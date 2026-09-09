Röplabda: edzőtáborban a férfi U20-as válogatott
Az Európa-bajnoki selejtezőre Kazincbarcikán készül a férfi U20-as válogatott.
A szövetség Facebook-oldalának tájékoztatása szerint Bodonyi Ákos vezetésével szeptember 9. és 21. között Kazincbarcikán, a Vegyész Röplabda Akadémián edzőtáborozik férfi U20-as válogatott.
A csapat a szeptember 23–27. közötti
Európa-bajnoki selejtezőként is szolgáló MEVZA-tornára készül.
Az együttes ez idő alatt az NB I-es mérkőzéseit is Kazincbarcikán játssza majd.
(Kiemelt képünk forrása: Facebook, Hunvolley)
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