Illés Fanni inspiráló története megelevenedik a filmvásznon

„Nem sportfilm, hanem az élet” – ez a felirat fogadta a vendégeket a Francia Intézet előadótermében. A Hajrá, Tete! című dokumentumfilm szlogenje tökéletesen összefoglalja az 52 perces alkotást, amely úgy mutatja be a paralimpiai bajnok úszó, Illés Fanni párizsi felkészülését, hogy közben fontos társadalmi témákat is érint. Megindító és inspiráló történet elevenedik meg a filmvásznon, a sportolót és az édesanyát egyaránt megismerhetjük.

Illés Fanni (Fotó: Kovács Péter)

„Amióta tud beszélni, Tetének szólít a kisfiam, Mór – adott magyarázatot a címválasztásra Illés Fanni, aki kiemelte, mennyire sokat jelent neki a családja támogatása. – Párizsban nem a paralimpiai faluban szálltam meg, hogy egy napot se kelljen a kisfiam nélkül töltenem. Ha nem lehetett volna velem, aligha szerzek érmet, így viszont nyugodt voltam, tudtam, hogy mi a feladatom.”

Tokiói aranyérme után a francia fővárosból ezüsttel tért haza Illés Fanni, akit a Magyar Paralimpiai Bizottság és a FODISZ elnöke, Szabó László is méltatott a kerekasztal-beszélgetésen. A sportvezető hangsúlyozta, hogy sok szempontból egyedülálló az alkotás: a párizsi paralimpia adja a keretét, de valójában az életről szól. A portréfilm átadja a fogyatékos sport üzenetét, ami túlmutat az eredményeken.

A film producere, Józsa László szerint az alkotók közel érezték magukhoz a témát, ezért gondolták úgy, hogy hitelesen bemutathatják úszóbajnokunk történetét. A koncepció meghatározó eleme volt, hogy az Illés Fannit segítő csapat- és családtagok is fontos szereplői legyenek a filmnek. A Nemzetközi Speciális Filmfesztivál a nyitányon tűzte műsorára, novemberben összesen hétszer vetítik, a jövőben pedig televíziós premiert és külföldi vetítéseket is terveznek.