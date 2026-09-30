Sem a Sopron, sem a DVTK nem jutott főtáblára a női kosár Euroligában

DVTK Hun-Therm–Crvena zvezda (szerb) 66–71
KULCSFONTOSSÁGÚ MÉRKŐZÉST játszott szerda este a DVTK, az idénybeli első hazai meccsén pályára lépő piros-fehérek a szerb Crvena zvezdát fogadták a női Euroliga selejtezőjében, amelynek tétje az volt, ki jut be a csoportkörbe. Ahol az előző négy évben megszakítás nélkül ott volt a nyáron edzőváltáson áteső, bajnoki ezüstérmes borsodi együttes.
Feldobáskor még sok hely üres volt a DVTK Arénában, de a B-közép ismét nagyszerű hangulatot varázsolt a csarnokba. A szerbek hat ponttal (75–69) nyerni tudtak Brnóban a Zabiny ellen a kvalifikáció első fordulójában, így kerültek Miskolcra, s a belgrádi csapat érdekessége, hogy három európai válogatott csapatkapitánya is található a keretében: Savannah Wilkinson a brit, Sofia da Silva a portugál, s a korábban Győrben is játszó Artemisz Szpanu, a meccs első kosarát lepörgésből szerző erőcsatár a görög nemzeti együttes kinevezett vezére.
A hazaiak első találata Aho Nina hárompontosa lett, majd a vb-t megjárt nigériai Nicole Enabosi gyötört be egy közelit, ekkor vezetett először a DVTK (7–6). Da Silvát blokkolta az amerikai Bella Smuda, aki szinte azonnal javított, és félhorga már beesett a gyűrűbe. Gyors, dinamikus kosárlabdát láttunk kőkemény védekezéssel a vendégektől, akik az első negyed nagy részében vezettek. A csapatkapitány Kányási Veronika úgy érezte, elő kell lépnie, ő érte el először a mezőnyben a tíz pontot, gyors egymásutánban bepörkölt két triplát, így ismét a pályaválasztónál volt az előny. Sajnos sorra maradtak ki hazai oldalon a büntetők és a ziccerek is, s összeszokottsággal egyik csapatot sem lehetett vádolni, ez rengeteg eladott labdában és rossz passzban mutatkozott meg a támadásoknál.
Boros Júlia második hármasa a 17. percben azt jelentette, hogy Marina Maljkovicsnak időt kellett kérnie, hét ponttal meglépett a Diósgyőr. Majd tízzel (34–24), ebből hat maradt a nagyszünetre. Amely után bekezdtek a vendégek (5–0), Magyar Gergely időt kért alig két perc után, de így is fordított a Zvezda (36–37). Feljavultak támadásban a vendégek, főleg Szpanu és Destanni Henderson, s a 28. percben 42–51-et mutatott az eredményjelző. A hét év után a klubhoz visszatérő Szabó Fanni hárompontosaival zárkózott fel a Diósgyőr, s a 30. percben kiegyenlített. Izgalmas, fordulatos volt a meccs, de a végjátékban a szerbek légiósaik révén jobb döntéseket hoztak és összességében megérdemelten győztek. A DVTK sorozata megszakadt, de az Európa-kupában folytathatja az együttes a nemzetközi szereplést.
Sopron Basket–Kibirkstis-TOKS (litván) 62–81
AHOGYAN A DVTK, a legutóbbi Magyar Kupát megnyerő Sopron Basket is pontosan tudta: nincs javítási lehetőség, most vagy soha! A győzelem Euroliga-főtáblát érhetett a litván Kibirkstis ellen, de ehhez mondjuk nem ártott volna vezetni. Az első negyed négypontos vendégelőnnyel zárult, miután Angyal Barbara hiába száguldott végig a félpályán, a dudaszó előtt elengedett ziccere leperdült a gyűrűről.
Biztosan haladt előre a Kibirkstis, amelynek a francia hátvéd, Zoé Wadoux volt a húzóembere, az ő triplájának köszönhetően már 30–20-ra vezetett csapata. A nagyszünetig ebből egyetlen pontot sikerült ledolgozni, ami aggasztó volt, a hét kihagyott büntető, és hogy távolról csak Angyal tudott betalálni, de ő legalább háromszor is.
A második félidőt azonnali időkéréssel nyitotta Gáspár Dávid mester, némi életmagra is kapott a Sopron, lendületesebb kosárlabdát mutatott be, igazán közel azonban nem jutott ellenfeléhez. Amikor fel lehetett volna zárkózni a harmadik negyed végén kettőre vagy háromra, Kennedy Todd-Williams adta el érthetetlenül a labdát, majd nem sikerült Zala Friskovec saroktriplája, s szempillantás alatt ismét kilenc lett közte (45–54). A szurkolók sem igazán érezték fontosnak ezt a találkozót, annyi üres hely volt a lelátón, hogy néhány mosógépet is le lehetett volna ejteni, nem csak gombostűt.
