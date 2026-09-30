Bondár Anna a nyitó körben kiesett Pekingben, nem csap össze Szabalenkával

A világranglistán 64. helyezett Bondár Anna maratoni, 81 perces első szettet játszott Pekingben. Brékhátrány után 3:1-re vezetett, majd 5:3-nál három játszmalabdája volt a mexikói Renata Zarazúa (94.) ellen – akit múlt kedden 2:6, 6:3, 6:1-re legyőzött Szöulban –, ám tie-breakig ment a szett. A rövidítésben is mindketten sokszor bukták el az adogatásukat, a magyar játékos négyszer, riválisa viszont csak háromszor, így a közép-amerikai teniszező került előnybe. Aztán a magyar játékos a második játszmában is megnyerte ellenfele szervagémjét, azonban 3:1 után már egy játékot sem tudott behúzni, így 2 óra 14 perc alatt véget ért számára az összecsapás. Zarazúa a második fordulóban a világranglistán 2. fehérorosz Arina Szabalenkával csap össze.

A pekingi verseny másik magyarja, a 79. helyen álló Udvardy Panna csütörtökön a hazai közönség előtt szabadkártyával induló Hszin-jü Kao (244.) ellen kezd, és továbbjutás esetén a hatszoros Grand Slam-győztes lengyel Iga Swiatekkel játszik.

Gálfi Dalma a törökországi Adanában versenyzett, a világranglistán 150. játékos a 2. fordulóban, azaz a nyolcaddöntőben a 19 éves szerb Teodora Kosztoviccsal (139.) csapott össze. A magyar játékos rögtön brékkel kezdett, amit végig is vitt a játszmában. A második szett igazi brékcsatát hozott, mindketten négyszer veszítették el az adogatójátékukat, ami azért lehet különösen fájdalmas Gálfinak, mert 5:4-nél és 6:5-nél is a mérkőzésért adogathatott – előbbi esetben két meccslabdája is volt, utóbbi játékot semmire bukta el. A tie-breakban csak egy pontot szerzett, így jöhetett a döntő játszma. Gálfi ismét brékelőnybe került, ám szerb ellenfele fordított, és kihasználta az első meccslabdáját 2 óra 47 perc játék után.

WTA 1000-ES TORNA, PEKING (9 415 725 dollár, kemény pálya)

EGYES, 1. FORDULÓ (A 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Renata Zarazúa (mexikói)–Bondár Anna 7:6 (7–4), 6:3

WTA 125-ÖS CHALLENGERTORNA, ADANA (115 000 dollár, kemény pálya)

EGYES, NYOLCADDÖNTŐ

Teodora Kosztovics (szerb)–Gálfi Dalma 4:6, 7:6 (7–1), 6:4