Nemzeti Sportrádió

Röplabda: edzőtáborban a férfi U20-as válogatott

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2026.09.09. 20:22
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Az Európa-bajnoki selejtezőre  Kazincbarcikán készül a férfi U20-as válogatott.

A szövetség Facebook-oldalának tájékoztatása szerint Bodonyi Ákos vezetésével szeptember 9. és 21. között Kazincbarcikán, a Vegyész Röplabda Akadémián edzőtáborozik férfi U20-as válogatott.

A csapat a szeptember 23–27. közötti

Európa-bajnoki selejtezőként is szolgáló MEVZA-tornára készül.

Az együttes ez idő alatt az NB I-es mérkőzéseit is Kazincbarcikán játssza majd.

(Kiemelt képünk forrása: Facebook, Hunvolley)

 

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