Férfi kézi: ezúttal nem annyira simán, de az ETO a Magyar Kupában is legyőzte a Fradit

Vasárnap még a bajnokságban aratott sima győzelmet az ETO a Ferencváros felett, szerdán pedig már a Magyar Kupában látogatott Győrbe a Fradi.

A mérkőzést a ferencvárosiak kezdték jobban, de kétgólosnál nagyobb előnyt ők sem tudtak kialakítani. A hazaiak a szünet előtt fordítottak, a második játékrészben pedig már nem forgott veszélyben a továbbjutásuk. A meccs legjobbja a győri Krakovszki Bence volt, akinek 11 lövéséből 9 gólt eredményezett.

A Komló és a Csurgó, valamint az Orosháza és a Dabas összecsapásán vendég siker született, hasonlóan a Csömör–Ózdhoz.

A játéknap legnagyobb drámáját a Szigetszentmiklós–NEKA meccs hozta: a hazaiak 29–30-as állásnál 59:59-kor egyenlítettek, majd hétméteresekkel kivívták a továbbjutást.

Az Európa-ligában szereplő Tatabánya és az Európa-kupában induló PLER-Budapest a következő fordulóban, a nyolcaddöntőben csatlakozik a sorozathoz, míg a Bajnokok Ligája-induló Veszprém és a Szeged a negyeddöntőben lép pályára először.

A 20 versenyben lévő csapat területi alapon két tízes csoportba került, a két csoporton belül alakultak ki a párosítások. Alacsonyabb osztályban lévő csapat pályaválasztóként léphet pályára, és döntetlen esetén továbbjut, míg azonos csapatok egymás elleni döntetlen eredménye esetén hétméteresek döntenek a továbbjutóról – az MKSZ honlapja szerint.

MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ

ETO University Handball Team–FTC 29–25 (13–11)

Ld: Krakovszki B. 9, Kusan 6, Stepancic 5., ill. Bálint B. 5, Tóth P., Lékai 4-4

Tom Trans-Komló–Csurgói KK 30–42 (14–20)

Ld: Határ 8, Gulyás 6, ill. Szűcs B. 9, Brajovic 7

Csiko-Racing SE Orosháza–Bepelog Dabas 35–45 (17–20)

Ld: Cseszkó, Hachbold 8-8, ill. Vidovenyecz 8, Laurinyecz 7

Szigetszentmiklósi KSK–Liqui Moly NEKA 30–30 (15–16) – hétméteresekkel 5–4

Ld: Varga M. 9, Davidovic 6, ill. Maracskó 5

Csömör KSK–ÓAM-Ózdi KC 33–43 (21–23)

Ld: Fidel 8, Ormay 7, ill. Losonczy 9, Tóth G., Molnár G. 5

19.30: Rákosmente–He-Do B. Braun Gyöngyös