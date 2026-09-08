Úszás: parádé Argentínában is, éremhalmozás a nyári világversenyeken

A Santa Fében vasárnap zárult viadal már a csütörtöki nyitónapon tapsra ragadtatta a piros-fehér-zöld színekért szorítókat, miután

a 17 éves Kárpáti Máté, az 5 kilométer 2023-as korosztályos Európa-bajnoka parádés hajrával szerezte meg a világbajnoki címet 10 km-en.

Magyarovits Zoltán UTE-műhelyének eminense a júliusban, a Velencei-tavon rendezett junior Eb-n fő számában negyedik lett. Mester és tanítvány néhány hét alatt „rendezte a sorokat”, és a szeptember eleji vb-n újra megmutatta, ki a legény a gáton. Pontosabban a vízben, mert Máté több másodperces előnnyel csapott toronymagas elsőként a célba. A nyitónapi remeklést a Horváth Csaba irányításával fejlődő, zalaegerszegi Nagy Napsugár bronzérme tette teljessé, aki a 18-19 éves lányoknál, szintén a leghosszabb távon ért be harmadikként, igazi magyaros hajrával.

Kárpáti Máté az argentínai nyílt vízi vb vb legeredményesebb versenyzője lett két arannyal és egy bronzzal Forrás: MÚSZ

A medáltermelés nem hagyott alább a folytatásban sem: a 16-17 évesek korosztályában rajtoló két fiú úszónk gyakorlatilag repetázott:

Kreisz Bálint ismét arany-, Marosszéki Armand pedig megint ezüstérmet nyert a 7,5 kilométeres versenyben

– ugyanúgy, ahogyan tették azt a sukorói Eb-n. Nem árt rögzíteni: a megismételt kettős siker aranyemberének a Ferencvárosban Kutasi Gergely egyengeti karrierjét, Marosszéki Armandnak pedig az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok Güttler Károly az edzője a Kőbánya SC-ben.

A szombati KO-viadalon, vagyis a 3 kilométeres egyenes kieséses versenyben, amelyben a 14 és 19 év közötti ifjak együtt viaskodtak, Kárpáti Máté produktuma bronzérmet ért a 66 fős mezőnyben. A vasárnapi zárónapon az újpestiek ifjú klasszisa feltette a koronát szereplésére:

a 17-19 évesek alkotta vegyes váltónk befejező embereként első helyen hozta be a célba a négyest,

amelyben még Miszlai Mira, Nagy Napsugár és Kreisz Bálint úszott. Kárpáti így a vb legeredményesebb résztvevőjeként két arannyal és egy bronzzal búcsúzhatott el Argentínától. Az ifjabbak váltója – Mérai Janka, Barta Nóra, Pannonhalmi Lázár, Marosszéki Armand összetételben – harmadik lett, összességében pedig Magyarország 3 arannyal, 1 ezüsttel és 3 bronzzal másodikként végzett az éremtáblázaton Oroszország (4, 3, 0) mögött.

Az argentínai vb nyílt vizes remeklését előre jelezte a sukorói Eb, amelyen csapatunk a medáltáblázaton az élen végzett 5 arannyal, 3 ezüsttel és 5 bronzzal.

A főhős az 5 kilométeren és a KO-versenyben is aranyérmes, 15 éves Sárkány Zétény volt, aki a 14-16 esztendősökből álló váltók vetélkedésében nyertes – az egyéniben bronzot és ezüstöt is gyűjtött Bartalos Annával, továbbá Barta Nórával, valamint a kétszeres ezüstérmes Marosszéki Armanddal alkotott – vegyes stafétánknak is vezéralakja volt. Balszerencséjére éppen a vb előtt lett beteg, így a diadalszériáját nem folytathatta, ahogyan hasonló okból Bartalost is nélkülöznünk kellett Santa Fében.

A dél-amerikai viadalon jeleskedők közül a Velencei-tavon bronzéremmel járult hozzá a válogatott hazai Eb-gyűjteményéhez U17-19-es stafétánk Miszlai Mira, Nagy Napsugár, Huszti Márton, Kárpáti Máté összetételben, és ne feledkezzünk meg Grandpierre Krisztiánról sem, aki a 18–19 évesek 10 km-es távján diadalmaskodott Sukorón.

A medencében is jócskán akadt visszhangos magyar siker.

A július eleji, müncheni junior Eb-n hárman is a dobogó legtetejére állhattak: a nyírbátori Antal Dávid 200 pillangón megvédte tavalyi kontinenselsőségét, 50 pillangón második, a 4x200-as fiú gyorsváltóval pedig – Takács Botond, Kakuk Koppány és Pápai Olivér hatékony közreműködésével – bronzérmes lett. A főváros helyett immár újra Tatabányán, régi-új mesterének, Kocsis Mártának az irányításával készülő

Jackl Vivien korábbi nagyszerű önmagát idézte Münchenben, ahol Eb-aranyat nyert 200 pillangón

és ezüstöt 400 vegyesen, 800 meg 1500 gyorson egyaránt. A legnagyobb meglepetést a 17 éves, Jövő SC-s Kokas Fanni szolgáltatta azzal, hogy 200 háton holtversenyben győzni tudott. A szintén Verrasztó Zoltánnál pallérozódó 16 éves klubtárs, Kertész Boróka a leghosszabb pillangószámban zárt harmadikként Jackl mögött, míg Pápai a 400 gyors ezüstjével gyarapodott.

Pápai Olivér a párizsi felnőtt Eb-n szerzett bravúros ezüstérmet 400 gyorson Forrás: MÚSZ

A németországi Eb-t követő párizsi felnőtt Európa-bajnokságon az ifjak közül hárman is szerencsét próbálhattak.

A leglátványosabban a 16 és fél éves, győri Pápai Olivér szolgálta meg a bizalmat.

Petrov Árpád tanítványa Münchent „másolva” 400 gyorson szerzett elképesztő bravúrezüstöt úgy, hogy pazar felnőtt országos csúccsal rukkolt elő. Kertész 200 pillangón kilencedikként végzett élete első felnőtt Eb-jén, egyetlen századdal kiszorulva a döntőből. A már a 2024-es olimpiát is megjárt, de még 18-on inneni Jackl három döntős szerepléssel, két negyedik és egy ötödik hellyel, s nemzetközileg is igen értékes időkkel igazolta, hogy érdemes volt újrakezdenie.

Az Eb-ket az utánpótlás szemszögéből értékelve Sós Csaba szövetségi kapitány úgy fogalmazott, hogy

jó kis csapatunk van, korosztályos válogatottjaink folyamatosan szállítják az eredményeket, és az összkép is azt mondatja velem, hogy az úszósportunk jövője biztosított.

(Kiemelt képen: Kreisz Bálint 7,5 km-en egyéniben, majd a vegyes váltóval is aranyérmes lett Forrás: MÚSZ)