NBA: hamarosan kiválasztják a leendő Las Vegas-i csapat tulajdonosait

Az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) illetékesei a közeljövőben kijelölik az új Las Vegas-i klub tulajdonosait, a nyertes pályázónak 12-13 milliárd dollár közötti összeget kell fizetnie a franchise-jogokért, amihez még hozzájön egy új aréna építési költsége is.
Sajtóértesülések szerint három pályázat maradt versenyben. Az egyiket Nancy Walton Laurie, a Walmart-birodalom örököse vezeti, a másodikat Steve Apostolopoulos kanadai milliárdos, a harmadikat pedig Bill Foley, a Vegas Golden Knights NHL-es jégkorongcsapat tulajdonosa.
Az NBA tanácsa – amely a liga csapatainak tulajdonosaiból áll – már márciusban megnyitotta az utat két (Las Vegas és Seattle) új franchise létrehozása előtt az NBA-be a 2028–2029-es idénytől kezdődően.
Ez a bővítés – amelyet a jelenlegi 30 csapat közül legalább 23-nak hivatalosan is jóvá kell hagynia decemberig – 32-re növelné a csapatok számát.
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