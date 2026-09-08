Nemzeti Sportrádió

Úszás: parádé Argentínában is, éremhalmozás a nyári világversenyeken

Jancsó Kornél utanpotlassport.huJancsó Kornél utanpotlassport.hu
2026.09.08. 16:29
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Címkék
úszás utánpótlás nyílt vízi úszás junior-világbajnokság utánpótlássport
Jóllehet az őszi ifjúsági olimpia még hátra van, a nyílt vízi úszók múlt heti argentínai junior-vb-vel véget értek a sportág nyári korosztályos világversenyei – a szokásos átütő magyar sikerekkel.

A Santa Fében vasárnap zárult viadal már a csütörtöki nyitónapon tapsra ragadtatta a piros-fehér-zöld színekért szorítókat, miután

a 17 éves Kárpáti Máté, az 5 kilométer 2023-as korosztályos Európa-bajnoka parádés hajrával szerezte meg a világbajnoki címet 10 km-en.

, az 5 kilométer 2023-as korosztályos Európa-bajnoka parádés hajrával szerezte meg a világbajnoki címet 10 km-en.

Magyarovits Zoltán UTE-műhelyének eminense a júliusban, a Velencei-tavon rendezett junior Eb-n fő számában negyedik lett. Mester és tanítvány néhány hét alatt „rendezte a sorokat”, és a szeptember eleji vb-n újra megmutatta, ki a legény a gáton. Pontosabban a vízben, mert Máté több másodperces előnnyel csapott toronymagas elsőként a célba. A nyitónapi remeklést a Horváth Csaba irányításával fejlődő, zalaegerszegi Nagy Napsugár bronzérme tette teljessé, aki a 18-19 éves lányoknál, szintén a leghosszabb távon ért be harmadikként, igazi magyaros hajrával.

Kárpáti Máté az argentínai nyílt vízi vb vb legeredményesebb versenyzője lett két arannyal és egy bronzzal Forrás: MÚSZ

A medáltermelés nem hagyott alább a folytatásban sem: a 16-17 évesek korosztályában rajtoló két fiú úszónk gyakorlatilag repetázott:

Kreisz Bálint ismét arany-, Marosszéki Armand pedig megint ezüstérmet nyert a 7,5 kilométeres versenyben

ismét arany-, pedig megint ezüstérmet nyert a 7,5 kilométeres versenyben

– ugyanúgy, ahogyan tették azt a sukorói Eb-n. Nem árt rögzíteni: a megismételt kettős siker aranyemberének a Ferencvárosban Kutasi Gergely egyengeti karrierjét, Marosszéki Armandnak pedig az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok Güttler Károly az edzője a Kőbánya SC-ben.

A szombati KO-viadalon, vagyis a 3 kilométeres egyenes kieséses versenyben, amelyben a 14 és 19 év közötti ifjak együtt viaskodtak, Kárpáti Máté produktuma bronzérmet ért a 66 fős mezőnyben. A vasárnapi zárónapon az újpestiek ifjú klasszisa feltette a koronát szereplésére:

a 17-19 évesek alkotta vegyes váltónk befejező embereként első helyen hozta be a célba a négyest,

amelyben még Miszlai Mira, Nagy Napsugár és Kreisz Bálint úszott. Kárpáti így a vb legeredményesebb résztvevőjeként két arannyal és egy bronzzal búcsúzhatott el Argentínától. Az ifjabbak váltója – Mérai Janka, Barta Nóra, Pannonhalmi Lázár, Marosszéki Armand összetételben – harmadik lett, összességében pedig Magyarország 3 arannyal, 1 ezüsttel és 3 bronzzal másodikként végzett az éremtáblázaton Oroszország (4, 3, 0) mögött.

Az argentínai vb nyílt vizes remeklését előre jelezte a sukorói Eb, amelyen csapatunk a medáltáblázaton az élen végzett 5 arannyal, 3 ezüsttel és 5 bronzzal.

A főhős az 5 kilométeren és a KO-versenyben is aranyérmes, 15 éves Sárkány Zétény volt, aki a 14-16 esztendősökből álló váltók vetélkedésében nyertes – az egyéniben bronzot és ezüstöt is gyűjtött Bartalos Annával, továbbá Barta Nórával, valamint a kétszeres ezüstérmes Marosszéki Armanddal alkotott – vegyes stafétánknak is vezéralakja volt. Balszerencséjére éppen a vb előtt lett beteg, így a diadalszériáját nem folytathatta, ahogyan hasonló okból Bartalost is nélkülöznünk kellett Santa Fében.

A dél-amerikai viadalon jeleskedők közül a Velencei-tavon bronzéremmel járult hozzá a válogatott hazai Eb-gyűjteményéhez U17-19-es stafétánk Miszlai Mira, Nagy Napsugár, Huszti Márton, Kárpáti Máté összetételben, és ne feledkezzünk meg Grandpierre Krisztiánról sem, aki a 18–19 évesek 10 km-es távján diadalmaskodott Sukorón.

A medencében is jócskán akadt visszhangos magyar siker.

A július eleji, müncheni junior Eb-n hárman is a dobogó legtetejére állhattak: a nyírbátori Antal Dávid 200 pillangón megvédte tavalyi kontinenselsőségét, 50 pillangón második, a 4x200-as fiú gyorsváltóval pedig – Takács Botond, Kakuk Koppány és Pápai Olivér hatékony közreműködésével – bronzérmes lett. A főváros helyett immár újra Tatabányán, régi-új mesterének, Kocsis Mártának az irányításával készülő

Jackl Vivien korábbi nagyszerű önmagát idézte Münchenben, ahol Eb-aranyat nyert 200 pillangón

korábbi nagyszerű önmagát idézte Münchenben, ahol Eb-aranyat nyert 200 pillangón

és ezüstöt 400 vegyesen, 800 meg 1500 gyorson egyaránt. A legnagyobb meglepetést a 17 éves, Jövő SC-s Kokas Fanni szolgáltatta azzal, hogy 200 háton holtversenyben győzni tudott. A szintén Verrasztó Zoltánnál pallérozódó 16 éves klubtárs, Kertész Boróka a leghosszabb pillangószámban zárt harmadikként Jackl mögött, míg Pápai a 400 gyors ezüstjével gyarapodott.

Pápai Olivér a párizsi felnőtt Eb-n szerzett bravúros ezüstérmet 400 gyorson Forrás: MÚSZ

A németországi Eb-t követő párizsi felnőtt Európa-bajnokságon az ifjak közül hárman is szerencsét próbálhattak.

A leglátványosabban a 16 és fél éves, győri Pápai Olivér szolgálta meg a bizalmat.

Petrov Árpád tanítványa Münchent „másolva” 400 gyorson szerzett elképesztő bravúrezüstöt úgy, hogy pazar felnőtt országos csúccsal rukkolt elő. Kertész 200 pillangón kilencedikként végzett élete első felnőtt Eb-jén, egyetlen századdal kiszorulva a döntőből. A már a 2024-es olimpiát is megjárt, de még 18-on inneni Jackl három döntős szerepléssel, két negyedik és egy ötödik hellyel, s nemzetközileg is igen értékes időkkel igazolta, hogy érdemes volt újrakezdenie.

Az Eb-ket az utánpótlás szemszögéből értékelve Sós Csaba szövetségi kapitány úgy fogalmazott, hogy

(Kiemelt képen: Kreisz Bálint 7,5 km-en egyéniben, majd a vegyes váltóval is aranyérmes lett Forrás: MÚSZ)

úszás utánpótlás nyílt vízi úszás junior-világbajnokság utánpótlássport
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