Edző: Magyar Gergely

CRVENA ZVEZDA: HENDERSON 18/3, Naumcev, COLLIER 18/6, SZPANU 13, Scherf. Csere: Katanics 2, Sujics 6, Wilkinson 7/3, Da Silva 3, Levy, Turudics 4. Edző: Marina Maljkovics

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–6. 5. p.: 10–6. 6. p.: 10–11. 13. p.: 24–20. 17. p.: 29–22. 19. p.: 34–24. 23. p.: 36–37. 27. p.: 42–51. 32. p.: 55–55. 34. p.: 60–55. 38. p.: 60–63

MESTERMÉRLEG

Magyar Gergely: – Kettős érzésem van, egyrészt csalódott, de büszke is vagyok. A meccs előtt azt mondtam, hogy nem szabad megijednünk, és neki kell mennünk az ellenfelünknek. Többször voltunk jelentős előnyben, de a szerbeknek több rutinos játékosuk van, és most ők voltak a jobbak. Mi egy folyamat elején vagyunk, remélem, az Európa-kupában szép eredményeket érünk majd el.

Marina Maljkovics: – Nagyszerű hangulatú mérkőzést vívtunk. Nehezen nyertünk, játékosaink óriási fegyvertényt vittek véghez. A kulcsmomentum a lepattanók megszerzése volt, ebben riválisunk fölé nőttünk.