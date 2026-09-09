A magyarok négy érmet, köztük két aranyat nyertek a paraúszó Eb-n

A magyarok négy érmet, köztük két aranyat nyertek a Kocaeliben zajló paraúszó Európa-bajnokság szerdai versenynapján, melyen a 400 méter gyors S10-es kategóriájában csak magyarok állhattak a dobogóra.
A Magyar Paralimpiai Bizottság közösségi oldalának bejegyzése szerint az első diadalt Konkoly Zsófia aratta, aki a 100 méter pillangó S9-es kategóriájában harmadszor lett Európa-bajnok. A törökországi kontinensviadalon másodszor állhatott dobogóra a háromszoros paralimpiai bajnok, korábban 200 méter vegyesen harmadik lett.
A 400 méter gyorsúszás S10-es döntője teljes magyar sikert hozott, ugyanis a győztes Pap Bianka mögött Hotz Csenge szerezte meg az ezüst-, Janza Virág Csenge pedig a bronzérmet.
A szombatig tartó Eb-n 11 magyar úszó szerepel.
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