Mivel nagyjából négy perccel a vége előtt már 12 pont volt a hátrány, elkönyvelhettük, a Sopron Basket a 2026–2027-es idényben az Európa-kupa főtábláján szerepel majd.
|„Szívünket, lelkünket kitettük a pályán, ezért nagyon csalódottak vagyunk. Sok hibát követtünk el, és a lepattanók összegyűjtésében is jócskán kikaptunk. Kevés közös edzésünk volt, még sokat kell fejlődnünk az előrelépéshez.”
KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ
Sopron Basket–Kibirkstis-TOKS (litván) 62–81 (16–20, 12–17, 19–17, 15–27)
Sopron, 1000 néző. V: Tomic (horvát), Sztojanova (bolgár), Car (osztrák)
SOPRON: Todd-Williams 6, Laczkó 5, Friskovec 12/6, JANKOVICS 16, Ezeigbo 6. Csere: Angyal 12/9, Tóth F. 5/3, Sinka-Pálinkás, Sitku. Edző: Gáspár Dávid
KIBIRKSTIS: WOOLFOLK 18/3, WADOUX 27/18, Miknaite 2, Becker 6/3, Use 12. Csere: Meskonyte 8, Labuckiene 3, Paliulyte 5, Galvanauskaite. Edző: Vilius Stanisauskas
Az eredmény alakulása. 4. p.: 6–8. 8. p.: 8–14. 13. p.: 19–20. 15. p.: 19–25. 18. p.: 23–32. 22. p.: 30–41. 25. p.: 39–43. 28. p.: 43–50. 32. p.: 49–58. 35. p.: 54–62. 38. p.: 60–72
MESTERMÉRLEG
Gáspár Dávid: – Mindig nagyon fájó egy ilyen mérkőzés után értékelni és reálisan látni a történteket. Nagyon gyenge mérkőzéskezdés és egy még gyengébb zárás a negyedik negyedben. Támadásban sok buta hibát és nem jó csapatjátékot mutattunk fel. Támadásban nem mozgattuk jól a labdát, a megbeszélt akciókat nem úgy hajtottuk végre, ahogy azt megbeszéltük. Ez egyfelől érthető, miután még épülő csapatunk van, és még nincsenek meg az automatizmusok, de a megvalósítás terén többet vártam. Védekezésben szintén elcsúsztunk azon, hogy min kell lennie a fókusznak, kiknek a védésére kell figyelni. Sok gyakorlás kell még, amit gyakorlunk, azt vissza szeretnénk látni. A csapat küzdött, hajtott becsülettel, de rossz döntéshozatalok jellemezték a játékunkat. E mellé borzasztó gyenge büntetőzés, kihagyott ziccerek és tiszta helyzetek rossz arányú értékesítése párosult. Gratulálni kell a Vilniusnak, megérdemelten jutott fel a főtáblára. Nem lett volna reális, ha a mai teljesítmény után továbbjutottunk volna.
Vilius Stanisauskas: – Nagyon nehéz mérkőzés volt, nagy siker ez a klubnak, a játékosoknak és a litván kosárlabdának. Nagyon boldogok vagyunk! Jól felkészültünk ellenfelünkből, és az első perctől fogva készen álltunk a győzelemre.
DVTK Hun-Therm–Crvena zvezda (szerb) 66–71 (17–18, 19–12, 17–25, 13–16)
Miskolc, 1700 néző. V: Obertová (szlovák), Mansson (svéd), Marchis (román)
DVTK: AHO N. 8/6, Boros J. 8/6, KÁNYÁSI 12/6, ENABOSI 11/3, Balayera 8/3. Csere: Aho T. 4, Szabó F. 8/6, Smuda 7. Edző: Magyar Gergely
CRVENA ZVEZDA: HENDERSON 18/3, Naumcev, COLLIER 18/6, SZPANU 13, Scherf. Csere: Katanics 2, Sujics 6, Wilkinson 7/3, Da Silva 3, Levy, Turudics 4. Edző: Marina Maljkovics
Az eredmény alakulása. 3. perc: 3–6. 5. p.: 10–6. 6. p.: 10–11. 13. p.: 24–20. 17. p.: 29–22. 19. p.: 34–24. 23. p.: 36–37. 27. p.: 42–51. 32. p.: 55–55. 34. p.: 60–55. 38. p.: 60–63
MESTERMÉRLEG
Magyar Gergely: – Kettős érzésem van, egyrészt csalódott, de büszke is vagyok. A meccs előtt azt mondtam, hogy nem szabad megijednünk, és neki kell mennünk az ellenfelünknek. Többször voltunk jelentős előnyben, de a szerbeknek több rutinos játékosuk van, és most ők voltak a jobbak. Mi egy folyamat elején vagyunk, remélem, az Európa-kupában szép eredményeket érünk majd el.
Marina Maljkovics: – Nagyszerű hangulatú mérkőzést vívtunk. Nehezen nyertünk, játékosaink óriási fegyvertényt vittek véghez. A kulcsmomentum a lepattanók megszerzése volt, ebben riválisunk fölé nőttünk.