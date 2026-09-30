Stuttgartba sem feltartott kézzel mennek a kaposvári női röpisek

A BAJNOKI MÁSODIK Kaposvári NRC játékoskerete is szinte teljesen kicserélődött a nyáron, hiszen az argentin Florencia Giorgi, a válogatott Horváth Lili, Borhi Luca, Kristóf Luca és Szerencsés Mimi maradt a klubnál.

Persze ez Kaposváron nem újdonság, ugyanis mióta a francia edző Vincent Lacombe 2021-ben átvette a csapat irányítását, gyakorlatilag minden évben új csapatot kell építenie. Eddig rendre sikerrel tette, hiszen az előző három idényben két bajnoki ezüst- és egy bronzérem, valamint egy Magyar Kupa-döntő a mérlege, arról nem is beszélve, hogy a tavasszal a Challenge-kupa elődöntőjéig is eljutott csapatával.

Az előző idénybeli sikerekből a korábbi korosztályos válogatott liberó, Szerencsés Mimi is kivette a részét, így van összehasonlítási alapja. „Kilenc új játékos igazolt hozzánk, augusztus elején kezdtünk ismerkedni egymással. Az érkező játékosok más karakterű személyiségek és játékban is más stílusúak, de ez egyáltalán nem baj.”

Nem mindenki ismeretlen az újak közül, hiszen a francia Bruna Pezelj egyéves újpesti kitérő után tért vissza a somogyiakhoz és lett egyből csapatkapitány, ahogyan a korábbi válogatott feladó, Fábián Fanny is megfordult már az együttesnél. Rajtuk kívül ketten érkeztek a BVSC-ből, a gödöllői nevelésű Mikus Nina pedig Békéscsabáról, míg az amerikai Amethyst Harper Székesfehérvárról költözött Kaposvárra. Rajtuk kívül még egy amerikai, brazil, illetve észt légiósa lesz a csapatnak. „Eddig hat edzőmérkőzést játszottunk, amelyek közül csupán egyet veszítettünk el egy olasz csapat ellen. Meccsről meccsre tanulunk és fejlődünk. A héten két edzőmérkőzést játszunk Szlovéniában, aztán jövő pénteken bajnoki rajt, amit már nagyon várunk. Ezzel a csapattal is reális a négy közé jutás a bajnokságban és a Magyar Kupában is, bár erre mások is pályáznak. Emellett az előző idénybeli Challenge-kupa-elődöntő után a második számú európai sorozatban, a CEV-kupában indulhatunk, az első fordulóban a német Stuttgart lesz az ellenfelünk. Nagy falatnak tűnik, talán esélyesebb, de nincs akkora különbség a két csapat között, szóval nem feltartott kézzel fogunk belemenni a párharcba.”

A liberó az előző idény elején jó ideig egyedül volt a posztján, majd érkezett Daniela Terra, a brazil azonban a nyári távozók között volt. Ősztől Sartoris Petra lesz a poszttársa. „Megnyugtató, hogy van a posztomon valaki, ha velem bármi történne. Másrészt ez motivál is, hogy még többet, még jobban dolgozzak a csapatba kerülésért.”

JÁTÉKOSMOZGÁS A KNRC-BEN, 2026–2027

Érkezett: Gabrielle Arretche-Ramos (amerikai; SIP Sempeter, szlovén), Julia Azevedo (brazil; Tijuca, brazil), Caterina Cicetti (észt; Zilina, szlovák), Fábián Fanny (UTE), Amethyst Harper (amerikai, MÁV Előre), Hollósi Boróka (BVSC), Mikus Nina (Békéscsaba), Bruna Pezelj (francia, UTE), Sartoris Petra (BVSC)

Távozott: Bagyinka Fanni (Prerov, cseh), Gabriela Da Silva (brazil; Maccabi Hadera, izraeli), Marta Fedik (ukrán; Radomka Radom, lengyel), Alyvia Johnson (amerikai; NawaRo Straubing, német), Kalmár Viktória (visszavonult), Roberta Rabelo (brazil; Batavo, brazil), Jovana Sztekovics (szerb, ?), Szerényi Gréta (UTE), Daniela Terra (brazil; Terville-Florange, francia)