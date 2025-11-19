Nemzeti Sportrádió

Illés Fanni inspiráló története megelevenedik a filmvásznon

P. G.P. G.
Vágólapra másolva!
2025.11.19. 18:25
null
Illés Fanni és Szabó László (jobbra) a kerekasztal-beszélgetésen (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
paraúszás dokumentumfilm Illés Fanni parasport Szabó László
Különleges alkotás készült paralimpiai bajnok úszónkról, Illés Fanniról: a Hajrá, Tete! című dokumentumfilm nemcsak a párizsi felkészülését mutatja be, hanem fontos társadalmi témákat is érint.

„Nem sportfilm, hanem az élet” – ez a felirat fogadta a vendégeket a Francia Intézet előadótermében. A Hajrá, Tete! című dokumentumfilm szlogenje tökéletesen összefoglalja az 52 perces alkotást, amely úgy mutatja be a paralimpiai bajnok úszó, Illés Fanni párizsi felkészülését, hogy közben fontos társadalmi témákat is érint. Megindító és inspiráló történet elevenedik meg a filmvásznon, a sportolót és az édesanyát egyaránt megismerhetjük.

Illés Fanni (Fotó: Kovács Péter)

Amióta tud beszélni, Tetének szólít a kisfiam, Mór – adott magyarázatot a címválasztásra Illés Fanni, aki kiemelte, mennyire sokat jelent neki a családja támogatása. – Párizsban nem a paralimpiai faluban szálltam meg, hogy egy napot se kelljen a kisfiam nélkül töltenem. Ha nem lehetett volna velem, aligha szerzek érmet, így viszont nyugodt voltam, tudtam, hogy mi a feladatom.”

Tokiói aranyérme után a francia fővárosból ezüsttel tért haza Illés Fanni, akit a Magyar Paralimpiai Bizottság és a FODISZ elnöke, Szabó László is méltatott a kerekasztal-beszélgetésen. A sportvezető hangsúlyozta, hogy sok szempontból egyedülálló az alkotás: a párizsi paralimpia adja a keretét, de valójában az életről szól. A portréfilm átadja a fogyatékos sport üzenetét, ami túlmutat az eredményeken.

A film producere, Józsa László szerint az alkotók közel érezték magukhoz a témát, ezért gondolták úgy, hogy hitelesen bemutathatják úszóbajnokunk történetét. A koncepció meghatározó eleme volt, hogy az Illés Fannit segítő csapat- és családtagok is fontos szereplői legyenek a filmnek. A Nemzetközi Speciális Filmfesztivál a nyitányon tűzte műsorára, novemberben összesen hétszer vetítik, a jövőben pedig televíziós premiert és külföldi vetítéseket is terveznek.

 

Úszás
2025.11.08. 10:30

Hajrá, Tete! – dokumentumfilm készült a paralimpiai bajnok úszóról, Illés Fanniról

A Toldi Moziban tartott esti díszbemutatóm Wladár Sándor úgy fogalmazott, Illés Fanni inspiráló életutat futott, fut be, az eredményei pedig példát mutatnak.
paraúszás dokumentumfilm Illés Fanni parasport Szabó László
Legfrissebb hírek

Gheorghe Hagi is részt vett a Bölöni-film bukaresti díszbemutatóján

Minden más foci
17 órája

IPC: Szabó László nem került be az elnökségbe

Egyéb egyéni
23 órája

Szabó László: Öt éven belül ötven százalékkal növeljük a bázisunkat!

Birkózás
2025.11.12. 11:32

Hajrá, Tete! – dokumentumfilm készült a paralimpiai bajnok úszóról, Illés Fanniról

Úszás
2025.11.08. 10:30

A magyar csapat 11. lett az asztanai parasakk-olimpián

Egyéb egyéni
2025.10.27. 19:06

Paraatlétikai vb: Luterán Petra ezüstérmes távolugrásban

Atlétika
2025.10.04. 10:41

Prima Primissima díj: Illés Fanni és Nyilasi Tibor is a jelöltek között

Egyéb egyéni
2025.10.01. 16:41

IPC: Szabó László szerint Oroszország és Fehéroroszország visszaengedése az első és egyben a legfontosabb lépés volt

Egyéb egyéni
2025.10.01. 13:51
Ezek is érdekelhetik