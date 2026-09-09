Röplabda: edzőtáborban a férfi U20-as válogatott

A szövetség Facebook-oldalának tájékoztatása szerint Bodonyi Ákos vezetésével szeptember 9. és 21. között Kazincbarcikán, a Vegyész Röplabda Akadémián edzőtáborozik férfi U20-as válogatott.

A csapat a szeptember 23–27. közötti

Európa-bajnoki selejtezőként is szolgáló MEVZA-tornára készül.

Az együttes ez idő alatt az NB I-es mérkőzéseit is Kazincbarcikán játssza majd.

(Kiemelt képünk forrása: Facebook, Hunvolley)