Az FTC és az ETO is elérte vendégként a 40 gólos határt a női kézilabda NB I-ben

A válogatottszünet után Mosonmagyaróvárra látogatott az ETO, melynek keretéből ezúttal Helena Elver és Hatado Sako is kimaradt, visszatért azonban a pályára az előző évad végén megsérült Bo van Wetering, aki be is talált a meccsen. A hazaiak közben szerdán bejelentették, hogy közös megegyezéssel távozik a csapat holland beállója, Pipy Wolfs, aki a győriek ellen még ott ült a kispadon. A bajnokságban még nyeretlen vendéglátó aztán 8–8-ig tartotta magát, ekkor a zöld-fehérek egy 4–0-s sorozattal elléptek, majd egy óvári gólt követően ismét zsinórban négyszer betalált a címvédő. Innentől már egyértelmű volt a győztes kiléte, az ETO 40–25-re nyert, amelyben Szemerey Zsófi a kapujára érkező lövések 53 százalékát kivédte (19-ből 10-et).

A Ferencváros is könnyed győzelmet aratott (pedig Böde-Bíró Blanka és Klujber Katrin kisebb sérülés miatt el sem utazott a csapattal, illetve betegsége miatt Michala Möller sem tartott a társakkal), Kisvárdán folyamatosan lépett el ellenfelétől, majd 13–9-es vezetésénél egy 6–0-s szériával döntötte el a két pont sorsát. Bár a hazaiak a szünet után megtörték közel 10 perces gólcsendjüket, csak még jobban leszakadtak az FTC-től. A 41–22-es sikert arató vendégeknél Simon Petra nyolc, Angela Malestein hét gólt szerzett, míg Anna Kristensen 50 százalékkal védett (18-ból kilenc lövést hárított), akit a kapuban az élete első NB I-es mérkőzésén pályára lépő Szoták Bernadett váltott, és négy védést mutatott be.

Budaörsön döntetlen született, miután a Vác 3–0-val kezdett, majd 17–14-re is vezetett. A hazaiak a második félidőben fordítottak, és már négygólos előnyben is voltak, viszont az utolsó öt percben nem tudtak betalálni, így a vendégek az utolsó percben egyenlítettek, akiknél Kajdon Blanka 10-szer volt eredményes a mérkőzésen (27–27).

NŐI KÉZILABDA NB I

4. FORDULÓ

MOTHERSON MOSONMAGYARÓVÁRI KC–GYŐRI AUDI ETO KC 25–40 (10–19)

Mosonmagyaróvár, 1000 néző. Vezette: Hajdu-Hársfalvi, Mórocz

MKC: Csatlós – Falusi-Udvardi 2, Tóth Eszter 1, Tyiskov-Helembai 1, Háfra N. 3, Tóth G. 4, Kazai 4 (3). Csere: Horváth Sz. (kapus), Tomova 6, SZABÓ LILI 4, Péter P., Horváth M. Edző: Stranigg Ferenc

GYŐR: SZEMEREY – Győri-Lukács 4, Housheer 3, Stanko 5 (2), Brattset Dale 2, De Paula 2, Zákányi 3. Csere: S. Toft (kapus), BOUKTIT 6, Breistöl, TH. RUSHFELDT DEILA 6, Hovden 3, Nze Minko 1, Van Wetering 2, Kriston 3. Edző: Per Johansson

Az eredmény alakulása. 4. perc: 3–2. 7. p.: 4–5. 13. p.: 7–7. 23. p.: 9–16. 36. p.: 13–23. 46. p.: 16–29. 52. p.: 20–32. 56. p.: 22–36

Kiállítások: 6, ill. 6 perc

Hétméteresek: 5/3, ill. 4/2

MESTERMÉRLEG

Stranigg Ferenc: – Támadásban sikerült megvalósítani a tervezett taktikai elemeket, ezt az elmúlt mérkőzéseken hiányoltuk. Amin még javítanunk kell, hogy a hibák után ne bizonytalanodjunk el, és a hullámvölgyek során se kezdjünk kapkodni.

Per Johansson: – Az első játékrészben ismét problémát jelentett, hogy felvegyük a mérkőzés ritmusát, és alkalmazkodjunk az ellenfél játékához. Még a szünet előtt sikerült rendeznünk a védekezésünket, és a második félidő már nagyon jól sikerült. Örülök, hogy sokat tudtam rotálni a játékosokat.

