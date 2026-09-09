Vuelta: V. Brennan, a spanyolországi sprintek királya

Ha mezőnyhajrá, akkor Matthew Brennan – ez az idei Vuelta egyik alapigazsága. A Sevillában záruló 17. szakaszt is a Visma brit sprintere nyerte meg, pedig többen is próbáltak tenni a sorminta megszakadásáért, de ezek az erőfeszítések nem hozták meg a várt eredményt.

A sík etap jelentős részében egy kéttagú szökevénycsoport tekert elöl, Sinuhé Fernández és Enzo Paleni előnye a nap során az öt percet is meghaladta. A sevillai befutóig nem bővelkedett a szakasz az izgalmakban, bőven jutott idő közelebbről is megismerkedni az andalúziai vidék szépségeivel és történelmi emlékeivel. Sevillába érve egyre fogyott az előny, Fernández le is szakadt, Paleni kihajtotta magát, meg is érdemelte a nap legaktívabb versenyzőjének járó díjat.

A főmezőnyben szerveződött az Uno-X, a norvég csapat Magnus Corttal akarta megnyeretni a szakaszt, a Visma segítői egy kivételével el is fogytak, Wout van Aert bírta a legtovább Brennannel. A kettős szépen tartotta magát az Uno-X mögött, majd a megfelelő pillanatban Brennan jött Cort mögül, látott, és győzött – immáron ötödik alkalommal. A Visma már hét diadalnál tart, ez az istálló ilyen sokszor még sosem nyert háromhetesen. Valter Attila a főmezőnnyel ért célba ezúttal is.

A sprinterek legközelebb majd az utolsó, granadai szakaszon csatázhatnak a győzelemért, csütörtökön időfutam következik, aztán jöhet a mindent eldöntő csata a piros trikóért és az összetett dobogójáért. A favorit Enric Mas előnye 2:06 perc, ez csütörtökön mindenképp változni fog, kérdés, hogy Felix Gall és Primoz Roglic tud-e közelíteni a spanyol kerékpároshoz.

81. VUELTA A ESPANA

17. szakasz (Dos Hermanas–Sevilla, 185 km): 1. Matthew Brennan (brit, Visma) 4:07:15 óra, 2. Meeus (belga, Red Bull-Bora-Hansgrohe) azonos idővel, 3. Cort (dán, Uno-X) a. i., …37. Mas (spanyol, Movistar), …97. Valter Attila (Bahrain-Victorious) a. i.

Az összetett állása: 1. (piros trikóban) Mas 60:09:44 óra, 2. Gall (osztrák, Decathlon) 2:06 perc hátrány, 3. Roglic (szlovén, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 2:10 p h., …55. Valter 1:53:08 óra h.

A gyorsasági pontverseny állása: 1. (zöld trikóban) Wout van Aert (belga, Visma) 295 pont, 2. Brennan 239, 3. Romele (olasz, Astana) 171

A hegyi pontverseny állása: 1. (pöttyös trikóban) Santiago Buitrago (kolumbiai, Bahrain-Victorious) 69 pont, 2. Van Aert 40, 3. Mas 24

A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Oscar Onley (brit, Ineos) 60:15:28 óra, 2. Omrzel (szlovém, Bahrain-Victorious) 30 mp h., 3. Bisiaux (francia, Decathlon) 10:41 p h.

A csapatverseny állása: 1. Decathlon 180:49:41 óra, 2. Astana 57:32 p h., 3. Bahrain-Victorious 1:11:15 ó h.