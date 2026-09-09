Ezer kilométer feletti futás, magyar bronzérmek a hatnapos világbajnokságon

Szerdán véget ért Balatonfüreden az EMU 6 Day Race nevű verseny, amely egyben GOMU hatnapos világbajnokság is volt. A magyar ultrafutók nagyszerűen szerepeltek, de a verseny Megan Eckertről szólt, aki első hölgyként győzött abszolútban hatnapos vb-n. Az amerikai sportoló 1024.319 kilométert megtéve győzött, mögötte második a japán Tomomi Bitoh lett 802.927 kilométerrel, a harmadik pedig Maráz Zsuzsanna 754.558 kilométerrel. A férfiak között a korábbi Badwater-győztes norvég Simen Holvik nyert 940.874 megtett kilométerrel, a második helyen a horvát Mario Celikovic 862.066, a harmadikon pedig Beda Szabolcs 853.693 kilométerrel végzett.

Magyar rekordok is születtek Balatonfüreden, ugyanis Maráz Zsuzsanna az 55 év felettiek korosztályos világbajnoki címét is elhódította, valamint a 72 órás korosztályos világcsúcsot is megdöntötte. Illetve Beda Szabolcs 853.693 megtett kilométerrel megdöntötte Rakonczay Gábor 848.518 kilométeres magyar országos csúcsát hatnaposon. Meg kell említeni a 87 éves Bozó Pál nevét is, aki a 85 év felettiek között 335.069 kilométert megtéve korosztályos első helyet ért el, Papp János pedig az M65 korosztályt megnyerte 605.457 kilométerrel.

Beda Szabolcs – Fotó: EMU

A magyar versenyzők további eredményei: Rakonczay Gábor 707.829 kilométer, Nagyné Bakucz Krisztina 528.210 kilométer, Lesit Bertalan 483.301 kilométer, Sümegi Elemér 460.847 kilométer és Keresztes György 357.524 kilométer.

Ami a csapatversenyt illeti, a férfiaknál a franciák szerezték meg az első helyet Jean-Michel Terme és Christian Mauduit 1629.304 kilométerével, másodikak a magyarok lettek Beda Szabolcs és Rakonczay Gábor 1561.522 kilométerével, míg a harmadik Mario Celikovic, Mirko Antoljak horvát páros lett 1485.212 kilométerrel. A hölgyeknél a japán Tomomi Bitoh, Yuka Ikeda kettős győzött 1477.650 kilométerrel, második lett az amerikai Megan Eckert, Yen Nguyen páros 1458.522 kilométerrel, míg harmadik pozícióban a horvát Veronika Jurisic, Maja Bonacic páros végzett 1338.051 kilométerrel. A Maráz Zsuzsanna, Nagyné Bakucz Krisztina alkotta magyar csapat ötödik lett a nők között 1282.768 kilométerrel.

Maráz Zsuzsanna – Fotó: EMU

„Óriási szenzáció az amerikai Megan Eckert teljesítménye – mondta a Csupasportnak Brown Viktória, a GOMU alelnöke. – Előzetesen tudtuk, hogy ezer kilométer felett szeretett volna futni, és ez az eddigi eredményei alapján reálisnak is tűnt. De így is félelmetes, amit produkált, főleg annak tükrében, hogy hölgy még sosem futott ezer kilométer felett hatnapos versenyen. El lehet képzelni, hogy milyen iszonyatos fegyelmezettséget és koncentrációt igényel hat napon, hat éjszakán át ilyen teljesítményt nyújtani. Én is futottam már néhány hatnapos versenyen – többek között világbajnokságon is –, győztem is, de közel sem lehet ezt összehasonlítani azzal, amit Megan Eckert csinált. Én is csak a fejemet fogom, és értetlenül állok azelőtt, hogy ez hogyan lehetséges.

Ráadásul ez volt az első alkalom, hogy nő nyert abszolútban GOMU-világbajnokságot, korábban se negyvennyolc órán, se hatnaposon nem fordult ilyen elő.

A magyarokra térve, Beda Szabolcs és Maráz Zsuzsanna harmadik helye nagyszerű eredmény, szépen csillog ez a két bronzérem az országnak. Rakonczay Gábornak nem úgy sikerült a világbajnokság, ahogy szerette volna, de ettől függetlenül kiváló sportoló, és csapatban másodikak lettek Beda Szabolccsal. Érdekes, hogy Rakonczay Gábor magyar országos csúcsát éppen Beda Szabolcs döntötte meg most Balatonfüreden. Ez mindenkit inspirálhat, és remélem ez a szám még feljebb kúszik majd. Egyébként az EMU számára is fontos ez a világbajnokság, a balatonfüredi pálya az IAU-tól Gold Label minősítést kapott, ami nemzetközileg a legmagasabbnak számít. Színvonalas, remek vb-n vagyunk túl, bebizonyosodott, hogy megérdemli ezt a minősítést. De minden egybevetve a sajtóban minden Megan Eckert fantasztikus teljesítményéről szól majd, megérdemelten. Az örökranglistán az ötödik legjobb eredményt érte el hatnaposon, csak négy férfi van előtte.”

A verseny egyben hatnapos magyar országos bajnokság is volt, így a hölgyek között Maráz Zsuzsanna, a férfiaknál pedig Beda Szabolcs győzött.