KISVÁRDA MASTER GOOD SE–FTC-TOYOTA KOVÁCS 22–41 (9–19)

Kisvárda, 450 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann

KISVÁRDA: Christe – Gém, Mlinkó, Bacenková 3, Győri V. 1, Gyimesi K. 1, Mérai 3. Csere: Pásztor B., Orosz I. (kapusok), Koronczai 4 (1), CZENKI 4, Kostyó, Kibédi, SZEMES 3, TÖRÖK F. 3, Buri. Edző: Dévényi János

FERENCVÁROS: A. KRISTENSEN – MALESTEIN 7 (2), Ingstad 1, SIMON P. 8 (1), Bordás R. 2, Vogel 4, HÁRSFALVI 6. Csere: Szoták (kapus), Lysa Tchaptchet 3, OMOREGIE 6 (1), Szeibert, MÁRTON G. 4. Edző: Jesper Jensen

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–1. 8. p.: 3–4. 12. p.: 3–6. 21. p.: 9–13. 31. p.: 10–19. 36. p.: 10–23. 42. p.: 14–25. 53. p.: 20–33

Kiállítások: 2, ill. 2 perc

Hétméteresek: 4/1, ill. 5/4

MESTERMÉRLEG

Dévényi János: – Papírforma-eredmény született. Mindkét félidőben húsz percig méltó ellenfelek voltunk, miközben arra is figyeltünk, hogy igyekezzünk minden játékosunknak lehetőséget adni. Így is sok szép elemet láttunk a pályán, és persze sok olyat, amelyen javítani kell.

Jesper Jensen: – Jó mérkőzés volt a szempontunkból, a hosszú utazás után szép győzelmet arattunk. A válogatottszünet után mindig nehéz visszarázódni, ráadásul négy játékosunkat is mellőztük. Külön örülök kapusunk, Szoták Bernadett bemutatkozásának. Kemény mérkőzés vár ránk a hétvégén, immár arra készülünk.

MOYRA-BUDAÖRS UNITED SHIPPING–VÁCI NKSE 27–27 (16–18)

Budaörs, 680 néző. Vezette: Bíró Á., Kiss O.

BUDAÖRS: Mátéfi D. – Szekerczés 3, KRPEZS-SLEZÁK 8 (1), Kovalcsik J. 1, Szöllősi-Schatzl 2, Sallai 1, Marincsák. Csere: Zsigmond P. (kapus), UHRIN 5, Kármán 2, Bardi 1, Hudák, DEBRECZENI-KLIVINYI 4. Edző: Buday Dániel

VÁC: Csizmadia F. – Pálffy A. 3, Szeberényi 1, KAJDON 10 (7), Kövér 2, Juhász Gréta 2, WALD 4. Csere: ZAJ (kapus), Kacsó, Kellermann 2, Keceli-Mészáros 1, Pálmai 2, Paróczy. Edző: György László

Az eredmény alakulása. 7. perc: 2–5. 16. p.: 6–9. 25. p.: 14–14. 34. p.: 19–18. 42. p.: 24–20. 54. p.: 25–24

Kiállítások: 6, ill. 8 perc

Hétméteresek: 1/1, ill. 7/7

MESTERMÉRLEG

Buday Dániel: – Jó mérkőzésen volt küzdelem, akarat, a közönség biztos élvezte. A második félidőben jól játszottunk, de a végén hibáztunk, egy kis plusz hiányzott a győzelemhez. Az egy pont így is sokat érhet még.

György László: – Hektikus mérkőzést játszottunk, jól kezdtünk, vezettünk három góllal. Utána szorosan alakult, de két gól előnyünk megmaradt. A szünetben kihoztuk az ásót, és fokozatosan ástuk el magunkat… Azonban a meccs hatvan percig tart, nem hiszek az igazságos döntetlenben, de ez most az.

A TOVÁBBI PROGRAM

Pénteken játsszák

17.00: NEKA–Alba Fehérvár KC

Szombaton játsszák

18.00: DVSC Skyline–Vasas SC

18.00: Gravitáció Szombathelyi KKA–Mol Esztergom

Vasárnap játsszák

18.00: MTK Budapest–Eszterházy SC